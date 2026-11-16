ΑΠΘ: Εκτός νομοσχεδίου ο κλάδος ΠΕ Κινηματογράφου – Αντιδράσεις και προειδοποίηση για κινητοποιήσεις

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Την έντονη αντίδρασή του για τη μη σύσταση του εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ Κινηματογράφου εκφράζει το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καταγγέλλοντας ότι το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας αφήνει για ακόμη μία φορά εκτός ρύθμισης ένα αίτημα που εκκρεμεί από το 2019.

Παρά τη θετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις των αρμόδιων αρχών, οι πτυχιούχοι του Τμήματος εξακολουθούν να μην έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε αυτοτελή εκπαιδευτικό κλάδο για διορισμούς και προσλήψεις στα δημόσια σχολεία.

Με ομόφωνο ψήφισμά της, η Συνέλευση του Τμήματος ζητά την άμεση προσθήκη σχετικής διάταξης στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, επισημαίνοντας ότι ο Κινηματογράφος διδάσκεται ήδη στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει αντίστοιχος κλάδος εκπαιδευτικών. Παράλληλα, προειδοποιεί με κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι οι πολύχρονες υποσχέσεις πρέπει πλέον να μετατραπούν σε συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Στο ψήφισμα της η συνέλευση του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ εκφράζει ομόφωνα τη βαθιά απογοήτευση και την έντονη διαμαρτυρία της στο νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 5 Νοεμβρίου 2026, καθώς δεν περιλαμβάνει ούτε αυτή τη φορά τη σύσταση του κλάδου ΠΕ Κινηματογράφου. Το ίδιο σχέδιο νόμου ρυθμίζει ζητήματα του εκπαιδευτικού προσωπικού και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής γεγονός που κάνει την παράλειψη ακόμη πιο δύσκολα εξηγήσιμη.

“Η παράλειψη ίδρυσης κλάδου ΠΕ Κινηματογράφου και σε αυτό το νομοσχέδιο προστίθεται σε μια εκκρεμότητα που διαρκεί από το 2019. Η Επιτροπή Ένταξης Πτυχιούχων σε Κλάδους Εκπαιδευτικών του Ι.Ε.Π. έχει εισηγηθεί ομόφωνα θετικά για τη σύσταση του κλάδου (σημείο 7 της εισήγησης [απόφαση του Δ.Σ. αρ. 39/26-09- 2019]. Επί επτά έτη, διαδοχικές πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου διαβεβαίωναν προφορικά το Τμήμα, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, τις απόφοιτες και τους αποφοίτους μας ότι η σχετική ρύθμιση είναι έτοιμη και «βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού προς υπογραφή». Καμία από τις διαβεβαιώσεις αυτές δεν έγινε πράξη.

Το Τμήμα Κινηματογράφου, ο φοιτητικός σύλλογος αλλά και πλήθος βουλευτών όλων των κομμάτων – με τη μορφή κοινοβουλευτικών επερωτήσεων – έχουν απευθυνθεί επανειλημμένα και εγγράφως στην πολιτική ηγεσία. Στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης (αρ. 188/12-9-2025), απέστειλε στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού το υπ’ αρ. πρωτ. 5225 έγγραφο, με κοινοποίηση στους Υφυπουργούς και στην Πρυτανεία του ΑΠΘ. Το έγγραφο συνοψίζει τις διαδικασίες που έχουν ολοκληρωθεί από το 2019, τη θετική εισήγηση του Ι.Ε.Π. και το αίτημα άμεσης επίλυσης. Πάνω από ένα έτος αργότερα, το Τμήμα δεν έχει λάβει καμία απάντηση.

Γιατί ο κλάδος είναι αναγκαίος

1. Το αντικείμενο διδάσκεται ήδη στο δημόσιο σχολείο, χωρίς κλάδο. Στα Καλλιτεχνικά Σχολεία ο Κινηματογράφος διδάσκεται εδώ και χρόνια. Ελλείψει κλάδου, οι απόφοιτές και οι απόφοιτοί μας εργάζονται εκεί μόνο ως ωρομίσθιες/οι και υποβάλλουν κάθε χρόνο εκ νέου αιτήσεις και δικαιολογητικά. Η Πολιτεία αναγνωρίζει το μάθημα, αλλά όχι τον εκπαιδευτικό που το διδάσκει.

2. Οι απόφοιτοι αποκλείονται από τη δημόσια εκπαίδευση. Η Μουσική, τα Εικαστικά και η Θεατρική Αγωγή διαθέτουν εκπαιδευτικούς κλάδους εδώ και δεκαετίες. Ο Κινηματογράφος, με αυτοτελές δημόσιο πανεπιστημιακό Τμήμα από το [2004] και παιδαγωγική κατάρτιση των αποφοίτων του, παραμένει χωρίς κλάδο. Εκατοντάδες εξειδικευμένες/οι πτυχιούχες/οι στερούνται έτσι την πρόσβαση στο δημόσιο σχολείο.

