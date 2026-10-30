«Ραβασάκια» της Εφορίας σε οικότροφους φοιτητικών εστιών; Καταγγελίες για κυνήγι οφειλών σε φοιτητές

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Ακόμα και απόφοιτοι δεκαετίας κινδυνεύουν να έρθουν αντιμέτωποι με «χρέη» έως και 3.000 ευρώ σύμφωνα με καταγγελίες του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο οποίος υποστηρίζει ότι η διοίκηση του Ιδρύματος διεκδικεί οφειλές από την οικονομική ενίσχυση που ορίζεται στον Κανονισμό των εστιών να καταβάλλουν οι οικότροφοι μηνιαίως.

Ένταση επικρατεί μεταξύ των οικότροφων που διαμένουν στις εστίες και της Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μετά τις αλλαγές στον Κανονισμό των φοιτητικών εστιών.

Οι φοιτητές κατηγορούν την Διοίκηση ότι απείλησε προφορικά για όποιον δεν καταβάλλει το μηνιαίο ποσό οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται στον Κανονισμό, να μεταφέρει το χρέος του στην ΑΑΔΕ, δηλαδή να αναλάβει η εφορία στη συνέχεια την διεκδίκηση του ποσού. Τουλάχιστον 1.000 φοιτητές, σύμφωνα με τις καταγγελίες απειλούνται από τα σχετικά ραβασάκια, μεταξύ τους ακόμα και απόφοιτοι δεκαετιών, ενώ με τις προσαυξήσεις τα ποσά θα μπορούσαν να εκτοξευτούν ακόμα και στα 3.000 ευρώ, όπως υπολογίζει η πρόεδρος του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών, Νατάσα Γκάκι, μιλώντας το iPaideia.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, τον Δεκέμβριο σχεδιάζεται να ξεκινήσει νέα διαδικασία ενημέρωσης των οφειλετών, με τα ανεξόφλητα ποσά να οδηγούνται στη συνέχεια προς βεβαίωση στην ΑΑΔΕ.

Κι αυτό θα μπορούσε να επιφέρει επιπρόσθετα προβλήματα σε φοιτητές και τις οικογένειές τους που είναι ήδη επιβαρυμένοι από το υψηλό κόστος ζωής. Όπως προειδοποιεί η πρόεδρος του Συλλόγου, ενδεχόμενη μεταφορά των οφειλών στην Εφορία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για πρόσθετες επιβαρύνσεις, προβλήματα φορολογικής ενημερότητας και μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, ακόμη και κατασχέσεις χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Δεκέμβριος: Το κρίσιμο ορόσημο για τις οφειλές στην Εφορία

Μιλώντας στο iPaideia.gr, η πρόεδρος του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποκαλύπτει τι γνωρίζουν μέχρι στιγμής οι φοιτητές για τη σχεδιαζόμενη διαδικασία.

Όπως εξηγεί, οι πρυτανικές αρχές και το Συμβούλιο Διοίκησης δεν έχουν παρουσιάσει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν για τη διεκδίκηση των οφειλών.

Η μοναδική συγκεκριμένη ενημέρωση που επικαλείται προέρχεται από προφορική τοποθέτηση του αρμόδιου για τη Φοιτητική Μέριμνα αντιπρύτανη, Μιχαήλ Ξένου.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει η ίδια, τον Δεκέμβριο προβλέπεται να αποσταλούν ηλεκτρονικά μηνύματα στους φοιτητές με τα ποσά που εμφανίζονται να οφείλουν. Εφόσον δεν τα καταβάλουν, οι οφειλές προβλέπεται, κατά την ίδια ενημέρωση, να βεβαιωθούν στην ΑΑΔΕ.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ούτε η ακριβής διαδικασία ούτε το χρονικό διάστημα στο οποίο θα ανατρέξουν οι πρυτανικές αρχές για την αναζήτηση των χρημάτων.

Πάνω από 1.000 φοιτητές – Ο αριθμός μπορεί να φτάσει τους 2.000

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η εκτίμηση της προέδρου για τον αριθμό των ανθρώπων που ενδέχεται να επηρεαστούν.

Σύμφωνα με την ίδια, με βάση τις ειδοποιήσεις που έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα, οι φοιτητές που βρίσκονται αντιμέτωποι με οικονομικές απαιτήσεις ξεπερνούν τους 1.000.

Αυτός ο αριθμός, όμως, δεν αποκλείεται να διπλασιαστεί.

