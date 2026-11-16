Προσλήψεις αναπληρωτών 2026-2027: Αγώνας δρόμου για να κλείσουν τα κενά – Τα σενάρια για τον τελικό αριθμό

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Όπως είχε γίνει γνωστό, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε να «τρέξει» το σύστημα για τη Γ΄ φάση προσλήψεων σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, κάτι που τελικά φαίνεται πως δεν κατέστη εφικτό. Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην Τρίτη 17 Νοεμβρίου, η οποία συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για την ανακοίνωση των προσλήψεων αναπληρωτών.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε να «τρέξει» το σύστημα σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, κάτι που, όπως όλα δείχνουν, δεν κατέστη εφικτό. Πλέον, τα βλέμματα στρέφονται στην Τρίτη 17 Νοεμβρίου, οπότε και αναμένεται να ανακοινωθούν τα ονόματα των αναπληρωτών που θα προσληφθούν, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Αναφορικά με τον αριθμό των προσλήψεων, αυτός αναμένεται να φτάσει, στο καλύτερο σενάριο, τις 3.500. Ωστόσο, αιρετοί επισημαίνουν ότι ακόμη και αυτός ο αριθμός αποτελεί «σταγόνα στον ωκεανό» μπροστά στα 16.000 κενά που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία.

Σύμφωνα με ενημερωτικό του αιρετού ΚΥΣΔΕ Ν. Κορδή, η νέα φάση αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελλείψεις εκπαιδευτικών εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Μάλιστα, ο αιρετός τονίζει πως « Συμπληρώθηκαν δύο μήνες λειτουργίας των σχολικών μονάδων και σήμερα αναμένεται η Γ΄Φάση προσλήψεων αναπληρωτών/τριών με 3000-3500 προσλήψεις σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης! Και όλα αυτά τη στιγμή που τα κενά -μόνο στη Δευτεροβάθμια ξεπερνούν τις 6000- παρά την τεράστια προσπάθεια της διοίκησης να τα «εξαφανίσει» με υποχρεωτικές υπερωρίες, τμήματα 25-27 μαθητών/τριών, απαξίωση των εργαστηριακών μαθημάτων των ΕΠΑΛ, «απασχόληση» και «φύλαξη» παιδιών και φυσικά εξοντωτικές μετακινήσεις σε έως και 5 σχολεία! Την ίδια στιγμή το κόστος ζωής οδηγεί τους εκπαιδευτικούς μας σε απόλυτη εξαθλίωση!».

Πάνω από 6.000 κενά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα που παρουσιάζεται για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τα κενά σε περισσότερα από 6.000.

Η κάλυψη των αναγκών αποτελεί βασικό ζητούμενο, καθώς οι ελλείψεις επηρεάζουν τόσο την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων όσο και τον προγραμματισμό των σχολικών μονάδων.

Τι ανέφεραν οι εκτιμήσεις Πατρέα

Ο Πατρέας εκτιμά ότι η ανακοίνωση των ονομάτων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ενώ ακολουθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, με πιθανή ανάληψη υπηρεσίας στις 23 και 24 Νοεμβρίου.

Με βάση αυτή την εκτίμηση, παρουσιάζει το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: