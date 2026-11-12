Τι συμβαίνει με τις αναθέσεις στη Ρομποτική – Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής, 2η ημέρα συνεδρίασης. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ /EUROKINISSI)

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Σύμφωνα με την υπουργό στο Δημοτικό προτεραιότητα έχουν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70, ενώ η Ρομποτική περιλαμβάνεται ήδη στα σχετικά προγράμματα σπουδών και στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Σαφές μήνυμα ότι η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι ήδη ενταγμένη στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και στα Προγράμματα Σπουδών της Πληροφορικής, χωρίς όμως να προβλέπεται αλλαγή στις αναθέσεις των Δημοτικών Σχολείων, στέλνει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε απάντησή της στη Βουλή.

Η υπουργός διευκρινίζει ότι τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο Δημοτικό ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, με προτεραιότητα στους δασκάλους ΠΕ70, ενώ οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ΠΕ86 έχουν Α΄ ανάθεση στο Γυμνάσιο. Η απάντηση δόθηκε με αφορμή κοινοβουλευτική παρέμβαση για το αίτημα να ανατεθεί κατά προτεραιότητα η Εκπαιδευτική Ρομποτική στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής.

Η απάντηση της υπουργού

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14923/28-09-2026 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), ισχύουν τα εξής: «(…) Τα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων (ΠΚΔ) αποτελούν καινοτόμο εκπαιδευτική δράση, η οποία έχει ενταχθεί στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου (ΦΕΚ3567/Β/04-08-2021), με σκοπό την καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/τριών και στη διαμόρφωσή τους ως ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών. Βασική αρχή των ΠΚΔ αποτελεί η σύνδεση των γνωστικών πεδίων των Προγραμμάτων Σπουδών με την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων, όπως οι ήπιες δεξιότητες, οι δεξιότητες ζωής και υπευθυνότητας, καθώς και οι δεξιότητες ψηφιακής μάθησης, τεχνολογίας και επιστήμης (ΦΕΚ3567/Β/04-08-2021, ΦΕΚ 3791/Β/13-08-2021).

Στο πλαίσιο αυτό, στο υλικό των ΠΚΔ (https://www2.iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skilllabs/1008-stem-steam), στη θεματική ενότητα «Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία» και ειδικότερα στην υποθεματική «STEM – Ρομποτική», περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά προγράμματα που αξιοποιούν τη STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική. Στα Προγράμματα αυτά η μεθοδολογία STEAM προσφέρει τη δυνατότητα σε παιδαγωγούς και δασκάλους να χρησιμοποιούν διδακτικές-μαθησιακές στρατηγικές που εμπλέκουν πέντε τομείς-πεδία (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, επιστήμες των μηχανικών, τέχνες, μαθηματικά) και δημιουργούν ένα περιβάλλον μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι οι μαθητές/τριες μπορούν να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3567/Β/04-08-2021, η υλοποίηση σχετικών δράσεων στην υποθεματική «STEM–Εκπαιδευτική Ρομποτική» εντάσσεται στον τέταρτο κύκλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ–Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία», ενώ στο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, όπως καθορίζεται με την υπό στοιχεία 94236/ΓΔ4/2024 ΥΑ, η Ρομποτική περιλαμβάνεται στις δεξιότητες τεχνολογίας, μηχανικής και επιστήμης, με έμφαση, μεταξύ άλλων, στις δεξιότητες μοντελισμού και προσομοίωσης και στην επιστημονική και υπολογιστική σκέψη.

Κατά συνέπεια, η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί ήδη ενταγμένη διάσταση του θεσμικού και παιδαγωγικού πλαισίου των ΠΚΔ και των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, μέσω της οποίας επιδιώκεται η ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων των μαθητών/τριών και η σύνδεση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης με τη δημιουργική και βιωματική μάθηση.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ7/117148/Δ1/08-09-2026 για τη λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2026-2027, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων με προτεραιότητα στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ70- Δασκάλων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 54, ν. 4807/2021 (Α’96) ενώ στο Γυμνάσιο σύμφωνα με την ΥΑ 94222/Δ2/29-07-2021 (ΦΕΚ 3782/Β/13-08-2021), οι εκπαιδευτικοί ΠΕ86 έχουν Α’ ανάθεση τα εργαστήρια δεξιοτήτων.

(…) Οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής (ΠΕ86) μπορούν να προσεγγίσουν στοιχεία εκπαιδευτικής ρομποτικής στο μάθημα της Πληροφορικής στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο ως επέκταση των συγγενών θεματικών ενοτήτων των ισχυόντων Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής καθώς τα ισχύοντα ΦΕΚ (21072/Β/Γ2/13-3-2003- ΦΕΚ 303-304Β, 53248/Γ2/14- 04-2014-ΦΕΚ 932/Β/14-04-2014) δεν περιλαμβάνουν αυτοτελή αναφορά σε ρομποτική. Συγκεκριμένα στην ενότητα «Ελέγχω και προγραμματίζω» (Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού), στην ενότητα «Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα» (Γ΄ Γυμνασίου), στη θεματική ενότητα «Προγραμματιστικά περιβάλλοντα–Δημιουργία εφαρμογών» (Α’ Γενικού Λυκείου).

(…)Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος «Πληροφορική και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών» στο Δημοτικό (ΥΑ 49728/Δ1/03-05- 2023, ΦΕΚ 3022/Β/08-05-2023) η εκπαιδευτική ρομποτική εντάσσεται και στις έξι τάξεις του δημοτικού στο θεματικό πεδίο «Αλγοριθμική και προγραμματισμός υπολογιστικών συστημάτων», θεματική ενότητα «Επίλυση προβλημάτων με προγραμματιστικά εργαλεία (ρομποτική και αυτοματισμοί)».

Αντίστοιχα, στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου (ΥΑ 48599/Δ2/03-05-2023, ΦΕΚ 2932/Β/03-05-2023), η Εκπαιδευτική Ρομποτική εντάσσεται στα θεματικά πεδία «Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Υπολογιστικών Συστημάτων» και «Υπολογιστικά Συστήματα, Ψηφιακές Συσκευές, Δίκτυα».

Στο Γενικό Λύκειο, στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής των Α΄, Β΄ τάξεων (ΥΑ 48564/Δ2/04-05-2023, ΦΕΚ 2951/Β/04-05-2023) η εκπαιδευτική ρομποτική εντάσσεται στα θεματικά πεδία «Αλγοριθμική–Προγραμματισμός Υπολογιστικών Συστημάτων» και «Υπολογιστικά Συστήματα και Δίκτυα».

Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί ήδη ενταγμένο αντικείμενο στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σπουδών και των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων αλγοριθμικής, προγραμματισμού, υπολογιστικής και δημιουργικής σκέψης. (…)».