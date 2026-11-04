Στη Βουλή τα μέτρα της ΔΕΘ: Επίδομα 500 ευρώ στο Δημόσιο, φοροελαφρύνσεις, και έως 1.200 ευρώ για παιδιά

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Tο πακέτο περιλαμβάνει επίσης επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων στο Δημόσιο, παρεμβάσεις στη φορολογία ακινήτων και μέτρα με σταδιακή εφαρμογή από το 2026 έως το 2028.

Με αλλαγές και βελτιώσεις σε σχέση με το αρχικό σχέδιο που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, κατατέθηκε την Τετάρτη στη Βουλή το νομοσχέδιο «Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, της αποταμίευσης και των επενδύσεων, φορολογικές, μισθολογικές, συνταξιοδοτικές διατάξεις και λοιπές διατάξεις κοινωνικής πολιτικής», με το οποίο προωθούνται οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Το πακέτο περιλαμβάνει ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος, μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, αλλαγές στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα των επαγγελματιών, παρεμβάσεις στα ακίνητα και αυξήσεις κοινωνικών παροχών. Παράλληλα, θεσπίζεται Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων με κρατική συνεισφορά έως 1.200 ευρώ ετησίως. Οι βασικές παρεμβάσεις έχουν διαφορετικούς χρόνους εφαρμογής, με μέτρα που αφορούν άμεσα ήδη στο φορολογικό έτος 2026, καθώς και άλλα που ενεργοποιούνται από 1.1.2027 ή ολοκληρώνονται το 2028.

Μείωση εισφορών και αυξήσεις κοινωνικών παροχών

Από την 1η Απριλίου 2027 προβλέπεται μείωση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες της εισφοράς ανεργίας που βαρύνει τους εργαζομένους, από 1,20% σε 0,70%, χωρίς αντίστοιχη αλλαγή στην εργοδοτική εισφορά. Η μείωση αφορά αποκλειστικά την πλευρά του εργαζομένου.

Στις κοινωνικές παροχές περιλαμβάνονται:

Αύξηση της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από 300 σε 400 ευρώ από το 2026 και διεύρυνση των δικαιούχων. Σύμφωνα με τη συνοδευτική έκθεση, καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για συνταξιούχους γήρατος ή θανάτου άνω των 65 ετών.

Ετήσια αναπροσαρμογή συγκεκριμένων αναπηρικών επιδομάτων και παροχών από την 1η Ιανουαρίου 2027, με βάση τον συντελεστή αύξησης των συντάξεων.

Αύξηση του επιδόματος γέννησης για το τέταρτο παιδί σε 4.500 ευρώ, με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί. Η αλλαγή προβλέπεται να ισχύσει αναδρομικά για γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη μείωση του εφαρμοστέου ΦΠΑ σε προϊόντα γυναικείας υγιεινής και πάνες ακράτειας ενηλίκων, καθώς και ρυθμίσεις χρηματοδότησης για την προσχολική εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και ατόμων με αναπηρία την περίοδο 2026-2027.

Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στο Δημόσιο

Για τις προβλεπόμενες κατηγορίες υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου θεσπίζεται ετήσιο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά, με πρώτη καταβολή στις 16 Δεκεμβρίου 2027. Το επίδομα αποτελεί συντάξιμη αποδοχή και υπόκειται στις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Όταν ο δικαιούχος δεν έχει μισθοδοτηθεί για ολόκληρο το έτος, προβλέπεται αναλογική καταβολή με βάση το διάστημα μισθοδοσίας του.

Επενδυτικός λογαριασμός για παιδιά με κρατική συμμετοχή

Με το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου δημιουργείται ο Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων, ως εργαλείο μακροχρόνιας αποταμίευσης. Η αίτηση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παιδιού πριν αυτό συμπληρώσει το δεύτερο έτος της ηλικίας του.

Το Δημόσιο προβλέπεται να καταβάλλει ποσό ίσο με το 100% των επιλέξιμων ιδιωτικών εισφορών, έως 1.200 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος. Το ανώτατο όριο της κρατικής συνεισφοράς αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία, ενώ το συνολικό ετήσιο όριο ιδιωτικών εισφορών στον λογαριασμό ορίζεται σε 10.000 ευρώ. Η κρατική αντιστοίχιση, συνεπώς, δεν καλύπτει ολόκληρο αυτό το ποσό, αλλά περιορίζεται στο προβλεπόμενο ετήσιο πλαφόν.

Τα κεφάλαια επενδύονται σε επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και κατά κανόνα δεν αναλαμβάνονται πριν από την ενηλικίωση. Προβλέπονται εξαιρέσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθώς και επενδυτικές επιλογές με μηχανισμό εγγύησης κεφαλαίου. Οι εισφορές απαλλάσσονται από φόρο δωρεών και γονικών παροχών, ενώ οι επιλέξιμες επενδυτικές αποδόσεις απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος.

Μηδενικός συντελεστής για τρίτεκνους και αγρότες

Στη φορολογία εισοδήματος, προβλέπεται η επέκταση του μηδενικού συντελεστή για το τμήμα εισοδήματος έως 20.000 ευρώ στους φορολογουμένους με τρία εξαρτώμενα τέκνα, από το φορολογικό έτος 2027. Για τους μισθωτούς, η αλλαγή προβλέπεται να αποτυπωθεί στην παρακράτηση φόρου από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Αντίστοιχη ρύθμιση προβλέπεται για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, υπό τις προϋποθέσεις του νομοσχεδίου και εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Η εφαρμογή για τους αγρότες αφορά το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή τις δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2027.

Παράλληλα, οι συντάξεις λόγω θανάτου που λαμβάνουν συγκεκριμένες κατηγορίες τέκνων, εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδηματικού ορίου για τον χαρακτηρισμό τους ως εξαρτώμενων μελών. Με τη ρύθμιση διατηρείται η δυνατότητα του γονέα να αξιοποιεί τη φορολογική μεταχείριση που συνδέεται με τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Αφορολόγητα φιλοδωρήματα και παράταση ηλεκτρονικών κινήτρων

Με άλλες διατάξεις, το όριο απαλλαγής των φιλοδωρημάτων από τον φόρο εισοδήματος αναπροσαρμόζεται σε 6.000 ευρώ ετησίως, αντί του μηνιαίου ορίου των 300 ευρώ. Η πρόβλεψη καλύπτει, με προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις, μισθωτούς και διανομείς που συνεργάζονται με ψηφιακές πλατφόρμες.

Επιπλέον, έως και το 2027 παρατείνονται:

* Η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του 30% συγκεκριμένων δαπανών υπηρεσιών που πληρώνονται ηλεκτρονικά, με ανώτατο ποσό έκπτωσης 5.000 ευρώ ετησίως.

* Ο διπλός υπολογισμός συγκεκριμένων ηλεκτρονικών δαπανών υγείας για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Αλλαγές στα τεκμαρτά εισοδήματα των επαγγελματιών

Για τις ατομικές επιχειρήσεις προβλέπεται περιορισμός των επιβαρύνσεων από το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, χωρίς γενική κατάργηση του συστήματος.

Ειδικότερα, δεν θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις στο τεκμαρτό εισόδημα, για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια φορολογικής και εργασιακής συμμόρφωσης, διαβίβασης στοιχείων στο myDATA και διασύνδεσης των συστημάτων πληρωμών. Η παρέμβαση αφορά τις προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία, καθώς και το κριτήριο του υψηλότερου μισθού εργαζομένου.

Επιπλέον, διευρύνεται η μείωση κατά 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

Για τους εκμεταλλευτές ταξί, το τεκμαρτό εισόδημα περιορίζεται με βάση το ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος, ενώ εξαιρούνται οι ανήλικοι κάτοχοι άδειας εκμετάλλευσης.

Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα μειώνεται από 55% σε 50%. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η αλλαγή αφορά την προκαταβολή που βεβαιώνεται με την πράξη προσδιορισμού φόρου του φορολογικού έτους 2027 και των επόμενων ετών.

Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για εταιρείες

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος προωθείται σε στάδια:

* Από το φορολογικό έτος 2026, καταργείται για έδρες και υποκαταστήματα εκτός Περιφέρειας Αττικής, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής.

* Για την υπόλοιπη Αττική, μειώνεται κατά 50% το φορολογικό έτος 2027.

* Από το φορολογικό έτος 2028 προβλέπεται η πλήρης κατάργησή του και στην υπόλοιπη Αττική.

Παράλληλα, θεσπίζονται επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό από το φορολογικό έτος 2027. Η απόσβεση ολοκληρώνεται σε έξι αντί δέκα έτη, με συντελεστές 10% για καθένα από τα δύο πρώτα έτη, 15% για το τρίτο και τέταρτο και 25% για το πέμπτο και έκτο.

Στον αντίποδα, προβλέπεται συντελεστής φορολόγησης και παρακράτησης 15% για το τμήμα των ετήσιων αμοιβών από κέρδη νομικών προσώπων προς μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές και προσωπικό που υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Ακίνητα: Παρατάσεις απαλλαγών και αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ

Στην αγορά ακινήτων, το νομοσχέδιο παρατείνει έως το τέλος του 2027:

* την αναστολή του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας.

* την αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα που υπάγονται στο σχετικό καθεστώς.

* τη δυνατότητα υπαγωγής στην απαλλαγή φόρου εισοδήματος για τους πρώτους 36 μήνες μακροχρόνιας μίσθωσης κατοικιών που ήταν κενές ή διατίθεντο για βραχυχρόνια μίσθωση, υπό προϋποθέσεις.

* τη μείωση φόρου για επιλέξιμες δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων.

Από το 2027 διευρύνεται επίσης η απαλλαγή κύριας κατοικίας από τον ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με το κείμενο της ρύθμισης που παρατίθεται, η απαλλαγή αφορά ακίνητα φορολογητέας αξίας έως 400.000 ευρώ, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

Αντίθετα, από την 1η Ιουλίου 2027 αυξάνεται από 3% σε 15% ο φόρος μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με την επιφύλαξη ορισμένων απαλλαγών. Κριτήριο της διάταξης είναι η φορολογική κατοικία του αγοραστή.

Ειδική διάταξη προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων με ορθά στοιχεία για τα έτη 2014 έως και 2026, χωρίς την επιβολή του φόρου κάθε έτους, των τόκων και των προστίμων που προκύπτουν από τη δήλωση.