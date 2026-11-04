Νέα μαθητική κινητοποίηση: Οι γονείς στο πλευρό των μαθητών – «Δεν θα ανεχτούμε την κατάσταση στα σχολεία»

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Με αιχμή τα κενά εκπαιδευτικών, την υποχρηματοδότηση, την ασφάλεια των σχολείων και τις αλλαγές στο Εθνικό Απολυτήριο, η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής καλεί σε νέα κινητοποίηση την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στις 11:00, στα Προπύλαια.

Σε νέα κινητοποίηση προχωρούν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στις 11:00, στα Προπύλαια, γονείς και μαθητές, με την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής να απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής, καταγγέλλοντας τις συνεχιζόμενες ελλείψεις εκπαιδευτικών, την υποχρηματοδότηση και τα προβλήματα ασφάλειας στις σχολικές μονάδες.

Με κεντρικό σύνθημα «Δεν θα ανεχτούμε την απαράδεκτη κατάσταση στα σχολεία», η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός πως βρισκόμαστε ήδη στον Νοέμβριο, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σε δασκάλους και καθηγητές, ενώ εκφράζει την αντίθεσή της στις σχεδιαζόμενες αλλαγές για το Εθνικό Απολυτήριο και ζητά την απόσυρση της υπουργικής απόφασης για τις σχολικές εκδρομές.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία υπενθυμίζει τη συμμετοχή μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της 21ης Οκτωβρίου, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη κινητοποίηση αποτέλεσε ένα πρώτο μήνυμα διεκδίκησης των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών.

Όπως αναφέρει, οι γονείς διαδήλωσαν μαζί με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς διεκδικώντας μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη των χιλιάδων κενών, αύξηση της χρηματοδότησης και ασφαλείς σχολικές υποδομές.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην κινητοποίηση της 30ής Οκτωβρίου ενάντια στους πολέμους και στην εμπλοκή της χώρας σε αυτούς, καθώς και στη συμπαράσταση προς τους λιμενεργάτες που αντιτίθενται στη συμμετοχή τους σε πολεμικές δραστηριότητες.

Τα αιτήματα των γονέων για τα σχολεία

Ενόψει της κινητοποίησης της 5ης Νοεμβρίου, η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής θέτει έξι βασικές διεκδικήσεις:

Ασφαλή σχολεία, με κατάλληλες συνθήκες για όλους τους μαθητές.

Κάλυψη των κενών εκπαιδευτικών, καθώς, όπως καταγγέλλει, τα σχολεία εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς το απαιτούμενο διδακτικό προσωπικό.

Αύξηση της χρηματοδότησης, την οποία χαρακτηρίζει ανεπαρκή, αντιπαραβάλλοντάς την με τις δαπάνες για πολεμικούς εξοπλισμούς.

Ασφαλείς σχολικές εκδρομές, με απόσυρση της σχετικής υπουργικής απόφασης, η οποία, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, προκαλεί προβλήματα και ανασφάλεια στη σχολική κοινότητα. Ζητείται η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών να εξασφαλίζεται με κρατική ευθύνη.

Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη.

Να μην καθιερωθούν τριπλές πανελλαδικές εξετάσεις μέσω του Εθνικού Απολυτηρίου, ενδεχόμενο στο οποίο αντιτίθεται η Ομοσπονδία.

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις μαζί με μαθητές και εκπαιδευτικούς, διεκδικώντας ένα σχολείο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των παιδιών.

Παράλληλα, απευθύνει προειδοποίηση για την αντιμετώπιση των μαθητών που συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Να μην τολμήσουν να ακουμπήσουν τα παιδιά μας επειδή αποφασίζουν να αγωνιστούν για το δικαίωμά τους στη μόρφωση».