Φοιτητές: Φθηνότερες μετακινήσεις με μειώσεις άνω του 50% – Για ποιους

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Στα 12 ευρώ μειώνεται η μηνιαία φοιτητική κάρτα στην Α΄ Ζώνη της Πάτρας, στα 17 ευρώ στη Β΄ Ζώνη και στα 20 ευρώ στο Μεσολόγγι. Πόσα εξοικονομούν οι φοιτητές, ποιους αφορά η επιδότηση και τι ισχύει στα Ιωάννινα.

Σημαντικά λιγότερα χρήματα θα πληρώνουν για τις καθημερινές μετακινήσεις τους οι φοιτητές στην Πάτρα και το Μεσολόγγι, καθώς οι μηνιαίες κάρτες των Αστικών ΚΤΕΛ μειώνονται έως και 56,4%. Οι νέες τιμές διαμορφώνονται στα 12 ευρώ για την Α΄ Ζώνη της Πάτρας, στα 17 ευρώ για τη Β΄ Ζώνη και στα 20 ευρώ για το Μεσολόγγι, προσφέροντας εξοικονόμηση έως 20 ευρώ τον μήνα.

Οι μειώσεις προκύπτουν από την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Αστικών ΚΤΕΛ, στο πλαίσιο προγράμματος επιδότησης των φοιτητικών μετακινήσεων συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πρωτοβουλία αφορά φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που μετακινούνται στο πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας, καθώς και φοιτητές που χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες στο Μεσολόγγι.

Το πρόγραμμα προβλέπει χρηματοδότηση για τα ακαδημαϊκά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029, με στόχο τη μείωση του κόστους των καθημερινών μετακινήσεων.

Φοιτητική κάρτα: Οι νέες τιμές σε Πάτρα και Μεσολόγγι

Οι νέες τιμές των μηνιαίων καρτών διαμορφώνονται ως εξής:

Περιοχή Παλιά τιμή Νέα τιμή Μείωση Πάτρα – Α΄ Ζώνη 27,50 € 12 € 56,4% Πάτρα – Β΄ Ζώνη 37 € 17 € 54,1% Μεσολόγγι 40 € 20 € 50%

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφεται στην Α΄ Ζώνη της Πάτρας, όπου η μηνιαία κάρτα κοστίζει πλέον 15,50 ευρώ λιγότερα.

Στη Β΄ Ζώνη της Πάτρας, η τιμή μειώνεται κατά 20 ευρώ, ενώ αντίστοιχη είναι η μηνιαία εξοικονόμηση για τους φοιτητές στο Μεσολόγγι.

Πόσα χρήματα εξοικονομούν οι φοιτητές

Το οικονομικό όφελος γίνεται μεγαλύτερο για όσους χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Ενδεικτικά, για εννέα μήνες χρήσης της φοιτητικής κάρτας:

Στην Α΄ Ζώνη της Πάτρας, ο φοιτητής εξοικονομεί 139,50 ευρώ, καθώς το συνολικό κόστος μειώνεται από 247,50 σε 108 ευρώ.

Στη Β΄ Ζώνη της Πάτρας, η εξοικονόμηση φτάνει τα 180 ευρώ, με το συνολικό κόστος να υποχωρεί από 333 σε 153 ευρώ.

Στο Μεσολόγγι, το όφελος ανέρχεται επίσης σε 180 ευρώ, καθώς το κόστος εννέα μηνιαίων καρτών μειώνεται από 360 σε 180 ευρώ.

Πρόκειται για υπολογισμούς που αφορούν εννέα μήνες αγοράς της αντίστοιχης κάρτας και όχι για πρόσθετη χρηματική ενίσχυση που καταβάλλεται απευθείας στους φοιτητές.

