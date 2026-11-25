Γρίβας Αθανάσιος

Βλέπω σήμερα ανακοίνωση, ότι θα προσληφθούνε και άλλοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην ειδική αγωγή ,στο επόμενο δεκαήμερο ,φυσικά όλοι ξέρουμε ότι έχουμε φτάσει στα τέλη Νοεμβρίου οπότε φαντάζομαι ότι και το Δεκέμβριο να τους προσλάβουμε, αν βγάλουμε και τα Χριστούγεννα, οι άνθρωποι αυτοί θα υπηρετήσουν ένα τετράμηνο το λιγότερο.