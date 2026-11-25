Απομακρύνθηκε καθηγητής Θρησκευτικών από Γυμνάσιο μετά από καταγγελίες για προφίλ ερωτικού περιεχομένου
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Σύμφωνα με πληροφορίες, στον λογαριασμό του φέρεται να υπήρχαν φωτογραφίες στις οποίες εμφανιζόταν ημίγυμνος, καθώς και σύνδεσμος προς βίντεο ερωτικού περιεχομένου.
Εκτός σχολικής αίθουσας τέθηκε αναπληρωτής καθηγητής Θρησκευτικών που υπηρετούσε σε Γυμνάσιο της Αττικής, έπειτα από καταγγελίες γονέων και μαθητών για το περιεχόμενο του δημόσιου λογαριασμού του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ο εκπαιδευτικός φέρεται να είχε αναρτήσει φωτογραφίες στις οποίες εμφανιζόταν ημίγυμνος, ενώ στο προφίλ του υπήρχε και σύνδεσμος που οδηγούσε σε βίντεο ερωτικού περιεχομένου.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ η καταγγελία υποβλήθηκε πριν από τρεις ημέρες. Ο καθηγητής παύθηκε από τα καθήκοντά του αμέσως και έχει κληθεί να καταθέσει στο συμβούλιο εκπαίδευσης.
Για την υπόθεση τοποθετήθηκε ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, κ. Αναστασόπουλος, ο οποίος έχει τονίσει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα εξαντλείται το γράμμα του νόμου.
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