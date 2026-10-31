Έκθεση Κυπριακών Πανεπιστημίων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: 10 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και πάνω από 100 κλάδοι σπουδών

Ευκαιρία για μία πρώτη γνωριμία με τις προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και εξ’ αποστάσεως σπουδές που προσφέρουν τα Πανεπιστήμια στην Κύπρο, έχουν μαθητές και φοιτητές μέσα από τις τις δύο μεγάλες εκθέσεις των Κυπριακών Πανεπιστημίων που διοργανώνονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εκπρόσωποι οχτώ Πανεπιστημίων και δύο Ερευνητικών Ινστιτούτων θα συμμετέχουν στην έκθεση, η είσοδος στην οποία είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει ηλεκτρονική εγγραφή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές καθώς και για εξ’ αποστάσεως προγράμματα στα καταξιωμένα Πανεπιστήμια της Κύπρου.

Σημειώνεται ότι τα πτυχία από τα κυπριακά Πανεπιστήμια αναγνωρίζονται από το Ελληνικό κράτος μέσω υποβολής της σχετικής αίτησης στο Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Τα προγράμματα σπουδών που παρέχουν τα κυπριακά Πανεπιστήμια περιλαμβάνουν περισσότερους από 100 κλάδους, μεταξύ των οποίων Πληροφορική, Management, Marketing, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Ναυτιλιακά, Νομική, Πολυτεχνικές Σχολές, Θετικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, Αρχιτεκτονική, Ιατρική, Φαρμακευτική, Οδοντιατρική και Κτηνιατρική.

Πρόγραμμα Εκθέσεων

