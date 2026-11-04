Παν. Ιωαννίνων: Μούχλα, σπασμένες πόρτες και εγκατάλειψη στις φοιτητικές εστίες – Καταγγελίες για πρωτοετείς που περιμένουν δωμάτιο και χάνουν μαθήματα

Πίνακας περιεχομένων

Εικόνες εγκατάλειψης στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με μούχλα, σπασμένες πόρτες και ελλείψεις βασικού εξοπλισμού, καταγγέλλουν οι εστιακοί φοιτητές. Την ίδια ώρα, οι καθυστερήσεις στην παράδοση δωματίων αφήνουν πρωτοετείς χωρίς στέγη, με αποτέλεσμα να χάνουν μαθήματα και πολύτιμο χρόνο από το πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους.

Μουχλιασμένοι κοινόχρηστοι χώροι, σπασμένες πόρτες, δωμάτια χωρίς πόμολα και βασικό εξοπλισμό, αλλά και πρωτοετείς φοιτητές που καθυστερούν να εγκατασταθούν στις εστίες, χάνοντας μέρος του πρώτου εξαμήνου τους.

Αυτή είναι η κατάσταση που περιγράφει η Νατάσσα Γκάκι, πρόεδρος του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών στο iPaideia, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις στις εγκαταστάσεις και μεγάλες καθυστερήσεις στην ανακαίνιση του κτιρίου Α΄, παρά τη χρηματοδότηση ύψους 7 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των εστιών, στην οποία αναφέρεται ο Σύλλογός τους.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η καταγγελία ότι, την ώρα που οι δημόσιες εστίες παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις, το κτίριο ΣΤ΄, το οποίο έχει μετατραπεί σε ξενώνα επί πληρωμή, διαθέτει καθαρούς και ανακαινισμένους χώρους, με το κόστος διαμονής να κυμαίνεται από 200 έως 300 ευρώ.

Ανακαίνιση 7 εκατ. ευρώ και μόλις 30 δωμάτια έτοιμα, σύμφωνα με τον Σύλλογο

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται η ανακαίνιση του κτιρίου Α΄, η οποία, σύμφωνα με τον Σύλλογο Εστιακών Φοιτητών, διαρκεί ήδη ενάμιση χρόνο. Παρότι τα αποτελέσματα για τη διαμονή των πρωτοετών είχαν δημοσιοποιηθεί σχεδόν έναν μήνα νωρίτερα, ελάχιστοι φοιτητές είχαν καταφέρει να εγκατασταθούν στα δωμάτιά τους εξαιτίας της καθυστέρησης των εργασιών.

Παράλληλα, στις απαντήσεις τους προς το iPaideia, οι εστιακοί φοιτητές αναφέρουν ότι από ορισμένα δωμάτια λείπουν γραφεία και ράφια για βιβλία, ενώ επισημαίνουν προβλήματα και στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν, το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινώσει το Συμβούλιο Διοίκησης προέβλεπε την ολοκλήρωση των εργασιών στο ένα τρίτο του κτιρίου περίπου έξι μήνες νωρίτερα, ώστε να διατεθούν δωμάτια στους δικαιούχους πρωτοετείς του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027.

Ωστόσο, οι καθυστερήσεις συνεχίζονται, με τον Σύλλογο να θέτει ερωτήματα για την πορεία του έργου και την αξιοποίηση της χρηματοδότησης των 7 εκατ. ευρώ που, όπως αναφέρει, προορίζεται για την αναβάθμιση των εστιών.

Μούχλα, σπασμένες πόρτες και έλλειψη πλυντηρίων

Πέρα από τις ανακαινίσεις, οι φοιτητές περιγράφουν σοβαρά προβλήματα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Ο Σύλλογος κάνει λόγο για μουχλιασμένους κοινόχρηστους χώρους, σπασμένες πόρτες και έλλειψη πλυντηρίων, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες δεν έχουν βελτιωθεί παρά τη δημοσιοποίηση σχετικών εικόνων στα μέσα ενημέρωσης.

Δημόσιες εστίες με ελλείψεις, ξενώνας με ενοίκιο έως 300 ευρώ

Μία από τις σοβαρότερες καταγγελίες αφορά τη διαφορετική εικόνα που, σύμφωνα με τους φοιτητές, παρουσιάζουν οι δημόσιες εστίες σε σχέση με τον ξενώνα επί πληρωμή.

