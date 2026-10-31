Έκθεση Κυπριακών Πανεπιστημίων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: 10 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και πάνω από 100 κλάδοι σπουδών
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Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα προγράμματα σπουδών και να ενημερωθούν για τα δίδακτρα, τις υποτροφίες και τη φοιτητική διαμονή.
Ευκαιρία για μία πρώτη γνωριμία με τις προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και εξ’ αποστάσεως σπουδές που προσφέρουν τα Πανεπιστήμια στην Κύπρο, έχουν μαθητές και φοιτητές μέσα από τις τις δύο μεγάλες εκθέσεις των Κυπριακών Πανεπιστημίων που διοργανώνονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Εκπρόσωποι οχτώ Πανεπιστημίων και δύο Ερευνητικών Ινστιτούτων θα συμμετέχουν στην έκθεση, η είσοδος στην οποία είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει ηλεκτρονική εγγραφή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές καθώς και για εξ’ αποστάσεως προγράμματα στα καταξιωμένα Πανεπιστήμια της Κύπρου.
Σημειώνεται ότι τα πτυχία από τα κυπριακά Πανεπιστήμια αναγνωρίζονται από το Ελληνικό κράτος μέσω υποβολής της σχετικής αίτησης στο Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).
Τα προγράμματα σπουδών που παρέχουν τα κυπριακά Πανεπιστήμια περιλαμβάνουν περισσότερους από 100 κλάδους, μεταξύ των οποίων Πληροφορική, Management, Marketing, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Ναυτιλιακά, Νομική, Πολυτεχνικές Σχολές, Θετικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, Αρχιτεκτονική, Ιατρική, Φαρμακευτική, Οδοντιατρική και Κτηνιατρική.
Πρόγραμμα Εκθέσεων
Αθήνα: 31 Οκτωβρίου 2026 | Ώρες: 10.00-13.00 & 15.00-19.00
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ξενοφώντος 2α, Σύνταγμα-1ος όροφος)
Θεσσαλονίκη: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026| Ώρες: 16.00-20.00
Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE, Αριστοτέλους 9, Θεσσαλονίκη 54624
Απαραίτητη η εγγραφή: www.studyincyprus.gr
Συμμετέχουν τα παρακάτω 8 Πανεπιστήμια:
- Πανεπιστήμιο Κύπρου
- Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
- Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
- Frederick University
- Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
- Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
- Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
- University of Limassol
Και δύο Ερευνητικά Ιδρύματα:
- The Cyprus Institute
- Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (The Cyprus Institute of Neurology and Genetics)
Στις υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη φοίτηση στα κυπριακά Πανεπιστήμια περιλαμβάνονται:
Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές Online:
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