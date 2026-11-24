Απεργία 25 Νοεμβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

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Η ΟΛΜΕ διεκδικεί, μεταξύ άλλων, την πραγματοποίηση Δ΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών για την κάλυψη των χιλιάδων κενών.

Απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη 25 Νοεμβρίου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαιδευτικής κοινότητα καθώς δάσκαλοι και καθηγητές θα συμμετάσχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ, διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τα δημόσια σχολεία.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, οι συνθήκες εργασίας, οι οικονομικές αποδοχές και τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές, που επηρεάζουν άμεσα την εκπαιδευτική καθημερινότητα.

Η ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις, καταγγέλλοντας ότι, παρά τις διαδοχικές φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών, χιλιάδες κενά παραμένουν ακάλυπτα στη Γενική και την Ειδική Αγωγή, ενώ το πρώτο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του.

Οι εκπαιδευτικοί υπογραμμίζουν ότι η αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης προϋποθέτει επαρκή στελέχωση των σχολικών μονάδων, κατάλληλες και ασφαλείς υποδομές, ουσιαστική οικονομική στήριξη των εργαζομένων και βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας και μάθησης.

Τι θα γίνει με τα σχολεία

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για γενικευμένο κλείσιμο των σχολείων λόγω της απεργίας. Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα κριθεί ξεχωριστά σε κάθε σχολική μονάδα, ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση και τη δυνατότητα ομαλής υλοποίησης του ημερήσιου προγράμματος διδασκαλίας.

Κατά συνέπεια, σε ορισμένες σχολικές μονάδες ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν μαθήματα, ενώ σε άλλες είναι πιθανό να υπάρξουν τροποποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα, κενά διδακτικών ωρών ή διαφοροποιήσεις στην ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών.

Το ίδιο ισχύει για τα ολοήμερα προγράμματα, η λειτουργία των οποίων θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Συστήνεται στους γονείς να ενημερωθούν από τη διεύθυνση του σχολείου για το πρόγραμμα που θα ισχύσει στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Τα αιτήματα της ΟΛΜΕ

Στην ανακοίνωσή της για την απεργία, η ΟΛΜΕ θέτει σε πρώτο πλάνο το ζήτημα της υποστελέχωσης των σχολείων. Όπως επισημαίνει, χιλιάδες εκπαιδευτικά κενά εξακολουθούν να παραμένουν ακάλυπτα, τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή, με αποτέλεσμα να χάνονται διδακτικές ώρες και να δυσχεραίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις υποχρεωτικές υπερωρίες, που επιβάλλονται για την κάλυψη των αναγκών, αλλά και στις μετακινήσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προσωρινά οι ελλείψεις.

Η ΟΛΜΕ ζητά άμεση κάλυψη όλων των κενών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς, καθώς και εξίσωση των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των αναπληρωτών με εκείνα των μονίμων εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, το ζήτημα των προσλήψεων παραμένει ανοιχτό. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΛΜΕ έχει ζητήσει την πραγματοποίηση νέας, Δ’ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε όλες τις ειδικότητες, στα Γυμνάσια, στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, στην Ειδική Αγωγή, στα Τμήματα Ένταξης και στην Παράλληλη Στήριξη.