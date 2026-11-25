Και ο σκύλος κυνηγούσε την ουρά του

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Βλέπω σήμερα ανακοίνωση, ότι θα προσληφθούνε και άλλοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην ειδική αγωγή ,στο επόμενο δεκαήμερο ,φυσικά όλοι ξέρουμε ότι έχουμε φτάσει στα τέλη Νοεμβρίου οπότε φαντάζομαι ότι και το Δεκέμβριο να τους προσλάβουμε, αν βγάλουμε και τα Χριστούγεννα, οι άνθρωποι αυτοί θα υπηρετήσουν ένα τετράμηνο το λιγότερο.

Αρκετό καιρό έχουμε να τα πούμε και δυστυχώς τα πράγματα στην εκπαίδευση αντί να βελτιώνονται γίνονται ακόμη χειρότερα.

Να κάνουμε μία μικρή ένας ανασκόπηση ,να δούμε τι γίνεται.

Βλέπω σήμερα ανακοίνωση, ότι θα προσληφθούνε και άλλοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην ειδική αγωγή ,στο επόμενο δεκαήμερο ,φυσικά όλοι ξέρουμε ότι έχουμε φτάσει στα τέλη Νοεμβρίου οπότε φαντάζομαι ότι και το Δεκέμβριο να τους προσλάβουμε, αν βγάλουμε και τα Χριστούγεννα, οι άνθρωποι αυτοί θα υπηρετήσουν ένα τετράμηνο το λιγότερο.

Αυτό έχει να κάνει σχετικά με τον προγραμματισμό και το ότι, όπως το Υπουργείο δήλωνε ,δεν υπάρχουν κενά και ότι δεν υπάρχουνε ελλείψεις στα σχολεία και βέβαια είναι σίγουρο ότι πάρα πολύ από αυτούς τους εκπαιδευτικούς ,δεν πρόκειται να παρουσιάσουν- σιγά μη περίμεναν τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο για να γίνουν αναπληρωτές- αποκλείεται να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι και αποκλείεται να βρεθούν γιατί ήδη έχουνε βρει κάπου αλλού δουλειά αφού τα έξοδα τρέχουν αυτό είναι η πρώτη μορφή του προγραμματισμού που βλέπω να πηγαίνει πάρα πολύ καλά

Όσον αφορά τις παράλληλες στηρίξεις καμία αλλαγή τα ίδια και χειρότερα ,δηλαδή τώρα βάζουμε παράλληλη στήριξη έναν εκπαιδευτικό αν δύο οι τρεις μαθητές… τότε βρε παιδιά θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα τμήμα να βάζαμε μέσα όλες τα παιδιά με παράλληλη στήριξη ας πούμε 15 συμμαθητές και διαθέταμε με έναν εκπαιδευτικό .

Γνωρίζετε όλοι ότι ως πυλώνες θα αντισταθμιστικής αγωγής η παράλληλη στήριξη μόνο αυτό το σκοπό δεν έχει δηλαδή είναι ενώσουμε όλους και να μπορεί μία εκπαιδευτικός να κάνει παράλληλη στήριξη σε όλα μαζί τα παιδιά ,είναι κάτι το οποίο από καιρό του φωνάζαμε κάνεις δεν έχει δώσει σημασία ,όπως επίσης στο ίδιο κομμάτι της αντισταθμιστική αγωγή θα πρέπει να αυξηθούν, γιατί βλέπω να μειώνονται οι κατ οίκων διδασκαλίες πρόκειται παιδιά τα οποία πολλά από αυτά έχουν σοβαρές ασθένειες που δεν τους επιτρέπει να παρευρίσκονται και να παρακολουθούν τα μαθήματα στο σχολείο τους ή έκτακτα γεγονότα που έχουνε συμβεί στη ζωή τους, δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτά τα παιδιά απροστάτευτα και μόνα σε όλες αυτές τις αντιξοότητες τις οποίες αντιμετωπίζουν ,θα πρέπει να τα βοηθήσουμε αν θέλουμε να είμαστε ένα ελεύθερο δημοκρατικό κράτος.

Το θέμα των ΚΕΔΑΣΥ επειδή το ζω και από μέσα είναι κάτι το οποίο το έχω θίξει και σε προηγούμενα άρθρα μου ,όταν δεν υπάρχει ορθής στελέχωση ,όταν δεν υπάρχει υλικοτεχνική υποδομή και όταν δεν υπάρχουν το κατάλληλο προσωπικό τότε είναι πολύ λογικό να δίνονται ημερομηνίες στους γονείς, ώστε να έρχονται τα παιδιά τους για διαγνώσεις μετά από 2 η1,5 έτος….φανταστείτε λοιπόν ένα γονέα ο οποίος επί όλο αυτό το χρονικό διάστημα θα έχει το παιδί του στο σχολείο ,παρεμβάσεις δεν θα γίνονται και θα περιμένει πότε θα περάσει από το ΚΕΔΑΣΥ ώστε να πάρει μία γνωμάτευση ,να την προσκομίσεις στο σχολείο ,το σχολείο να στείλει αίτημα για παράλληλη στήριξη και αν του έρθει η παράλληλη στήριξη θα είναι τυχερό αλλιώς, να ξανά περιμένει την επόμενη σχολική χρονιά.

Για το θέμα της αξιολόγησης δεν θα πω πάρα πολλά πράγματα, αφού είναι το πιο γνωστό σε όλους ,για διάφορους λόγους οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών έχουνε μία παγιωμένη θέση για απεργία-αποχή, το Υπουργείο θέλει να τρέξει, ή αξιολόγηση να προχωρήσει και έτσι σύμβουλοι επισκέπτονται στα σχολεία κρυφά ,άλλοι τηλεφωνούν από τη νύχτες σε συναδέλφους για να τους αξιολογήσουν, άλλοι πάνε βρίσκουν τα σχολεία τα οποία τα έχουν καταλάβει συνδικαλιστές και αποχωρούν …..ο τραγέλαφος συνεχίζεται η αξιολόγηση προχωράει με ρυθμούς μικρότερους και από χελώνας και όλοι είμαστε ευχαριστημένοι διότι όλα πάνε καλά ….ας είναι η τρίτη χρονιά που η αξιολόγηση προσπαθεί να εφαρμοστεί υπάρχουνε κι άλλες προτάσεις τις οποίες θα έπρεπε να της είχαμε δει και θα έπρεπε να της είχαμε εφαρμόσει .

Παρόλα αυτά όμως εμείς οι επιμένουμε σε στείρες αντιπαραθέσεις που το μόνο που κάνουνε είναι να κωλυσιεργήσουν αυτό το οποίο θέλουμε ή θα θέλαμε να είχε γίνει εννοείται βέβαια.

Για να πάρουμε και μία θέση φαντάζομαι ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν αρνείται ότι αυτά που προσφέρει στην τάξη είναι πάρα πολύ σημαντικά και κάνει μία δουλειά η οποία είναι πολύ δύσκολο να αναγνωριστεί από οποιονδήποτε

Το θέμα της βίας στα σχολεία το έχουμε πιάσει πάρα πολλές φορές και έχουμε ασχοληθεί διεξοδικά ,ότι μέσα σε μία κοινωνία ανισοτήτων σε μία κοινωνία όπου προβάλλονται πρότυπα τα οποία εμπειρία έχουν βία, σε μία κοινωνία όπου έχει διασπαστεί η έννοια της οικογένειας και όπου εκπαιδευτικός δεν έχει παρα ελάχιστο χρόνο να αφιερώσεις τους μικρούς μαθητές το πρόβλημα θα μεγαλώνει.

Στη συνέχεια το επόμενο στάδιο που ζούμε ,είναι η λεγόμενη, βία-τρομοκρατία οι οποίες γίνονται από γονείς μαθητών σε πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς ,τους οποίους λες και ήδη γνωρίζουν ,αμφισβητούν τις μεθόδους τους ,αμφισβητούν της γνώσης, τους αμφισβητούν τις ικανότητές τους και πάντα καταλήγουν με την φράση ,θα σου κάνω μία καταγγελία ,έτσι ώστε να τρομάξουν τους εκπαιδευτικούς για να μπορέσω να αποκομίσουν από αυτούς της συναίνεσή τους αυτά που οι ίδιοι χωρίς να έχουν σπουδάσει και τίποτα θεωρούν σωστά το ποιος προστατεύει τους εκπαιδευτικούς αυτό είναι μία υπόθεση την οποία θα μπορέσουμε να την κουβεντιάσουμε σε πολύ μεγάλο μελλοντικό διάστημα

’Οσο τώρα αφορά καθήκοντα και αρμοδιότητες στον εκπαιδευτικών καθώς και το διευθυντών των σχολικών μονάδων εκεί θα βαρεθεί κάποιος να απαριθμήσει τι καλούνται να κάνουνε και οι πρώτοι και οι δεύτεροι ,έτσι ώστε να λειτουργήσει η εύρυθμα λειτουργία ενός σχολείου …..

Εννοείται συνδέοντάς τα με τα προηγούμενα ότι τόσο η διευθυντές όσο και οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων νιώθουν ακάλυπτοι μπροστά στα οποία σε πράγματα τα οποία καλούνται να κάνουν ,των οποίων ούτε τα σπούδασαν ,ούτε γνώσεις έχουνε και βέβαια δεν έχουνε χρόνο να υλοποιήσουν.

Αυτό που στην πράξη είναι το πιο σημαντικό θα μπορούσαμε να πούμε την καθημερινή συνομιλία με τους μικρούς μαθητές, την εμπιστοσύνη να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των μαθητών, να σκύψουν πάνω στο πρόβλημά ,τους να τους αγκαλιάσουν να δείξουν ότι τους προστατεύουν να δείξουν την αγάπη τους με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη από τη στιγμή που χρόνος δεν περισσεύει.

Και βέβαια δεν είναι τυχαίο σωρεία παραιτήσεων που υποβάλλεται από διευθυντές σχολείων (βέβαια θα έπρεπε να γνωρίζουν το έργο το οποίο έχουνε κάνει )όπως και κάποια φαινόμενα που παρατηρούνται τελευταία δηλαδή απομάκρυνση έτσι όπως πληροφορούμαστε διευθυντή σχολείου με απόφαση του υπουργείου, πιθανόν για κάποιο πολύ σοβαρό λόγο ,προέβη σε δυνητική αργία επειδή όμως αυτά είναι τα αρχικά μόνο φαινόμενα θα με θυμηθείτε σε λίγο διάστημα να δείτε μία πληθώρα εδώ που έχει να γίνει ένα δύο διευθυντών διαφόρων σχολείων

Επειδή έβαλα πολλά ζητήματα μαζί, θεωρώ σκόπιμο θα πρέπει να κλείσω για να μη σας κουράζω θέλω απλώς να να πω σε όλους εσάς αυτό το οποίο λέω μονομερώς σε κάποιους συναδέλφους μου φίλους συναγωνιστές σε αυτό το επάγγελμα που διαλέξαμε όταν με ρωτούν , δεν κουράστηκες να γράφεις όσο και να γράφεις δεν πρόκειται να βελτιωθούν τα κακώς κείμενα εσύ θα βρεις τον μπελά σου μπορεί το μπελά μου να προσπάθησαν κάποιοι να τον βρω ,εγώ όμως θα συνεχίσω να γράφω, γιατί θα πρέπει να δώσουμε στη νέα γενιά το συστατικό στοιχείο της αγωνιστικότητας, για μία πιο δίκαιη ,δημοκρατική ακέραια ισότιμη και ισόνομοι κοινωνία ,θα πρέπει να σταθούμε στους αδύνατους και να τους βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και όχι, και δεν θα κουραστούμε πράγμα το οποίο αυτό επιζητούν πολύ, και βέβαια δεν θα βρούμε τον μπελά μας γιατί στο τέλος έρχεται η δικαίωση καλή συνέχεια σε όλους μας

*π. Διευθυντής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου