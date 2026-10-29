Σχολείο ανακαινίστηκε με 126.000 ευρώ και τώρα πέφτουν σοβάδες και νιπτήρες – «Πυρά» γονέων για το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

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Μόλις έναν χρόνο μετά την ανακαίνιση ύψους 126.000 ευρώ μέσω του «Μαριέττα Γιαννάκου», γονείς καταγγέλλουν ότι στο Δημοτικό Σχολείο Κοντοκαλίου πέφτουν σοβάδες και αποκολλήθηκε νιπτήρας, ενώ η αυλή εξακολουθεί να πλημμυρίζει. «Ποιος επέβλεπε και ποιος παρέλαβε το έργο;», ρωτούν, απαιτώντας άμεσες παρεμβάσεις.

Σοβάδες που αποκολλώνται, νιπτήρας που έσπασε και έπεσε με κίνδυνο να τραυματιστεί κάποιο παιδί και μπάζα που παραμένουν σε διπλανό οικόπεδο συνθέτουν, σύμφωνα με καταγγελία γονέων, την εικόνα στο Δημοτικό Σχολείο Κοντοκαλίου στην Κέρκυρα, μόλις έναν χρόνο μετά την ανακαίνισή του μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με κόστος 126.000 ευρώ.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας θέτει σοβαρά ερωτήματα για την ποιότητα των εργασιών, τις επιλογές που έγιναν κατά τον σχεδιασμό του έργου, την επίβλεψη και την παραλαβή του, προειδοποιώντας ότι η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ιδιαίτερα σοβαρό: Πώς είναι δυνατόν ένα σχολείο που ανακαινίστηκε πριν από μόλις έναν χρόνο, με δαπάνη 126.000 ευρώ, να παρουσιάζει ήδη προβλήματα που, σύμφωνα με τους γονείς, δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών;

Οι γονείς ζητούν άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, ενώ καταγγέλλουν ότι σημαντικά προβλήματα του σχολείου, όπως η αυλή που πλημμυρίζει με την πρώτη βροχή, εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα.

Ανακαίνιση 126.000 ευρώ και σοβάδες που πέφτουν

Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρίσκεται η κατάσταση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου Κοντοκαλίου, παρά την πρόσφατη ένταξή του στο πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών μονάδων «Μαριέττα Γιαννάκου».

Σύμφωνα με την Ένωση Γονέων, μόλις έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, έχουν ήδη παρουσιαστεί περιστατικά που προκαλούν ανησυχία στη σχολική κοινότητα.

Ειδικότερα, καταγγέλλεται ότι πέφτουν σοβάδες, ενώ ένας νιπτήρας έσπασε και αποκολλήθηκε, γεγονός που, όπως επισημαίνουν οι γονείς, θα μπορούσε να έχει προκαλέσει τραυματισμό μαθητή.

Παράλληλα, αναφέρουν ότι μπάζα από τις εργασίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε γειτονικό οικόπεδο.

Τα περιστατικά αυτά εγείρουν, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, ερωτήματα για την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν.

«Γιατί άλλαξαν τα πλακάκια και όχι η αυλή που πλημμυρίζει;»

Ιδιαίτερη αιχμή αφήνουν οι γονείς για τις προτεραιότητες που τέθηκαν κατά τον σχεδιασμό της ανακαίνισης.

Όπως αναφέρουν, στο πλαίσιο του έργου αντικαταστάθηκαν πλακάκια σε τουαλέτες που είχαν ήδη ανακαινιστεί, την ώρα που ένα χρόνιο πρόβλημα του σχολείου εξακολουθεί να παραμένει χωρίς λύση.

Πρόκειται για την αυλή, η οποία, σύμφωνα με την Ένωση, πλημμυρίζει με την πρώτη βροχή, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα προς τις τοπικές αρχές για παρέμβαση.

«Γιατί έπρεπε να αντικατασταθούν τα πλακάκια στις ήδη ανακαινισμένες τουαλέτες, ενώ χρόνια τώρα ζητάμε από τις τοπικές αρχές να παρέμβουν ώστε να μην πλημμυρίζει η αυλή με την πρώτη βροχή;», διερωτώνται οι γονείς.

Το ερώτημα αυτό συνοδεύεται από την απαίτηση να διευκρινιστεί ποιος αποφάσισε ποιες εργασίες θα περιληφθούν στη σύμβαση του έργου, συνολικού κόστους 126.000 ευρώ.

Ποιος επέβλεπε και ποιος παρέλαβε το έργο;

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων ζητά απαντήσεις και για τις διαδικασίες ελέγχου των εργασιών.

Συγκεκριμένα, θέτει δύο κρίσιμα ερωτήματα: ποιος είχε την ευθύνη επίβλεψης της ανακαίνισης και ποιος παρέλαβε το έργο.

Οι γονείς θεωρούν αναγκαίο να αποσαφηνιστεί πώς πραγματοποιήθηκαν οι σχετικοί έλεγχοι και πώς εξηγείται η εμφάνιση των προβλημάτων που καταγγέλλονται σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από την ανακαίνιση.

Παράλληλα, ζητούν να αναληφθούν ευθύνες από τους αρμόδιους και να υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων, πριν σημειωθεί κάποιο ατύχημα.

Αιχμές για την επίσκεψη της υπουργού Παιδείας

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει και αιχμές για τη στάση τοπικών και άλλων αρμόδιων παραγόντων κατά την επίσκεψη της υπουργού Παιδείας στο σχολείο.

Η Ένωση διερωτάται γιατί οι υπεύθυνοι επισκέφθηκαν τη σχολική μονάδα μόνο για να συνοδεύσουν την υπουργό, αφήνοντας αιχμές ότι η παρουσία τους περιορίστηκε σε μια επίσκεψη δημοσιότητας.

Μάλιστα, οι γονείς καταγγέλλουν ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης δόθηκε στην υπουργό η διαβεβαίωση πως το σχολείο βρισκόταν υπό μετακόμιση, γεγονός που προκαλεί την έντονη αντίδρασή τους.

«Γιατί οι υπεύθυνοι τοπικοί και όχι μόνο “άρχοντες” επισκέφθηκαν το σχολείο μας μόνο για να συνοδεύσουν την υπουργό Παιδείας; Για να φωτογραφηθούν μαζί της;», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

«Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

Με την ανακοίνωσή της, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας ζητά την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων.

Όπως υπογραμμίζει, κανένας μαθητής και κανένας εκπαιδευτικός δεν πρέπει να βρίσκεται σε σχολικό περιβάλλον όπου υπάρχουν ενδείξεις κινδύνου για τη σωματική του ακεραιότητα.

«Η ασφάλεια των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών δεν είναι διαπραγματεύσιμη και δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα», τονίζει.

Παράλληλα, καλεί τους αρμόδιους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν οριστική λύση στα προβλήματα, προτού σημειωθεί κάποιο ατύχημα.

«Δεν θα αποδεχτούμε την υποβάθμιση της ασφάλειας των παιδιών μας. Απαιτούμε ένα σχολείο ασφαλές, λειτουργικό και αντάξιο των αναγκών των μαθητών και των εκπαιδευτικών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η καταγγελία επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών υποδομών, αλλά και της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων ανακαίνισης, όταν, όπως υποστηρίζουν οι γονείς, σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των έργων.