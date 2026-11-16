Προσλήψεις αναπληρωτών: Το «ντόμινο» των ελλείψεων – Κενά, αναστολές τμημάτων και «μπαλώματα» με μετακινήσεις

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Σοβαρά κενά σε εκπαιδευτικούς και προσωπικό Ειδικής Αγωγής καταγράφονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ιωαννίνων, σύμφωνα με παρέμβαση αιρετής του ΠΥΣΠΕ. Στο επίκεντρο οι 62 ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη, τα προβλήματα στα ολιγοθέσια σχολεία, οι χαμένες διδακτικές ώρες και οι καταγγελίες για εκπαίδευση πολλών ταχυτήτων.

Σοβαρά προβλήματα στη στελέχωση των σχολείων, ελλείψεις στην Ειδική Αγωγή και ανισότητες στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες των μαθητών αναδεικνύει παρέμβαση της αιρετής του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, με αφορμή την τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δύο μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων, η εικόνα που περιγράφεται απέχει, σύμφωνα με την αιρετή, από εκείνη της ομαλής λειτουργίας που επιχειρεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση. Τα λειτουργικά κενά που καταγράφονται στα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων αναδεικνύουν, όπως υποστηρίζει, χρόνιες αδυναμίες στον προγραμματισμό και στην κάλυψη των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η παράλληλη στήριξη, τα ολιγοθέσια σχολεία των απομακρυσμένων περιοχών, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και οι πρακτικές διαχείρισης των απουσιών, οι οποίες, σύμφωνα με την παρέμβαση, οδηγούν σε αναστάτωση της σχολικής καθημερινότητας.

Τα κενά που καταγράφονται στα σχολεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η αιρετή του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων για τις ανάγκες της τρίτης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, τα λειτουργικά κενά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της περιοχής αποτυπώνονται ως εξής:

Κλάδος – Ειδικότητα Κενά ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας (ΑΜΩ) 1 ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας σε νηπιαγωγεία (ΑΜΩ) 1 ΠΕ08 Καλλιτεχνικών (ΑΜΩ) 2 ΠΕ08 Καλλιτεχνικών (ΑΠΩ) 1 ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής (ΑΠΩ) 2 ΠΕ60 Νηπιαγωγών Γενικής Εκπαίδευσης 2 ΠΕ60 Νηπιαγωγών – Τμήματα Ένταξης 1 ΠΕ60 Νηπιαγωγών – ΠΣ 5 ΠΕ70 Δασκάλων – Παράλληλη Στήριξη 62 ΠΕ70 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής 2 ΠΕ70 Δασκάλων – ΖΕΠ 1 ΠΕ23 Ψυχολόγων 1 ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών 6 ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών 2 ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών 1 Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) 5

Τα στοιχεία παρατίθενται σύμφωνα με την ενημέρωση της αιρετής και δεν αποτελούν ανεξάρτητη επιβεβαίωση από το υπουργείο Παιδείας. ΑΜΩ: αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, ΑΠΩ: αναπληρωτές πλήρους ωραρίου.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο αριθμός των 62 κενών στην παράλληλη στήριξη, που αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη κατηγορία αναγκών στον συγκεκριμένο κατάλογο.

«Σχολεία πολλών ταχυτήτων» – Η γεωγραφική απόσταση καθορίζει τις ευκαιρίες

Στην παρέμβασή της, η αιρετή υποστηρίζει ότι οι ελλείψεις προσωπικού δεν αντιμετωπίζονται με ενιαία παιδαγωγικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένα εκπαιδευτικό σύστημα διαφορετικών ταχυτήτων.

Όπως επισημαίνει, οι γεωγραφικές, κοινωνικές και δημογραφικές ιδιαιτερότητες των περιοχών δεν συνεκτιμώνται επαρκώς, ενώ το ίδιο συμβαίνει με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και τις σχετικές διαγνώσεις και γνωματεύσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ολιγοθέσια και απομακρυσμένα σχολεία των Ιωαννίνων, όπου, σύμφωνα με την αιρετή, παραμένουν κενά από την αρχή της σχολικής χρονιάς, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψή τους στην καταγραφή που παρουσιάζει.

