Κενά εκπαιδευτικών: Τι είπε ο Βλάσης για την Δ’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών

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Ο υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσης έκανε διαίτερη αναφορά έκανε στα ακάλυπτα κενά στην παράλληλη στήριξη, στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και στους σχολικούς νοσηλευτές, παραπέμποντας στην επόμενη φάση προσλήψεων.

Στα προβλήματα στελέχωσης των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας αναφέρθηκε στη Βουλή ο υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Τάσου Νικολαΐδη.

Ο υφυπουργός αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν λειτουργικά κενά, κυρίως στην παράλληλη στήριξη, στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και στους σχολικούς νοσηλευτές, επισημαίνοντας ότι οι ανάγκες έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, καταβάλλονται προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ελλείψεων μέσω της επόμενης φάσης προσλήψεων, χωρίς, ωστόσο, να δοθούν συγκεκριμένες πληροφορίες για τον αριθμό των εκπαιδευτικών που πρόκειται να προσληφθούν ή για το πότε θα καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες των σχολείων.

Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής συζήτησης βρέθηκε και το ζήτημα των πολυπληθών σχολικών τμημάτων, με τον Κώστα Βλάση να αναγνωρίζει ότι οι 27 μαθητές σε μία αίθουσα αποτελούν μεγάλο αριθμό και να σημειώνει ότι στόχος του υπουργείου είναι να μην παρατηρούνται αντίστοιχα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Κ. Βλάσης, επτά από τα 264 τμήματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δράμα λειτουργούν με 27 μαθητές, ποσοστό 2,65%, ενώ συνολικά 22 τμήματα έχουν 26 ή 27 μαθητές. Παρότι τα συγκεκριμένα τμήματα λειτουργούν εντός των νομοθετικά προβλεπόμενων ορίων, ο κ. Βλάσης παραδέχθηκε ότι ο αριθμός των μαθητών είναι μεγάλος.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας επιπλέον τμημάτων, διευκρίνισε ότι ο διαχωρισμός των μαθητών δεν αποτελεί μια απλή διοικητική απόφαση, αλλά προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλων σχολικών χώρων, διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού και συνολική αξιολόγηση των αναγκών κάθε σχολικής μονάδας.

12.020 κενά σε όλες τις βαθμίδες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εκπαιδευτικού Πάνου Ντούλα, τα κενά εξακολουθούν να ανέρχονται σε 12.020, αριθμός που αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και τις δομές Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ).

Η καταγραφή αποτυπώνει το μέγεθος των αναγκών από την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέχρι σήμερα. Την 1η Σεπτεμβρίου 2026 είχαν καταγραφεί 51.510 κενές θέσεις, ενώ έως τις 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 41.485 προσλήψεις αναπληρωτών.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια αποτύπωση, ο αριθμός των προσλήψεων δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη των αναγκών που έχουν διαμορφωθεί. Εκτιμάται ότι για την κανονική λειτουργία των σχολείων θα απαιτούνταν συνολικά 53.505 προσλήψεις, δηλαδή 12.020 περισσότερες από όσες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι, σχεδόν τρεις μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η στελέχωση των σχολικών μονάδων παραμένει ανοιχτό ζήτημα, με τις ελλείψεις να συνεχίζονται παρά τις διαδοχικές φάσεις προσλήψεων.

Το ποσοστό συνολικής κάλυψης των κενών φτάνει μόλις στο 78%, αφήνοντας ακάλυπτες χιλιάδες εκπαιδευτικές ανάγκες.