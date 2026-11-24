Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει την Παρασκευσή η πλατφόρμα για αιτήσεις – Τα ποσά και τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

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Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην οριστική υποβολή της αίτησης, καθώς η προσωρινή αποθήκευσή της δεν αρκεί για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.

Νέα δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα παιδιού θα έχουν οι δικαιούχοι από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, καθώς στις 08:00 το πρωί επαναλειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν τόσο να υποβάλουν νέα αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος όσο και να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις ή διορθώσεις αιτήσεων που έχουν ήδη καταχωρίσει.

Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα βρίσκεται εκτός λειτουργίας από τις 13 Νοεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες εκκαθάρισης για την πληρωμή της πέμπτης δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2026. Η προσωρινή αναστολή της δυνατότητας υποβολής αιτήσεων εντάσσεται στην καθιερωμένη διαδικασία που προηγείται κάθε καταβολής.

Τι ισχύει για την οριστική υποβολή της αίτησης

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η οριστική υποβολή της αίτησης.

Η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη υποβολή και, κατά συνέπεια, δεν αρκεί για την έγκριση και την καταβολή του επιδόματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, επομένως, να βεβαιώνονται ότι έχουν ολοκληρώσει όλα τα απαιτούμενα βήματα και ότι η αίτησή τους έχει υποβληθεί οριστικά.

Ποια είναι τα ποσά

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Συγκεκριμένα, τα ποσά σε μηνιαία βάση κυμαίνονται:

Από 28 έως 70 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά.

Από 56 έως 140 ευρώ για το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο.

Η τελική ενίσχυση καθορίζεται βάσει των προβλεπόμενων εισοδηματικών κριτηρίων, ενώ η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται σε διμηνιαίες δόσεις.

Οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία των αιτήσεών τους, ώστε να αποφύγουν εκκρεμότητες που ενδέχεται να επηρεάσουν την έγκριση ή την πληρωμή της ενίσχυσης.