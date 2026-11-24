Εκπαιδευτικοί «εκτός έδρας» – Σχέδιο για νέες κατοικίες σε έξι περιοχές και φορολογικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες

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Η λίστα με τα έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη από το Αιγαίο και την Κρήτη μέχρι το Ιόνιο, ποιες κατηγορίες μόνιμων και αναπληρωτών δικαιούνται οικονομικές ενισχύσεις, αλλά και τι προβλέπεται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Στην αξιοποίηση δημοτικών και άλλων κτιρίων για τη δημιουργία κατοικιών που θα φιλοξενούν εκπαιδευτικούς σε νησιωτικές περιοχές προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες στέγασης όσων υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του προγράμματος, με παρεμβάσεις σε νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, όπου ο τουρισμός δυσκολεύει την εύρεση κατοικίας για πολλούς εργαζομένους.

Οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται σε έγγραφη απάντηση της υπουργού Παιδείας προς τη Βουλή, με ημερομηνία 10 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Πέρα από τις παρεμβάσεις για τη δημιουργία κατοικιών, η υπουργός αναφέρεται στη διπλή επιστροφή ενοικίου για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευτικών, καθώς και σε εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια.

Στέγαση εκπαιδευτικών: Πού δημιουργούνται νέες κατοικίες

Όπως αναφέρει η Σοφία Ζαχαράκη, η πρώτη φάση του προγράμματος περιλαμβάνει την ανακαίνιση και αξιοποίηση δημοτικών και άλλων ακινήτων, προκειμένου να μετατραπούν σε χώρους διαμονής για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Στην Τήνο, προβλέπεται η μετατροπή του πρώην ξενοδοχείου «Theoxenia» σε σύγχρονο συγκρότημα 18 αυτόνομων κατοικιών, με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ.

Στην Αμοργό, διατίθενται 620.000 ευρώ για την κατασκευή πέντε κατοικιών.

Στην Πάτμο προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθμιση διώροφου κτιρίου, με στόχο τη δημιουργία τεσσάρων διαμερισμάτων.

Στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την αναπαλαίωση πέντε παλαιών δημοτικών ακινήτων, τα οποία θα αξιοποιηθούν για τις στεγαστικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.

Στην Αστυπάλαια προβλέπεται χρηματοδότηση 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία οκτώ διαμερισμάτων.

Στην Ιθάκη, η παρέμβαση αφορά την ανακατασκευή του ιστορικού πρώην οικοτροφείου, συνολικής επιφάνειας 2.000 τετραγωνικών μέτρων, με προϋπολογισμό 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το κτίριο προβλέπεται να διαθέτει 19 εξοπλισμένα δωμάτια, συνολικής δυναμικότητας 40 κλινών.

Σύμφωνα με την απάντηση της υπουργού, οι εργασίες της πρώτης φάσης έχουν ήδη αρχίσει, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται στο συγκεκριμένο έγγραφο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των επιμέρους έργων.

Διπλή επιστροφή ενοικίου για αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς

Εκτός από τη δημιουργία νέων χώρων διαμονής, η υπουργός Παιδείας αναφέρεται και σε οικονομικά μέτρα για τη στήριξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η διπλή επιστροφή ενοικίου, η οποία αφορά αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μόνιμους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στην πρώτη διετία της τοποθέτησής τους σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Όπως επισημαίνεται στην κοινοβουλευτική απάντηση, το μέτρο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος των εκπαιδευτικών.

Στον ίδιο σχεδιασμό περιλαμβάνονται και φορολογικά κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν κατοικίες προς ενοικίαση σε εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, ο συνδυασμός της αξιοποίησης δημοτικών κτιρίων, της διπλής επιστροφής ενοικίου και των φορολογικών κινήτρων αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν οι επόμενες παρεμβάσεις για τη στήριξη των εκπαιδευτικών στις νησιωτικές περιοχές.

Εκπτώσεις έως 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο κόστος μετακίνησης των εκπαιδευτικών προς και από τις περιοχές στις οποίες υπηρετούν.

Όπως αναφέρεται στην απάντηση προς τη Βουλή, με κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξασφαλίζονται κάθε χρόνο εκπτώσεις έως 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Οι συγκεκριμένες εκπτώσεις αφορούν τόσο τις μετακινήσεις για την ανάληψη υπηρεσίας όσο και τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των εορτών.

Παράλληλα, σύμφωνα με την υπουργό, παρέχονται σημαντικές εκπτώσεις και από αεροπορικές εταιρείες, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Παιδείας.

Ενδεικτικά, γίνεται αναφορά στη SKY express, η οποία κατά τη φετινή περίοδο προσέφερε έκπτωση 30% ανά εκπαιδευτικό.

Το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τη στήριξη των εκπαιδευτικών

Στην έγγραφη απάντησή της, η Σοφία Ζαχαράκη παρουσιάζει τις παρεμβάσεις αυτές ως μέρος της πολιτικής στήριξης των εκπαιδευτικών που καλούνται να υπηρετήσουν σε περιοχές μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους.

Η αξιοποίηση υφιστάμενων δημοτικών ακινήτων αποτελεί βασικό άξονα του σχεδιασμού, με στόχο τη δημιουργία διαθέσιμων χώρων διαμονής σε περιοχές όπου η εξεύρεση κατοικίας αποτελεί σημαντική πρόκληση.

Παράλληλα, τα οικονομικά μέτρα για την επιστροφή ενοικίου και οι εκπτώσεις στις μετακινήσεις παρουσιάζονται ως συμπληρωματικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό των εξόδων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί.

Η υπουργός καταλήγει επισημαίνοντας ότι οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στη σταθερή πολιτική μέριμνα για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και την αναγνώριση του σημαντικού ρόλου τους στο εκπαιδευτικό έργο.