«Ο αριθμός των φοιτητών που απειλείται είναι πάνω από 1.000 φοιτητές, σύμφωνα με τα e-mail που έχουν στείλει μέχρι στιγμής. Αναλόγως τη χρονολογία που θα αναζητήσουν τα χρέη, ο αριθμός αυτός μπορεί να φτάνει και στους 2.000 φοιτητές», δηλώνει.

Το ενδεχόμενο να αναζητηθούν ποσά ακόμη και από αποφοίτους που έχουν φύγει από το πανεπιστήμιο εδώ και μία δεκαετία προκαλεί πρόσθετη ανησυχία. Πάντως, ο αριθμός των 2.000 αποτελεί εκτίμηση του Συλλόγου και όχι επιβεβαιωμένο αριθμό προσώπων για τα οποία έχει ήδη κινηθεί διαδικασία στην ΑΑΔΕ.

Από 1.000 έως 3.000 ευρώ – Οι φόβοι για κατασχέσεις και φορολογική ενημερότητα

Τα ποσά που, σύμφωνα με τη Νατάσα Γκάκι, αναζητούνται από φοιτητές και αποφοίτους κυμαίνονται από 1.000 έως 3.000 ευρώ.

Η πρόεδρος του Συλλόγου καταγγέλλει ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επιβάλλει ιδιαίτερα υψηλές οικονομικές απαιτήσεις για τη διαμονή στις εστίες, υποστηρίζοντας ότι σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα η στέγαση παρέχεται δωρεάν ή απαιτείται μόνο εγγύηση.

Παράλληλα, περιγράφει τις συνέπειες που, σύμφωνα με την ερμηνεία του Συλλόγου για τον Κανονισμό, μπορεί να αντιμετωπίσουν όσοι δεν καταβάλουν τα ζητούμενα ποσά.

Μεταξύ αυτών αναφέρει την έξωση από τη φοιτητική εστία, την παρεμπόδιση λήψης πτυχίου και τη μεταφορά της οφειλής στην Εφορία.

Ιδιαίτερα για την τελευταία περίπτωση, η ίδια εκφράζει φόβους για τοκισμό των οφειλών, κατασχέσεις χρημάτων από λογαριασμούς, μισθούς και επιδόματα, καθώς και για ενδεχόμενα προβλήματα με τη φορολογική ενημερότητα.

Νωρίτερα, ο Σύλλογος Εστιακών Φοιτητών είχε βγάλει την ακόλουθη ανακοίνωση αναφέροντας χαρακτηριστικά :

«Παρά τις διαρκείς και μαζικές κινητοποιήσεις του Συλλόγου Εστιακών τον τελευταίο μήνα, το Συμβούλιο Διοίκησης συνεχίζει να δείχνει πλήρη αδιαφορία για τα προβλήματα μας:

Α) Παρά το γεγονός πως η ανακοίνωση για τα αποτελέσματα των πρωτοετών για τη διαμονή στις εστίες έχει βγει σχεδόν ένα μήνα πριν, ελάχιστοι έχουν πάρει δωμάτιο. Ο λόγος: η καθυστέρηση της ανακαίνισης του Α’ κτιρίου. Ως αποτέλεσμα αρκετοί πρωτοετείς να έχουν χάσει ήδη ένα μεγάλο μέρος του 1ου εξαμήνου. Μόνο μετά από κινητοποίηση του Συλλόγου στην Διεύθυνση της Εφορίας Φοιτητικών Κατοικιών στις 13/10/26 δέχτηκαν να δώσουν δωμάτια στα υπόλοιπα κτίρια των εστιών. Ακόμη και τώρα, στο Α’ κτίριο, μόνο περίπου 30 δωμάτια από τα 200 είναι έτοιμα προς παράδοση ενώ ακόμη και αυτά παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις (λείπουν φωτιστικά, πόμολα στις πόρτες κ.λπ.) Και αυτό μετά από 1,5 χρόνο ανακαίνισης, 7 εκ. ευρώ κονδύλι για αναβάθμιση των εστιών και της θριαμβολογίας της Πρυτάνεως του Π.Ι. περί του μεγάλου της έργου στις εστίες! Πρόκειται για άλλο ένα απροκάλυπτο σκάνδαλο οργανωμένο από τα «επιχειρηματικά» μυαλά της Διοίκησης Π.Ι. και του Υπουργείου Παιδείας.

