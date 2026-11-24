Μεταθέσεις εκπαιδευτικών: Βήμα βήμα η διαδικασία διορθώσεων

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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τις μονάδες μετάθεσης ανά κριτήριο και να απευθυνθούν στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης εφόσον διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις.

Ανακοινώθηκαν χθες Δευτέρα οι πίνακες μοριοδότησης από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης για το σχολικό έτος 2026-2027.

Στους αναρτημένους πίνακες περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, ο κλάδος, η ειδικότητα, οι μονάδες μετάθεσης ανά κριτήριο καθώς και το τελικό άθροισμα μορίων κάθε υποψηφίου για μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, σε δομές ΕΑΕ, σε ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και σε δομές ΕΑΕ με εξειδίκευση στην ΕΝΓ και στη γραφή Braille.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης.

Διορθώσεις

Έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν διορθώσεις στα στοιχεία και στη μοριοδότησή τους, εφόσον διαπιστώσουν ανακρίβειες στους αναρτημένους πίνακες.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα προβλέπεται και η δυνατότητα τροποποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης μετάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα έχει γίνει δεκτό από το αρμόδιο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ.

Η προθεσμία είναι περιορισμένη, γεγονός που καθιστά απαραίτητο τον έγκαιρο έλεγχο των στοιχείων από κάθε υποψήφιο για μετάθεση.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση δεν θα γίνεται έλεγχος για:

Δικαιολογητικά που δεν εστάλησαν ( λ.χ. εντοπιότητας κ.ο.κ)

Δικαιολογητικά σε έγχαρτη μορφή.

Δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα.

Δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν με διαφορετική διαδικασία από αυτή που ορίζεται στην εγκύκλιο των μεταθέσεων και στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 138014/Ε2/15-10-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τα σχολεία.

Αν εντοπίσετε λάθος πρέπει να κάνετε τα παρακάτω βήματα:

Υποβολή ένστασης/αιτήματος: Τα αιτήματα διόρθωσης σφαλμάτων ή παραλείψεων υποβάλλονται απευθείας προς την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης (συνήθως μέσω e-mail, σύμφωνα με τις οδηγίες της δικής σας Διεύθυνσης). Διόρθωση στο σύστημα: Σε περίπτωση που το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ δικαιώσει το αίτημά σας, η διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο σύστημα θα πραγματοποιηθεί μέσα σε αυτό το διάστημα.

Τι πρέπει να προσέξετε κατά τον έλεγχο

Μονάδες ανά κριτήριο: Ελέγξτε εξονυχιστικά αν έχουν υπολογιστεί σωστά τα μόρια για τη συνολική υπηρεσία, τα μόρια δυσμενών συνθηκών (Μ.Σ.Δ. σχολείων), η οικογενειακή κατάσταση, τα τέκνα, καθώς και τα μόρια συνυπηρέτησης ή εντοπιότητας.

Ειδικές Κατηγορίες / Σχολεία: Για μεταθέσεις σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, η διαδικασία διενεργείται βάσει ειδικών προσόντων και όχι με το γενικό σύστημα μορίων, επομένως για αυτά τα σχολεία δεν εκδίδονται αντίστοιχοι πίνακες μοριοδότησης.

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ,

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ,

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ,

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