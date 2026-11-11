Ανακαίνιση 575 χώρων υγιεινής στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου με χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ – Πότε ολοκληρώνονται τα έργα

Πίνακας περιεχομένων

Το έργο προβλέπει την πλήρη ανακαίνιση 249 χώρων, την επισκευή ακόμη 326 και τη δημιουργία 11 εγκαταστάσεων για άτομα με αναπηρία.

Την πορεία των έργων ανακαίνισης και αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, κατά την επίσκεψή της στη Θεολογική και τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Κατά την περιήγησή της στους ανακαινισμένους χώρους, η υπουργός ενημερώθηκε για την εξέλιξη των παρεμβάσεων, παρουσία των κοσμητόρων των δύο Σχολών, του καθηγητή Εμμανουήλ Καραγεωργούδη και του καθηγητή Δημητρίου Δρόσου.

Οι εργασίες στη Θεολογική Σχολή έχουν ολοκληρωθεί, ενώ αντίστοιχες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στη Φιλοσοφική και στη Σχολή Θετικών Επιστημών, με την ολοκλήρωσή τους να προγραμματίζεται εντός του 2027.

Το έργο αφορά την αναβάθμιση σημαντικών υποδομών της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, οι εγκαταστάσεις της οποίας καλύπτουν συνολικά περίπου 400.000 τετραγωνικά μέτρα και εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, υλοποιείται με χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και αφορά την ανακαίνιση και επισκευή κοινόχρηστων χώρων υγιεινής, καθώς και τη διαμόρφωση εγκαταστάσεων προσβάσιμων σε άτομα με αναπηρία.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, προβλέπονται η πλήρης ανακαίνιση 249 χώρων υγιεινής, η επισκευή επιπλέον 326 και η διαμόρφωση 11 χώρων υγιεινής για άτομα με αναπηρία. Οι εργασίες περιλαμβάνουν οικοδομικές, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις, αντικατάσταση φθαρμένων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, καθώς και τις απαραίτητες διαμορφώσεις για την ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των χρηστών.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής που εξυπηρετούν τους φοιτητές στα Τμήματα της Πανεπιστημιούπολης και στους χώρους για άτομα με αναπηρία, χωρίς να αφορούν το σύνολο των τουαλετών κάθε κτηρίου. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν χρόνιες ανάγκες συντήρησης και να βελτιωθούν ουσιαστικά οι συνθήκες υγιεινής, λειτουργικότητας και προσβασιμότητας.

Το έργο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΚΠΑ. Στις αρχές Νοεμβρίου ανακοινώθηκε επιπλέον χρηματοδότηση 2,15 εκατ. ευρώ για συντηρήσεις και επισκευές πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, ενώ για την περίοδο 2026–2030 προβλέπονται συνολικά 23 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών και του εξοπλισμού του Ιδρύματος. Παράλληλα, σχεδόν 13 εκατ. ευρώ διατίθενται για την ανακαίνιση και τη στατική ενίσχυση του Β΄ κτηρίου της Φοιτητικής Εστίας Ζωγράφου, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Η ποιότητα των σπουδών δεν κρίνεται μόνο στα αμφιθέατρα και στα εργαστήρια. Έχει σημασία και η καθημερινότητα των φοιτητών μας, οι χώροι που χρησιμοποιούν, οι συνθήκες υγιεινής και η δυνατότητα όλων, ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία, να έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Eίχα την ευκαιρία να δω από κοντά τις αλλαγές που έχουν γίνει στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Στη Θεολογική Σχολή οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, ενώ συνεχίζονται στη Φιλοσοφική και στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Υπάρχουν ασφαλώς ακόμη πολλές ανάγκες και γνωρίζουμε ότι χρειάζεται δουλειά για να αντιμετωπιστούν.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Γεράσιμο Σιάσο, και τις Πρυτανικές Αρχές για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε. Η συμβολή τους είναι σημαντική, γιατί γνωρίζουν τις ανάγκες του Πανεπιστημίου και βρίσκονται καθημερινά κοντά στους φοιτητές και το προσωπικό του.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το ΕΚΠΑ, όπως και όλα τα δημόσια πανεπιστήμιά μας, με χρηματοδοτήσεις και παρεμβάσεις που βελτιώνουν τις συνθήκες σπουδών και εργασίας. Έχουμε ακόμη αρκετά να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε γι’ αυτό».

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, ευχαρίστησε την Υπουργό Παιδείας για την επίσκεψή της και το Υπουργείο για τη χρηματοδότηση του έργου, υπογραμμίζοντας τη σημασία των παρεμβάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων.

Η ανακαίνιση των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου αποτελεί μία ακόμη παρέμβαση για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων στις υποδομές της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, με στόχο τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών σπουδών και εργασίας για ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα.