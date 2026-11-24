ΑΧΕΠΑ: 75 χρόνια προσφοράς στην Υγεία και την Παιδεία – Το όραμα του ΑΠΘ για το νοσοκομείο της νέας εποχής

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Με τη δημόσια λειτουργία του να έχει διασφαλιστεί για ακόμη 30 χρόνια, το ΑΠΘ θέτει ως στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου πανεπιστημιακού οικοσυστήματος Υγείας, Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας.

Μια ιστορική επέτειο γιορτάζει το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, συμπληρώνοντας 75 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς. Με μια διαδρομή στενά συνδεδεμένη με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το νοσοκομείο έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, στην εκπαίδευση νέων γιατρών και στην παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας προς τους πολίτες.

Η επέτειος θα τιμηθεί σε ειδική εκδήλωση, με τίτλο «Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ: Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον», αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Το ΑΧΕΠΑ, που δημιουργήθηκε το 1951 χάρη στην πρωτοβουλία της ελληνικής ομογένειας των Ηνωμένων Πολιτειών, αποτέλεσε εξαρχής μια σημαντική επένδυση στην Υγεία και την Παιδεία. Εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας, συνδυάζοντας τη δημόσια περίθαλψη με την εκπαίδευση νέων επιστημόνων, την κλινική έρευνα και την επιστημονική πρωτοπορία.

Η φετινή επέτειος συμπίπτει με μια νέα θεσμική αφετηρία. Με τη συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που κυρώθηκε το 2026, διασφαλίστηκε η συνέχιση της δημόσιας λειτουργίας του ΑΧΕΠΑ για τριάντα ακόμη χρόνια, με διατήρηση της κυριότητας των εγκαταστάσεων από το Πανεπιστήμιο και του πανεπιστημιακού χαρακτήρα του νοσοκομείου.

Κεντρική επιδίωξη του Αριστοτελείου αποτελεί η εξέλιξή του σε ένα σύγχρονο Πανεπιστημιακό Οικοσύστημα Υγείας, Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας που θα συνδέει το αναβαθμισμένο νοσοκομείο με νέες υποδομές αποκατάστασης και βιοϊατρικής έρευνας.

Το πρόγραμμα της επετειακής εκδήλωσης διαρθρώνεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες: «Παρελθόν», «Παρόν», «Μέλλον» και «Άνθρωποι & Ιστορίες». Περιλαμβάνει ομιλίες του Προέδρου της Επιτροπής Νοσοκομείων AHEPA και μέλους του Δ.Σ. του ΑΧΕΠΑ, Άλφρεντ Μπάριτς, του Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου, Καθηγητή Στέφανου Τριαρίδη, και του Διοικητή του Νοσοκομείου, Παναγιώτη Παντελιάδη.

Στην επετειακή εκδήλωση, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής Κυριάκος Αναστασιάδης, θα παρουσιάσει το όραμα για το ΑΧΕΠΑ της νέας εποχής, τονίζοντας ότι «το ΑΧΕΠΑ του μέλλοντος δε μπορεί να είναι απλώς μια ανακαινισμένη εκδοχή του σημερινού νοσοκομείου».

Στην ενότητα «Άνθρωποι & Ιστορίες» θα παρουσιαστούν βιώματα από την ιστορία του Νοσοκομείου, με τη συμμετοχή της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνάς Αθανασιάδου-Αηδονά.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με μουσικό αφιέρωμα από τη Χορωδία «Γιάννης Μάντακας» και το Χορωδιακό Εργαστήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, υπό τη διεύθυνση της Εριφύλης Δαμιανού, με έργα από τις «Μικρές Κυκλάδες» των Μίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελύτη.

Η συμπλήρωση 75 χρόνων αποτελεί, επομένως, όχι μόνο ευκαιρία τιμής στην ιστορική προσφορά του ΑΧΕΠΑ, αλλά και αφετηρία για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του στον υγειονομικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό χάρτη της χώρας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και τελεί υπό την αιγίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.