Β) Παρά τις εικόνες ντροπής που έχουν βγει στα ΜΜΕ για τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης, τίποτα δεν έχει αλλάξει (μουχλιασμένοι κοινόχρηστοι χώροι, σπασμένες πόρτες, έλλειψη πλυντηρίων κ.α.). Η Εφορία Φ.Κ. έχει μετατραπεί σε έναν εισπρακτικό μηχανισμό που δεν δίνει δεκάρα για την ζωή των φοιτητών. Η διοίκηση, αντί να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες όπως όφειλε, κατηγορεί τους εστιακούς φοιτητές, δια στόματος της Πρυτάνεως Άννας Μπατιστάτου, ότι διαδίδουμε ψεύτικες εικόνες. Καλούμε οποιονδήποτε θέλει να πραγματοποιήσει μία αυτοψία (με παρουσία και της πρυτάνεως) για να διαπιστώσει αυτή την τραγική πραγματικότητα. Αυτή η κατάσταση έρχεται σε αντιδιαστολή με το ΣΤ’ κτίριο που έχει μετατραπεί σε ξενώνα (δεν υπάρχουν κριτήρια εισαγωγής παρά μόνο η πληρωμή ενοικίου) όπου τα πάντα είναι καθαρά και ανακαινισμένα. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Αν μένεις σε Δημόσιες Εστίες θα ζεις σε τρώγλη, ενώ αν πληρώνεις νοίκι 200-300 ευρώ θα έχεις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης.

Γ) Παρά την δέσμευση της πρυτανείας να μην προχωρήσει σε εξώσεις φοιτητών που «χρωστάνε» το χαράτσι των 40 ευρώ, είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν το σχέδιο οικονομικής εξόντωσης προπτυχιακών και αποφοίτων. Συμφωνά με το «χρονοδιάγραμμα» σκοπεύουν τον Δεκέμβρη να προχωρήσουν τις διαδικασίες για την βεβαίωση των χρεών στην Εφορία(!). Χιλιάδες ευρώ θα φορτωθούν στις πλάτες μας ακόμα και σε απόφοιτους που έχουν φύγει από το πανεπιστήμιο εδώ και μια δεκαετία! Είναι πραγματικά άξιο ντροπής το γεγονός ότι σε μία περίοδο όπου η ακρίβεια καλπάζει και η στεγαστική κρίση έχει φτάσει στο απόγειό της, το μόνο για το οποίο νοιάζεται η διοίκηση του Π.Ι., δεν είναι η αναβάθμιση της Φοιτητικής Μέριμνας, αλλά το πως θα αρπάξει λεφτά από τους πιο φτωχούς φοιτητές.

Δ) Έχουν επιβάλλει ένα γενικό πογκρόμ απέναντι στους εστιακούς φοιτητές αρνούμενοι οποιαδήποτε συζήτηση για την παραχώρηση αίθουσας για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων. Αφού πρώτα πήραν τον χώρο που είχε ο Σύλλογος Εστιακών (με την παρουσία δύο διμοιριών ΜΑΤ) και τον σφράγισαν, δεν μας δίνουν ούτε μία άδεια αίθουσα για δύο ώρες ώστε να προβάλλουμε μία ταινία! Το συγκεκριμένο γεγονός αποτελεί μία ακόμα απόδειξη για το μένος τους απέναντι στους εστιακούς φοιτητές. Όλα μαζί (άθλιες εγκαταστάσεις, απαγόρευση δραστηριοτήτων, οικονομική εξόντωση) αποτελούν ένα συνειδητό σχέδιο εκδίωξης από τις εστίες όσων δεν έχουν να πληρώσουν.

Είναι ξεκάθαρο ότι κυβέρνηση και διοικήσεις κινούνται σαν τοκογλύφοι, με μοναδικό κίνητρο την μετατροπή των εστιών-Πανεπιστημίων σε πεδίο κερδοφορίας. Τελικός τους σκοπός είναι η αναθεώρησης του Συντάγματος και η κατάργηση του Άρθρου 16. Για να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν και να συμμετέχουν στα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ, με την ένταση των ελληνοτουρκικών και τη συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα, πρέπει να πετσοκόψουν όποιο δικαίωμα, χρηματοδότηση και δημόσιο αγαθό έχει απομείνει.

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας στερήσει το δικαίωμα στη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία, να μας επιβάλει ενοίκια ή κάθε άλλου είδους δίδακτρα. Οι παρατεταμένοι αγώνες σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Αλβανία κ.ά. μας δείχνουν τον δρόμο. Μέσω των γενικών συνελεύσεων και συντονισμού με τους εργαζόμενους να συνεχίσουμε τις μαζικές κινητοποιήσεις για να διώξουμε όποιον μας στερεί το μέλλον και τα όνειρα. Να πάμε τον αγώνα μέχρι τέλους. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να τελειώσουμε επιτέλους με την κυβέρνηση των σκανδάλων και του πολέμου».