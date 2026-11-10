ΕΚΠΑ: Νέα χρηματοδότηση 234.700 ευρώ για τις εγκαταστάσεις στα Ψαχνά – Ποια έργα δρομολογούνται

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Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενέκρινε χρηματοδότηση 234.699,57 ευρώ για την αναβάθμιση και τη συντήρηση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας, έπειτα από απόφαση της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μικρής έκτασης εργασίες επισκευής και συντήρησης στα κτήρια του Συγκροτήματος Ευρίπου, καθώς και αποκατάσταση ζημιών στους εξωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων.

Μέσα από τις συγκεκριμένες εργασίες επιδιώκεται η κάλυψη των αναγκών που δημιουργεί η καθημερινή λειτουργία του συγκροτήματος, η αποτροπή περαιτέρω φθορών και η διαμόρφωση ενός καλύτερου περιβάλλοντος για φοιτητές, εκπαιδευτικό προσωπικό και εργαζομένους.

Η χρηματοδότηση ενισχύει παράλληλα την παρουσία του ΕΚΠΑ στην Εύβοια, όπου το Συγκρότημα Ευρίπου λειτουργεί ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο, με σημαντική συμβολή στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί συνέχεια των παρεμβάσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί για το ΕΚΠΑ. Μόλις στις 2 Νοεμβρίου 2026 ανακοινώθηκε χρηματοδότηση 2.148.436,94 ευρώ για τη συντήρηση και αναβάθμιση πανεπιστημιακών υποδομών, με εργασίες σε κτήρια, αμφιθέατρα, εργαστήρια και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, στον προγραμματισμό της περιόδου 2026–2030 προβλέπονται συνολικά 23 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση και αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών και του εξοπλισμού του Ιδρύματος. Στα σημαντικά έργα που προχωρούν περιλαμβάνεται και το νέο κτήριο της Οδοντιατρικής Σχολής στο Γουδή, με χρηματοδότηση 8,09 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας.

Το Συγκρότημα Ευρίπου αποτελεί έναν σημαντικό ακαδημαϊκό πυρήνα του ΕΚΠΑ στην περιφέρεια, φιλοξενώντας πέντε Τμήματα με αντικείμενα που εκτείνονται από την Αεροδιαστημική Επιστήμη και τις Τεχνολογίες Ψηφιακής Βιομηχανίας έως τη Ναυτιλία, την Αγροδιατροφή και τις Ψηφιακές Τέχνες.

Η δυναμική του αποτυπώνεται τόσο στην εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα όσο και στην απήχηση επιμέρους προγραμμάτων σπουδών στους νέους. Ενδεικτικά, το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας καταγράφει ενισχυμένο ενδιαφέρον στις πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.

Παράλληλα, οι δυνατότητες διεθνούς κινητικότητας μέσω του Erasmus+ και της ευρωπαϊκής συμμαχίας CIVIS, η συνεργασία του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου με το Evia Film Project και οι συνέργειες στον αγροδιατροφικό τομέα ενισχύουν την εξωστρέφεια και τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία και την παραγωγή.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν τελειώνει στα όρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Έχει παρουσία, έργο και ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα. Και δική μας ευθύνη είναι να στηρίζουμε αυτή την παρουσία με συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Στα Ψαχνά Ευβοίας χρηματοδοτούμε εργασίες που μπορεί να μην είναι εντυπωσιακές σε μέγεθος, είναι όμως αναγκαίες για την καθημερινή λειτουργία του Πανεπιστημίου.

Η φροντίδα των εγκαταστάσεων, η ασφάλεια των χώρων και οι καλύτερες συνθήκες για τους φοιτητές και τους καθηγητές δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Είναι μέρος της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης.

Με την ίδια συνέπεια που επενδύουμε στα μεγάλα έργα του ΕΚΠΑ, φροντίζουμε και τις ανάγκες των περιφερειακών του εγκαταστάσεων. Γιατί η στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου πρέπει να φτάνει παντού».

Η νέα πράξη εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2026–2030 και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.