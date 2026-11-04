Κενά εκπαιδευτικών ακόμη και τον Νοέμβριο: Η παραδοχή Μητσοτάκη για το «δομικό πρόβλημα» και οι αιχμές για τις σχολικές υποδομές

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Την ύπαρξη κενών εκπαιδευτικών στα σχολεία αναγνώρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για δομικό πρόβλημα της εκπαίδευσης. Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το υπουργείο Παιδείας έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για την ταχύτερη κάλυψη των ελλείψεων, ενώ αναφέρθηκε και στις ευθύνες των δήμων για τη συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων.

Την ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων εκπαιδευτικών στα σχολεία, ακόμη και μετά την έναρξη του Νοεμβρίου, αναγνώρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδεχόμενος ότι το πρόβλημα παραμένει και χαρακτηρίζοντάς το δομικό ζήτημα της εκπαίδευσης. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις προσπάθειες του υπουργείου Παιδείας για την ταχύτερη κάλυψη των κενών, ενώ άσκησε κριτική σε δήμους για τις προτεραιότητες που θέτουν στη συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων.

Κατά τη συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha Radio 98.9, ο πρωθυπουργός κλήθηκε να απαντήσει στις επισημάνσεις για τα προβλήματα στελέχωσης των σχολείων, με αφορμή συγκεκριμένο παράδειγμα από το Πρότυπο Σχολείο Αναβρύτων, όπου, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος Τάκης Χατζής, παραμένουν ακάλυπτες 33 διδακτικές ώρες λόγω έλλειψης καθηγητή.

Στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι, παρά το γεγονός πως η σχολική χρονιά βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, συνεχίζονται οι προσλήψεις εκπαιδευτικών, ενώ οι ελλείψεις έχουν άμεσες συνέπειες για τους μαθητές, οι οποίοι χάνουν διδακτικές ώρες και ενδέχεται να αναγκάζονται να αναζητούν συμπληρωματική υποστήριξη εκτός σχολείου.

Οι δημοσιογράφοι έθεσαν επίσης το ζήτημα των ανισοτήτων που δημιουργούνται όταν μαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν κανονικά τα μαθήματά τους εξαιτίας των κενών.

Μητσοτάκης: «Έχετε δίκιο» για τα κενά εκπαιδευτικών

Απαντώντας στις σχετικές επισημάνσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε την ύπαρξη του προβλήματος, λέγοντας χαρακτηριστικά «Έχετε δίκιο».

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το υπουργείο Παιδείας έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια προκειμένου να καλύπτονται οι ελλείψεις ταχύτερα σε σύγκριση με προηγούμενες σχολικές χρονιές.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το ζήτημα δομικό πρόβλημα της εκπαίδευσης, αναφερόμενος σε περιπτώσεις εκπαιδευτικών που δεν παρουσιάζονται στις θέσεις τους και στην ανάγκη κάλυψης των κενών με αναπληρωτές.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε ως απάντηση στην επισήμανση ότι η καθυστέρηση στελέχωσης των σχολείων στερεί από τους μαθητές πολύτιμες διδακτικές ώρες, ιδιαίτερα κατά το πρώτο μέρος της σχολικής χρονιάς.

Η αναφορά στις 33 ακάλυπτες ώρες στα Ανάβρυτα

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η περίπτωση του Πρότυπου Σχολείου Αναβρύτων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος Τάκης Χατζής, στο συγκεκριμένο σχολείο παραμένουν ακάλυπτες 33 διδακτικές ώρες λόγω έλλειψης καθηγητή.

Με αφορμή το παράδειγμα αυτό, τέθηκε το ευρύτερο ζήτημα των προσλήψεων που συνεχίζονται ενώ έχει ήδη προχωρήσει η σχολική χρονιά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις συνέπειες που έχουν οι χαμένες ώρες για τους μαθητές, αλλά και στις εκπαιδευτικές ανισότητες που ενδέχεται να ενισχύονται όταν οι οικογένειες αναγκάζονται να καλύπτουν με ιδιωτικά μέσα τα κενά της δημόσιας εκπαίδευσης.

Σχολικές υποδομές: Αιχμές Μητσοτάκη κατά δήμων

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στα προβλήματα των σχολικών εγκαταστάσεων, με ειδική αναφορά στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και στο ζήτημα που είχε προκύψει με το φυσικό αέριο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η συντήρηση των σχολικών κτιρίων αποτελεί αρμοδιότητα των δήμων.

Όταν οι δημοσιογράφοι επισήμαναν ότι αρκετοί δήμαρχοι επικαλούνται οικονομικές δυσκολίες και έλλειψη πόρων, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν προβλήματα στα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ωστόσο, άσκησε παράλληλα κριτική σε δημοτικές αρχές, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι δήμοι προτιμούν να διαθέτουν πόρους για έργα σε πλατείες αντί να προχωρούν στις αναγκαίες επισκευές σχολικών εγκαταστάσεων.

Η αναφορά του ανέδειξε και το ζήτημα της κατανομής των αρμοδιοτήτων για τη συντήρηση των σχολείων, σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφονται επανειλημμένα προβλήματα στις υποδομές.