Ποιους φοιτητές αφορά η επιδότηση

Η σύμβαση για την Πάτρα αφορά την επιδότηση των μετακινήσεων φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οι οποίοι χρησιμοποιούν το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση καλύπτει το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Αντίστοιχη συμφωνία έχει υπογραφεί για τις φοιτητικές μετακινήσεις στο Μεσολόγγι, με χρονικό ορίζοντα την τριετία 2026-2029.

Οι μειώσεις αφορούν τις μηνιαίες φοιτητικές κάρτες στις συγκεκριμένες περιοχές και δεν αποτελούν πανελλαδική αλλαγή στις τιμές των Αστικών ΚΤΕΛ.

Πόσο θα διαρκέσει το πρόγραμμα

Η επιδότηση εντάσσεται σε πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνολικού ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030.

Οι πρώτες συμβάσεις υπογράφηκαν στις 29 Οκτωβρίου 2026.

Ειδικότερα, προβλέπονται:

700.000 ευρώ για το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

60.000 ευρώ για το Αστικό ΚΤΕΛ Μεσολογγίου, για την περίοδο 2026-2029.

2.192.000 ευρώ πρόσθετης χρηματοδότησης για το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών κατά την περίοδο 2027-2029.

48.000 ευρώ για υποέργο που αφορά τη Hellenic Train κατά την τριετία 2026-2029.

Για την πρόσθετη χρηματοδότηση του Αστικού ΚΤΕΛ Πατρών έχει δρομολογηθεί διαδικασία γνωστοποίησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ οι διαδικασίες για το υποέργο της Hellenic Train βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επομένως, παρότι ο συνολικός σχεδιασμός εκτείνεται έως το 2029, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη όλες οι επιμέρους διαδικασίες χρηματοδότησης.

Τι ισχύει για τις φοιτητικές μετακινήσεις στα Ιωάννινα

Αντίστοιχο πρόγραμμα επιδότησης εφαρμόζεται και στα Ιωάννινα, όπου η μηνιαία φοιτητική κάρτα απεριόριστων διαδρομών διατηρείται στα 20 ευρώ.

Πριν από την εφαρμογή του μέτρου, η κάρτα κόστιζε 35 ευρώ.

Η μείωση των 15 ευρώ προκύπτει από τη συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών με 10 ευρώ και την πρόσθετη έκπτωση 5 ευρώ που παρέχει το Αστικό ΚΤΕΛ.

Η σχετική συμφωνία έχει εγκριθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2027, με την επιδότηση να συνεχίζεται για τρίτη διαδοχική χρονιά.

Έτσι, οι μηνιαίες φοιτητικές κάρτες στις συγκεκριμένες πόλεις διαμορφώνονται στα ακόλουθα επίπεδα:

Πόλη Μηνιαία φοιτητική κάρτα Πάτρα – Α΄ Ζώνη 12 € Πάτρα – Β΄ Ζώνη 17 € Μεσολόγγι 20 € Ιωάννινα 20 €

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές

Η επιδότηση αφορά τη μείωση της τιμής της μηνιαίας κάρτας και όχι την καταβολή επιδόματος στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων.

Στην Πάτρα, το τελικό ποσό εξαρτάται από τη ζώνη μετακίνησης, ενώ στο Μεσολόγγι προβλέπεται ενιαία τιμή 20 ευρώ, σύμφωνα με τις ανακοινωθείσες συμφωνίες.

Για τους φοιτητές που μετακινούνται συστηματικά προς και από τις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, η χρήση της επιδοτούμενης μηνιαίας κάρτας μπορεί να περιορίσει αισθητά τα έξοδα μεταφοράς.

Οι ανακοινώσεις για τις συμβάσεις δεν προσδιορίζουν, ωστόσο, την ακριβή ημερομηνία από την οποία θα διατίθενται οι κάρτες με τις νέες τιμές, ούτε τα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται για την έκδοσή τους.

Για τις πρακτικές λεπτομέρειες διάθεσης και ενεργοποίησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις σχετικές ενημερώσεις των Αστικών ΚΤΕΛ.