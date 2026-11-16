Ειδικά σχολεία Αττικής: 200 μαθητές αντί για 90 – Αίτημα για νέο ΕΕΕΕΚ στην Αγία Παρασκευή

Πίνακας περιεχομένων

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου τίθεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής το αίτημα για ίδρυση νέου ΕΕΕΕΚ στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας.

Σοβαρές ελλείψεις στις δομές Ειδικής Εκπαίδευσης στην Αττική και συνθήκες υπερπληθυσμού στα υφιστάμενα ειδικά σχολεία καταγγέλλουν οι γονείς, ζητώντας την άμεση δημιουργία Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στην Αγία Παρασκευή. Το αίτημα πρόκειται να συζητηθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, με τη στήριξη της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής και των Ενώσεων Γονέων του Βόρειου Τομέα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η κατάσταση στις υπάρχουσες δομές είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΕΕΕΕΚ Νέου Ηρακλείου, όπου φοιτούν 200 μαθητές, ενώ η προβλεπόμενη χωρητικότητα είναι μόλις 90. Οι γονείς τονίζουν ότι η ίδρυση νέας δομής στην Αγία Παρασκευή αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την ανακούφιση των οικογενειών τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026 στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής θα συζητηθεί το αίτημα της Ένωσης Γονέων Αγίας Παρασκευής για δημιουργία Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Είναι ένα αίτημα που στηρίζει η Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής και οι Ενώσεις Γονέων του Βόρειου Τομέα γιατί η δημιουργία ΕΕΕΕΚ στον Βόρειο Τομέα είναι μια αναγκαιότητα για τους μαθητές και τις μαθήτριες που χρειάζονται ειδική αγωγή και εκπαίδευση και για τις οικογένειές τους που αδημονούν.

Είναι διαπιστωμένη η τραγική έλλειψη δομών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Εκπαίδευσης σε όλο το Λεκανοπέδιο της Αττικής. Όλες οι δομές Δευτεροβάθμιας Ειδικής Εκπαίδευσης στην Αττική είναι υπερκορεσμένες, και σε αυτές φοιτούν πολλαπλάσιοι μαθητές από το επιτρεπόμενο όριο ενώ αντιμετωπίζουν τραγικές ελλείψεις.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το ΕΕΕΕΚ στο Νέο Ηράκλειο έχει 200 μαθητές ενώ η χωρητικότητά του είναι για 90 !!! Σε παρόμοια κατάσταση είναι και τα υπόλοιπα ΕΕΕΕΚ (Ίλιον, Αιγάλεω κτλ) ενώ ταυτόχρονα όλα αντιμετωπίζουν σοβαρά κτιριακά προβλήματα.

Επίσης, το γεγονός ότι στον μεγαλύτερο Δήμο της Αττικής δεν λειτουργεί το ΕΕΕΕΚ Αθήνας -παρόλο που υφίσταται στα χαρτιά και υπάρχει ήδη χαρακτηρισμένο οικόπεδο επί της οδού Λάμψα, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει ούτε η ανέγερσή του ούτε έστω η λειτουργία του με προσωρινή έδρα έως την ανέγερση- επιβαρύνει δραματικά την κατάσταση, δημιουργώντας συνθήκες ασφυξίας στα ελάχιστα ΕΕΕΕΚ και ΕΝΕΕΓΥΛ που λειτουργούν σήμερα.

Η δημιουργία ΕΕΕΕΚ στην Αγία Παρασκευή είναι ένα αίτημα που πρέπει να υλοποιηθεί, καθώς θα δώσει ανάσα στην κατάσταση που επικρατεί με τα ειδικά σχολεία.