Η κατάσταση αυτή, όπως υπογραμμίζει, έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές των ακριτικών περιοχών να μην απολαμβάνουν τις ίδιες μορφωτικές ευκαιρίες με τους συνομηλίκους τους σε άλλες περιοχές.

Τα ολιγοθέσια σχολεία, ωστόσο, δεν αποτελούν μόνο εκπαιδευτικές μονάδες. Συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή, στη στήριξη των νέων οικογενειών, στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και στην ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών.

Ολιγοθέσια σχολεία: Οι ελλείψεις και η επιστημονική ημερίδα στο Δελβινάκι

Η σημασία των μικρών σχολικών μονάδων αναδείχθηκε, σύμφωνα με την ενημέρωση, και σε πρόσφατη επιστημονική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Δελβινάκι, στην παραμεθόρια περιοχή του Πωγωνίου.

Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Πωγωνίου, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον Επόπτη Ποιότητας Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.

Αντικείμενό της ήταν τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία και οι δυνατότητες ουσιαστικής υποστήριξής τους.

Η αιρετή επισημαίνει ότι η έλλειψη εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, όπως Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής και Πληροφορικής, περιορίζει τις δυνατότητες ολόπλευρης ανάπτυξης των παιδιών.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στις προτεραιότητες στελέχωσης, υποστηρίζοντας ότι τα πολυθέσια σχολεία προηγούνται των ολιγοθέσιων, παρότι και τα πρώτα αντιμετωπίζουν μεγάλες ανάγκες.

Στην ίδια παρέμβαση γίνεται λόγος για δυσανάλογη υποστήριξη των Πειραματικών, Πρότυπων και Ωνάσειων σχολείων σε σχέση με τις ανάγκες άλλων σχολικών μονάδων.

Ειδική Αγωγή: Τα 62 κενά στην παράλληλη στήριξη

Ιδιαίτερα προβληματική παρουσιάζεται η κατάσταση στην Ειδική Αγωγή.

Σύμφωνα με την αιρετή, τα κενά στην παράλληλη στήριξη, στα Τμήματα Ένταξης και στο ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό εξακολουθούν να επηρεάζουν τη δυνατότητα ουσιαστικής υποστήριξης των μαθητών.

Στα στοιχεία που παρατίθενται περιλαμβάνονται 62 κενά δασκάλων παράλληλης στήριξης, έξι σχολικών νοσηλευτών, δύο φυσιοθεραπευτών, ενός ψυχολόγου, ενός κοινωνικού λειτουργού και πέντε μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Ειδική αναφορά γίνεται στα νηπιαγωγεία, όπου δεν λειτουργούν παντού Τμήματα Ένταξης, ενώ η στελέχωσή τους εξαρτάται από τις διαγνώσεις των ΚΕΔΑΣΥ.

Όπως επισημαίνεται, η προϋπόθεση ύπαρξης έξι απαιτούμενων γνωματεύσεων για τη λειτουργία δεύτερου Τμήματος Ένταξης μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην έγκαιρη στελέχωση, καθώς οι διαδικασίες αξιολόγησης είναι χρονοβόρες.

Η αιρετή υποστηρίζει ότι οι πραγματικές ανάγκες των παιδιών συχνά προκύπτουν πριν ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η παροχή της αναγκαίας εκπαιδευτικής υποστήριξης.

Ολοήμερα σχολεία χωρίς επαρκείς υποστηρικτικές δομές

Σοβαρό ζήτημα αναδεικνύεται και στη λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων.

Σύμφωνα με την παρέμβαση, το ολοήμερο πρόγραμμα δεν διαθέτει τις απαιτούμενες υποστηρικτικές δομές, όπως παράλληλη στήριξη και εκπαιδευτικούς Τμημάτων Ένταξης.