Ο Σύλλογος αναφέρει ότι το κτίριο ΣΤ΄, δυναμικότητας 100 δωματίων, μετατράπηκε την προηγούμενη χρονιά σε ξενώνα, όπου η διαμονή προϋποθέτει την καταβολή ενοικίου.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις προς το iPaideia, το κόστος κυμαίνεται από 200 έως 300 ευρώ, ποσό που οι φοιτητές θεωρούν ιδιαίτερα επιβαρυντικό για όσους δεν έχουν εξασφαλίσει δωμάτιο στις εστίες.

Την ίδια στιγμή, υποστηρίζεται ότι οι χώροι του συγκεκριμένου ξενώνα είναι καθαροί και ανακαινισμένοι, σε αντίθεση με τις ελλείψεις που καταγγέλλονται στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις.

«Αν μένεις σε Δημόσιες Εστίες θα ζεις σε τρώγλη, ενώ αν πληρώνεις νοίκι 200-300 ευρώ θα έχεις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος, αποτυπώνοντας τη διαμαρτυρία του για τη διαφοροποίηση των συνθηκών στέγασης.

Οι φοιτητές υποστηρίζουν ακόμη ότι η μετατροπή του κτιρίου ΣΤ΄ σε ξενώνα, σε συνδυασμό με τα δωμάτια του κτιρίου Α΄ που παραμένουν εκτός λειτουργίας, έχει περιορίσει σημαντικά τις διαθέσιμες θέσεις διαμονής.

Στις απαντήσεις τους προς το iPaideia κάνουν λόγο για περίπου 200 λιγότερα δωμάτια που διατίθενται μέσω των εστιών, υπολογίζοντας περίπου 100 δωμάτια του ξενώνα και άλλα 100 που συνδέονται με την ανακαίνιση. Ο αριθμός αυτός αποτελεί εκτίμηση των φοιτητών και δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημα στοιχεία του Πανεπιστημίου.

Πρωτοετείς χάνουν μαθήματα περιμένοντας δωμάτιο

Οι συνέπειες της καθυστέρησης στην παράδοση των δωματίων επεκτείνονται, σύμφωνα με τους φοιτητές, και στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο Σύλλογος καταγγέλλει ότι αρκετοί πρωτοετείς έχουν ήδη χάσει σημαντικό μέρος του πρώτου εξαμήνου, καθώς δεν είχαν τη δυνατότητα να εγκατασταθούν εγκαίρως στις εστίες.

Όπως αναφέρει, μόνο μετά την κινητοποίηση της 13ης Οκτωβρίου 2026 στη Διεύθυνση της Εφορείας Φοιτητικών Κατοικιών έγινε δεκτό να παραχωρηθούν δωμάτια και σε άλλα κτίρια των εστιών.

Παράλληλα, οι φοιτητές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την ολοκλήρωση των εργασιών στα υπόλοιπα δύο τρίτα του κτιρίου Α΄.

«Χωρίς δωμάτιο, δεν θα ξεκινούσαμε τις σπουδές μας»

Το στεγαστικό πρόβλημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση μέσα από τις μαρτυρίες των εστιακών φοιτητών για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Στις απαντήσεις τους προς το iPaideia, αναφέρουν ότι το υψηλό κόστος ενοικίων και διαβίωσης στα Ιωάννινα επηρεάζει ακόμη και την επιλογή του Πανεπιστημίου από υποψήφιους φοιτητές.

Παράλληλα, κάνουν λόγο για φοιτητές που αναγκάζονται να διακόψουν τις σπουδές τους, να επιχειρούν να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως ή να εργάζονται παράλληλα με τη φοίτησή τους, γεγονός που συχνά παρατείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών.

«Σχεδόν όλοι οι εστιακοί φοιτητές που διαμένουμε στις εστίες, αν δεν παίρναμε δωμάτιο δεν θα ξεκινούσαμε τις σπουδές μας ή θα τις σταματούσαμε αν για κάποιο λόγο μας διώξουν από τα δωμάτιά μας», τονίζουν.