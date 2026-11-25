Ιδιωτικοποίηση της Ειδικής Αγωγής; Τι καταγγέλλει η ΕΛΑΣ για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

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Οι 4 ρυθμίσεις στο πολυνομοσχέδιο που καταδικάζει η ΕΛΑΣ και οι 5 θέσεις της για την ενδυνάμωση της ειδικής αγωγής

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι διατάξεις για την Ειδική Αγωγή που περιλαμβάνονται στο νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να ζητά την άμεση απόσυρση συγκεκριμένων ρυθμίσεων, υποστηρίζοντας ότι ανοίγουν τον δρόμο για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται η αναγνώριση προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών φορέων ως ισότιμων με την υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, η χορήγηση vouchers στους γονείς για την προμήθεια εξειδικευμένου εκπαιδευτικού εξοπλισμού, η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου μαθητών με αναπηρία και οι αλλαγές στη μοριοδότηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

Παράλληλα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ασκεί κριτική στην απουσία πρόβλεψης για τη λειτουργία ολοήμερου προγράμματος στα ΕΕΕΕΚ, παρά τις προηγούμενες εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας.

Οι ρυθμίσεις που ζητάει η ΕΛΑΣ να αποσυρθούν είναι:

Η αναγνώριση της παρακολούθησης προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης «ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» για παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών ως ισότιμη με τη φοίτηση στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση. Πρόκειται για την απόλυτη θεσμική νομιμοποίηση της ιδιωτικοποίησης της Ειδικής Αγωγής, αρχής γενομένης από την προσχολική ηλικία με το πρόσχημα της πρώιμης παρέμβασης.

⁠Η αντικατάσταση των δημόσιων διαγωνισμών για την προμήθεια εξειδικευμένου τεχνολογικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού με τη χορήγηση voucher στους γονείς. Με αυτή τη ρύθμιση, το κράτος αποποιείται των ευθυνών του και μετακυλίει το βάρος της έρευνας αγοράς και της προμήθειας στους γονείς των παιδιών με αναπηρία, αφού η αγορά θα λειτουργεί ανεξέλεγκτα, χωρίς κεντρικό έλεγχο ποιότητας και τιμών, με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιβάρυνση των οικογενειών.

Η δημιουργία ενός αμφίβολης χρησιμότητας πανοπτικού πληροφοριακού συστήματος για την αξιολόγηση από τα ΚΕΔΑΣΥ και την τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου μαθητών/τριών με αναπηρία, χωρίς τη ρητή συγκεκριμενοποίηση των φορέων που θα έχουν πρόσβαση στο πλήθος των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά με υποσχόμενη σημαντική δαπάνη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για «ακόμα μερικές πλατφόρμες» με τις γνωστές μεθόδους ανάθεσης που μας έχει συνηθίσει η κυβέρνηση.

Η υποβάθμιση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, από βασικό κριτήριο ένταξης στους πίνακες εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην εκπαίδευση Κωφών, σε κριτήριο μοριοδότησης με μόλις 2 μονάδες, δηλαδή, την ταύτιση της ΕΝΓ με ένα σεμινάριο 400 ωρών, τη στιγμή που η εκμάθησή της απαιτεί μακρόχρονη σπουδή και απαιτητική εξέταση και πιστοποίηση.

Τέλος, η μη συμπερίληψη στο σχέδιο νόμου της πρόβλεψης λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), παρότι είχε ανακοινωθεί και υπερπροβληθεί, αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο επιβεβαίωσης της προχειρότητας και της αδιαφορίας που επιδεικνύουν το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση, για την πραγματική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και υποστήριξης των παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους.

“Ως Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όπως έχουμε ανακοινώσει στο πρόγραμμά μας, όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεσμευόμαστε, για:

1.⁠ ⁠Την εφαρμογή προγράμματος Εντοπισμού και Πρώιμης Αντιμετώπισης των δυσκολιών μάθησης, με την ένταξη των ειδικοτήτων των λογοθεραπευτών και εργοθεραπευτών στα νηπιαγωγεία, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση δυσκολιών μάθησης και την πρώιμη υποστήριξή τους εντός του σχολείου χωρίς ετικετοποίηση της παιδικής ηλικίας και σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς.

2.⁠ ⁠Την πλήρη κάλυψη όλων των σχολείων με τις ειδικότητες ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού, με βάση τον μαθητικό πληθυσμό που καλύπτουν και όχι τον αριθμό των σχολείων.

3.⁠ ⁠Την πλήρη στελέχωση και βελτίωση του τρόπου εκπαιδευτικής υποστήριξης στο γενικό σχολείο, με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Τμημάτων Ένταξης και της Παράλληλης Στήριξης, με στόχο την ομαλή εκπαιδευτική ένταξη και καλύτερη μαθησιακή υποστήριξη των παιδιών.

4.⁠ ⁠Την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών των ειδικών σχολείων, ώστε να μην αποτελούν πλαίσια χαμηλών στόχων και περιθωριοποίησης, αλλά σχολεία που στοχεύουν στη βέλτιστη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών/τριών τους. Παράλληλα, με την ενίσχυση των προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ γενικών και ειδικών σχολείων με στόχο την καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα και την ανάδειξη της ορατότητας των αναπήρων.

5.⁠ ⁠Την ενδυνάμωση των ΚΕΔΑΣΥ με στελέχωση και εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας, με ενιαία πρωτόκολλα και διαδικασίες αξιολόγησης για όλες τις ειδικότητες με αντίστοιχα εργαλεία και επιμόρφωση του προσωπικού.

Η εκπαίδευση και η ολόπλευρη στήριξη των παιδιών με αναπηρία δεν είναι εμπόρευμα, ούτε μπορεί να ρυθμίζεται με όρους προσφοράς, ζήτησης και voucher. Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να αποσύρει άμεσα αυτές τις αντιεκπαιδευτικές διατάξεις, να συμμαζέψει το νομοτεχνικό χάος του κειμένου του και να επενδύσει ουσιαστικά στη θωράκιση της δημόσιας και δωρεάν Ειδικής Αγωγής.”