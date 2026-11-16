Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Προκήρυξη για Αναπληρωτή Διευθυντή στη Φρανκφούρτη – Απαιτούμενα προσόντα και προθεσμία αιτήσεων
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Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη μίας θέσης, με απόσπαση, στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Φρανκφούρτης.
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή εκπαιδευτικών, με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Φρανκφούρτης, από το σχολικό έτος 2027-2028.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 16 Νοεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 23 Νοεμβρίου 2026, ώρα 15:00.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να μελετήσουν αναλυτικά την πρόσκληση, στην οποία περιγράφονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
- 12ετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία.
- 8ετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες, εκ των οποίων τουλάχιστον 4 έτη στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης.
- Άριστη γνώση (Γ2) μίας από τις γλώσσες εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) και καλή γνώση (Β2) δεύτερης γλώσσας εργασίας.
- Υποχρεωτικά γνώση Αγγλικών τουλάχιστον επιπέδου Β2.
- Πιστοποιημένη γνώση ΤΠΕ τουλάχιστον Α΄ επιπέδου.
- Τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την επιλογή Διευθυντή σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
- Δυνατότητα ολοκλήρωσης τουλάχιστον της πρώτης πενταετούς θητείας πριν από την υποχρεωτική συνταξιοδότηση, υπό την προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης.
Επιπλέον μοριοδοτούνται, μεταξύ άλλων, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, πρόσθετη γλωσσομάθεια, διοικητική και διδακτική εμπειρία, επιμορφώσεις και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα.
Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει αξιολόγηση προσόντων και συνέντευξη.
Δείτε την αναλυτική πρόσκληση προσκληση
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