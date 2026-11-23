13η σύνταξη αντί για τα 400 ευρώ; Τι αλλάζει για τους συνταξιούχους και τι απαντά η κυβέρνηση

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Ανοιχτό παραμένει το ερώτημα αν η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα μπορούσε στο μέλλον να μετατραπεί σε 13η σύνταξη, με την κυβέρνηση να συνδέει μια τέτοια προοπτική με την πορεία της οικονομίας.

Στην οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων, στα νέα προγράμματα απασχόλησης, στην πορεία της ανεργίας και στην προσπάθεια επιστροφής των Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό επικεντρώθηκε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ.

Η υπουργός υπενθύμισε ότι 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχοι έλαβαν ενίσχυση 400 ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές και για τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων, μεταξύ των οποίων τα άτομα με αναπηρία.

Όπως επισήμανε η υπουργός, 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχοι έλαβαν ήδη την ενίσχυση των 400 ευρώ, ενώ έως το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι καταβολές και για τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων, μεταξύ των οποίων και τα άτομα με αναπηρία. Η ίδια υπογράμμισε ότι το ποσό αυξήθηκε αισθητά σε σύγκριση με την πρώτη εφαρμογή του μέτρου -από τα 250 ευρώ που δόθηκαν πέρυσι στους μισούς δικαιούχους, ανέβηκε στα 300 και πλέον στα 400 ευρώ-, ενώ παράλληλα διπλασιάστηκε ο αριθμός των ωφελούμενων.

Η συνολική δαπάνη για την ενίσχυση αγγίζει τα 900 εκατ. ευρώ, με τη Νίκη Κεραμέως να συνδέει την εξεύρεση των πόρων με την ενίσχυση της φορολογικής και ασφαλιστικής συμμόρφωσης, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω POS και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

13η σύνταξη

Στο ενδεχόμενο η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ προς τους συνταξιούχους να εξελιχθεί μελλοντικά σε 13η σύνταξη αναφέρθηκε η υπουργός Νίκη Κεραμέως, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση των παροχών θα εξαρτηθεί από τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας.

Η υπουργός επισήμανε ότι η φετινή ενίσχυση είναι αυξημένη τόσο ως προς το ποσό όσο και ως προς τον αριθμό των δικαιούχων, καθώς, σύμφωνα με όσα δήλωσε, 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα λάβουν 400 ευρώ, έναντι ενός εκατομμυρίου που έλαβαν 250 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μέσα από αυξήσεις αποδοχών, φορολογικές ελαφρύνσεις και μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει συγκεκριμένο σχέδιο για την καθιέρωση 13ης σύνταξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της προσωπικής διαφοράς, σημειώνοντας ότι έχει ήδη μηδενιστεί για τους μισούς δικαιούχους και ότι η πλήρης κατάργησή της προβλέπεται να εφαρμοστεί με τις συντάξεις του Ιανουαρίου.

Τέλος, η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στις αλλαγές που αφορούν τις συντάξεις χηρείας, επισημαίνοντας την κατάργηση περικοπών που είχαν θεσπιστεί με τον νόμο Κατρούγκαλου.