Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: Την Παρασκευή οι πίνακες μοριοδότησης – Οι κρίσιμες ημερομηνίες για ενστάσεις

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Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην καταληκτική ημερομηνία της 18ης Δεκεμβρίου, μετά την οποία δεν θα επιτρέπονται τροποποιήσεις των καταχωρισμένων αιτήσεων, παρά μόνο από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Στην επόμενη φάση εισέρχεται η διαδικασία των μεταθέσεων των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το σχολικό έτος 2026-2027, καθώς την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου αναμένεται η ανακοίνωση των πινάκων μοριοδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να ελέγξουν τα στοιχεία τους και να υποβάλουν αιτήματα διόρθωσης, σε περίπτωση που διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις στη μοριοδότησή τους.

Στους πίνακες θα περιλαμβάνονται:

Το ονοματεπώνυμο των αιτούντων.

Ο κλάδος στον οποίο ανήκουν.

Οι μονάδες μετάθεσης ανά κριτήριο.

Το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία τους, προκειμένου να εντοπίσουν εγκαίρως τυχόν ανακρίβειες που επηρεάζουν τη συνολική μοριοδότησή τους.

Μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήματα διόρθωσης

Από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026, τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα διόρθωσης επί των αναρτημένων πινάκων.

Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων, εφόσον υπάρξει θετική γνωμοδότηση από τα οικεία Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ).

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ημερομηνία της 18ης Δεκεμβρίου 2026, καθώς από τότε και μετά δεν θα υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των καταχωρισμένων αιτήσεων, παρά μόνο από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Τι ισχύει για τις βελτιώσεις και τις οριστικές τοποθετήσεις

Διευκρινίζεται ότι οι προθεσμίες ελέγχου, ανάρτησης των πινάκων μοριοδότησης και υποβολής αιτημάτων διόρθωσης είναι δεσμευτικές αποκλειστικά για τη διαδικασία των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή, καθώς και για μεταθέσεις σε ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ.

Αντίθετα, οι διαδικασίες βελτίωσης θέσης και οριστικής τοποθέτησης ακολουθούν διαφορετικό χρονοδιάγραμμα και ολοκληρώνονται έως το τέλος Απριλίου 2027, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/1996.

Πώς θα υποβάλλονται οι ενστάσεις

Μετά τη δημοσίευση των μεταθέσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν προθεσμία δέκα ημερών για την υποβολή ενστάσεων.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, στη διεύθυνση [email protected].

Όσες ενστάσεις υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τις αμοιβαίες μεταθέσεις.