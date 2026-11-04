Άγρια συμπλοκή στην Πανεπιστημιούπολη: Άτομα με κράνη εισέβαλαν σε συνέλευση φοιτητών – Τρεις τραυματίες, ο ένας από τσεκούρι
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Συμπλοκή μεταξύ μελών της ΠΑΣΠ και των ΕΑΑΚ σημειώθηκε στο Τμήμα Φυσικής της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματίες, ενώ τα αίτια του επεισοδίου παραμένουν άγνωστα.
Επεισόδιο μεταξύ μελών δύο φοιτητικών παρατάξεων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, με την ένταση να επικεντρώνεται στο Τμήμα Φυσικής.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές μέλη της φοιτητικής παράταξης «ΕΑΑΚ» είχαν συνέλευση στο κτήριο του Μαθηματικού όταν μια ομάδα περίπου 40 ατόμων, πιθανόν αναρχικοί, τους επιτέθηκε.
Όπως ενημέρωσε το ΕΚΑΒ την Αστυνομία, από την επίθεση υπάρχουν τρεις τραυματίες. Συγκεκριμένα δύο φέρουν τραύματα στα κάτω άκρα από ξυλοδαρμό, ενώ ο τρίτος φέρεται να έχει τραυματιστεί από βόμβα μολότοφ. Ο ένας εκ των τριών τραυματιών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».
Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και πραγματοποιούν ελέγχους.
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