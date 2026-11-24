Ανοιχτό παραμένει το ερώτημα αν η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα μπορούσε στο μέλλον να μετατραπεί σε 13η σύνταξη, με την κυβέρνηση να συνδέει μια τέτοια προοπτική με την πορεία της οικονομίας.