Αυτό, όπως καταγγέλλεται, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό παιδιών από την παρακολούθηση του ολοήμερου προγράμματος ή να επιβαρύνει σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι συνέπειες επηρεάζουν τόσο τους μαθητές και τις οικογένειές τους όσο και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες ανάγκες χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη.

Τμήματα με 25 παιδιά και ζητήματα ασφάλειας

Στην ενημέρωση τίθεται επίσης το ζήτημα του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, με αναφορά σε τάξεις νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων που φτάνουν το ανώτατο προβλεπόμενο όριο των 25 παιδιών.

Η αιρετή υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια, ενώ διατυπώνει προβληματισμό ακόμη και για την τήρηση των απαιτήσεων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας των σχολικών κτιρίων.

Πρόκειται για καταγγελία που συνδέει τη στελέχωση και την οργάνωση των τμημάτων με τις συνθήκες ασφάλειας και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Χαμένες διδακτικές ώρες και μετακινήσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο

Ένα ακόμη ζήτημα αφορά τη διαχείριση των απουσιών εκπαιδευτικών λόγω ασθενειών ή άλλων αιτιών.

Η αιρετή καταγγέλλει ότι το υπουργείο Παιδείας δεν προβλέπει επαρκές πρόσθετο προσωπικό στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή στις ίδιες τις σχολικές μονάδες, ώστε να αντιμετωπίζονται οι έκτακτες ανάγκες.

Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την παρέμβαση, καταγράφονται χαμένες διδακτικές ώρες και αναστολές λειτουργίας τμημάτων, κυρίως ολοήμερων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των πρωινών τμημάτων.

Η πρακτική αυτή προκαλεί αναστάτωση στον οικογενειακό προγραμματισμό, καθώς οι γονείς καλούνται να προσαρμοστούν σε αλλαγές της σχολικής λειτουργίας.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι συχνά επιλέγεται η μετακίνηση εκπαιδευτικών από ένα σχολείο σε άλλο για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η αιρετή, η συγκεκριμένη λύση δεν αντιμετωπίζει συνολικά το πρόβλημα, αλλά μπορεί να δημιουργεί νέο κενό στη σχολική μονάδα από την οποία απομακρύνεται ο εκπαιδευτικός.

Κριτική στον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας

Η αιρετή του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων ασκεί συνολική κριτική στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η στελέχωση των σχολείων.

Υποστηρίζει ότι ο προγραμματισμός του υπουργείου Παιδείας δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και ότι η λήψη αποφάσεων γίνεται με κυρίαρχη μια λογιστική αντίληψη, αντί για επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το ιεραρχικό και γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης περιορίζει τον ουσιαστικό διάλογο μεταξύ της Πολιτείας, των εκπαιδευτικών, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της κοινωνίας.

Όπως τονίζει, η στελέχωση των σχολείων δεν αποτελεί μόνο διοικητικό ζήτημα, αλλά συνδέεται άμεσα με τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και την ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση.

Καταλήγοντας, η αιρετή ζητά την άμεση κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών που έχουν καταγραφεί, επισημαίνοντας ότι οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων ενδέχεται να απαιτούν ακόμη περισσότερες θέσεις προσωπικού.

Σύμφωνα με την παρέμβασή της, η ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης προϋποθέτει επαρκή στελέχωση, υποστήριξη της Ειδικής Αγωγής, προστασία των ολιγοθέσιων σχολείων και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων.

Το βασικό αίτημα είναι να μην εξαρτάται η ποιότητα της εκπαίδευσης από τη γεωγραφική θέση του σχολείου ή από τις δυνατότητες προσωρινής διαχείρισης των ελλείψεων, αλλά να εξασφαλίζονται ίσες μορφωτικές ευκαιρίες για όλα τα παιδιά.