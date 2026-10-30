Υποτροφίες 5.000 ευρώ σε πρωτοετείς φοιτητές: Ποιοι θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 70.000 ευρώ από τον ΙΣΑ

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Εφάπαξ υποτροφίες 5.000 ευρώ θα λάβουν 14 πρωτοετείς φοιτητές, κάτοικοι Αθηνών, μέσω νέου προγράμματος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η επιλογή θα γίνει με κοινωνικά κριτήρια από επτά πανεπιστήμια, ενώ οι διαδικασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα.

Οικονομική «ανάσα» ύψους 5.000 ευρώ προβλέπεται για 14 πρωτοετείς φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη των εξόδων των σπουδών τους, μέσα από νέο πρόγραμμα υποτροφιών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ). Η πρωτοβουλία, συνολικού προϋπολογισμού 70.000 ευρώ, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το υψηλό κόστος στέγασης και διαβίωσης δημιουργεί σοβαρά εμπόδια σε νέους που καλούνται να σπουδάσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Το πρόγραμμα αφορά πρωτοετείς φοιτητές που είναι κάτοικοι Αθηνών και φοιτούν σε επτά πανεπιστήμια της χώρας, με την επιλογή των δικαιούχων να πραγματοποιείται βάσει κοινωνικών κριτηρίων.

Η απόφαση για τη χορήγηση των υποτροφιών ελήφθη ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ, έπειτα από εισήγηση του προέδρου του, Γιώργου Πατούλη.

Υποτροφίες 5.000 ευρώ: Πώς θα επιλεγούν οι 14 φοιτητές

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, από καθένα από τα επτά πανεπιστημιακά ιδρύματα που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα επιλεγούν δύο πρωτοετείς φοιτητές.

Κάθε δικαιούχος θα λάβει εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ, με το συνολικό ποσό που θα διατεθεί να ανέρχεται σε 70.000 ευρώ.

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με αυστηρά κοινωνικά κριτήρια, έπειτα από αξιολόγηση και εισηγήσεις των αρμόδιων αρχών των πανεπιστημίων.

Στόχος είναι η οικονομική ενίσχυση να κατευθυνθεί σε νέους που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες κατά την έναρξη των σπουδών τους.

Πότε ξεκινά η διαδικασία

Οι διαδικασίες για την εφαρμογή του προγράμματος αναμένεται να προχωρήσουν τις επόμενες ημέρες, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να ξεκινήσει η επιλογή των υποτρόφων και να υλοποιηθεί η οικονομική ενίσχυση.

Προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ημερομηνίες αιτήσεων, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν οι ίδιοι αίτηση ή θα προτείνονται από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Επίσης, δεν κατονομάζονται στην ανακοίνωση τα επτά πανεπιστήμια που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Το κόστος σπουδών πίσω από την πρωτοβουλία

Η απόφαση του ΙΣΑ συνδέεται με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν φοιτητές και οικογένειες, ιδιαίτερα όταν απαιτείται μετακίνηση και εγκατάσταση σε άλλη πόλη.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, αφορμή για την πρωτοβουλία αποτέλεσαν δημοσιεύματα σχετικά με νέους που δυσκολεύονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, εξαιτίας των αυξημένων οικονομικών απαιτήσεων.

Η εφάπαξ ενίσχυση των 5.000 ευρώ αποσκοπεί στην κάλυψη μέρους αυτών των αναγκών κατά την πρώτη χρονιά φοίτησης.

Πώς χρηματοδοτείται το πρόγραμμα

Το συνολικό ποσό των 70.000 ευρώ θα καλυφθεί αποκλειστικά από τις τακτικές εισφορές των ιατρών-μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Όπως επισημαίνει ο ΙΣΑ, πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά πρωτοβουλιών που σχεδιάζονται για το επόμενο διάστημα, με στόχο τη στήριξη φοιτητών αλλά και νέων ιατρών στα πρώτα στάδια της επαγγελματικής τους πορείας.

Γιώργος Πατούλης: «Στεκόμαστε δίπλα στους νέους που ξεκινούν τις σπουδές τους»

Αναφερόμενος στη νέα δράση, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, υπογράμμισε τη σημασία της υποστήριξης νέων που αντιμετωπίζουν οικονομικά εμπόδια.

«Στεκόμαστε σταθερά δίπλα στους νέους που ξεκινούν τις σπουδές τους με όνειρα και δυνατότητες, αλλά καλούνται να υπερπηδήσουν σημαντικά οικονομικά εμπόδια», δήλωσε.

Όπως τόνισε, η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, με διαφανή κοινωνικά κριτήρια, ώστε η ενίσχυση να φτάσει σε όσους την έχουν πραγματικά ανάγκη.

Ο ίδιος ευχαρίστησε τους ιατρούς-μέλη του Συλλόγου για τη συνεισφορά τους, χαρακτηρίζοντας την ενίσχυση της νέας γενιάς επένδυση στη γνώση και στο μέλλον της χώρας.

Η πρωτοβουλία αναμένεται πλέον να περάσει στο στάδιο της υλοποίησης, με τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία επιλογής και τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια να παραμένουν προς διευκρίνιση.