3. Η σχολική κοινότητα ζητά έμπρακτα την κινηματογραφική εκπαίδευση. Σημειώνουμε ότι στο πανελλαδικό κάλεσμα του Δικτύου Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης, που συντονίζει το Τμήμα Κινηματογράφου, ανταποκρίθηκαν για το σχολικό έτος 2026-27 [περισσότερα από 250] σχολεία. Η ζήτηση υπάρχει αλλά λείπει ο εκπαιδευτικός της ειδικότητας.

4. Η παιδαγωγική αξία είναι αναγνωρισμένη. Η συστηματική κινηματογραφική εκπαίδευση καλλιεργεί την αισθητική αγωγή και την πολιτισμική γνώση, την κριτική και αναλυτική ικανότητα, τη συνεργασία μέσα από την ομαδική δημιουργία και τις ψηφιακές δεξιότητες. Ήδη το 2015, μελέτη για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνέστησε την ένταξη του κινηματογραφικού γραμματισμού στα σχολικά προγράμματα σπουδών. Σήμερα οι μαθήτριες και οι μαθητές μένουν χωρίς τα εφόδια για να διαβάζουν κριτικά την κυρίαρχη οπτικοακουστική γλώσσα της εποχής τους.

5. Το αίτημα συμβαδίζει με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς κατευθύνσεις.

Το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2026 για μια νέα στρατηγική για τον γραμματισμό στα μέσα και την ψηφιακή μάθηση (P10_TA(2026)0249) καλεί τα κράτη μέλη να εντάξουν τον γραμματισμό στα μέσα στα προγράμματα σπουδών σε όλη τη διάρκεια της τυπικής εκπαίδευσης (παρ. 12 και 33) και να διασφαλίσουν τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (παρ. 40). Κριτικός γραμματισμός στα μέσα δεν νοείται χωρίς παιδεία στην κινούμενη εικόνα.

Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «A Culture Compass for Europe» (COM(2025) 785, 12 Νοεμβρίου 2025) διαπιστώνει ότι η καλλιτεχνική και πολιτιστική εκπαίδευση στο σχολείο έχει συχνά χαμηλό κύρος και ανεπαρκείς πόρους, και ζητά την ενίσχυσή της (ενότητα 4.4).

Το Μανιφέστο για την Καθολική Εκπαίδευση στην Εικόνα (Sommet Lumière, 7 Σεπτεμβρίου 2026) θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την ένταξη της εκπαίδευσης στην εικόνα στο σχολείο, σε κάθε βαθμίδα, με επιμόρφωση εκπαιδευτικών ειδικότητας. Η Ελλάδα και το ΕΚΚΟΜΕΔ περιλαμβάνονται στους υπογράφοντες, και η Αθήνα θα φιλοξενήσει το 2027 την επόμενη συνάντηση της Alliance Lumière. Η προσυπογραφή αυτή δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς εκπαιδευτικούς της ειδικότητας.

Απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

1. Την προσθήκη διάταξης για τη σύσταση του κλάδου ΠΕ Κινηματογράφου στο ανωτέρω σχέδιο νόμου, πριν από την κατάθεσή του στη Βουλή, σύμφωνα με τη θετική εισήγηση του Ι.Ε.Π., και την ένταξη σε αυτόν των πτυχιούχων του Τμήματος. Οι υποσχέσεις πρέπει επιτέλους να γίνουν νόμος.

2. Την ένταξη του κλάδου στις διαδικασίες διορισμών και προσλήψεων και την άμεση προκήρυξη οργανικών θέσεων, αρχικά στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

3. Την ένταξη της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στα προγράμματα σπουδών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με διδασκαλία από εκπαιδευτικούς της ειδικότητας, σε συμφωνία με τις παραπάνω ευρωπαϊκές και διεθνείς κατευθύνσεις.

4. Γραπτή απάντηση στο υπ’ αρ. πρωτ. 5225/17-9-2025 έγγραφο του Τμήματος και συνάντηση με την πολιτική ηγεσία, με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Η ικανοποίηση των παραπάνω αποτελεί την ελάχιστη έμπρακτη αναγνώριση των πτυχίων ενός ενεργού δημόσιου πανεπιστημιακού Τμήματος.

Ο χρόνος των αναμονών έχει εξαντληθεί. Το Τμήμα Κινηματογράφου στέκεται πλήρως δίπλα στις φοιτήτριες και τους φοιτητές, τις απόφοιτες και τους αποφοίτους του. Θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις και σε κάθε πρόσφορη θεσμική ενέργεια, έως ότου ικανοποιηθεί το δίκαιο αυτό αίτημα. Το παρόν ψήφισμα κατατίθεται και στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου, η οποία λήγει στις 19 Νοεμβρίου 2026. Τα μέλη της ΣΤ Κινηματογράφου.”