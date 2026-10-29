Ξανά στους δρόμους φοιτητές και μαθητές: Νέο συλλαλητήριο – Πού και τι ώρα δίνουν ραντεβού

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Στους δρόμους ξανά φοιτητές και μαθητές την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, με συγκέντρωση στις 10:00 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι προγραμματίζουν και σύσκεψη συντονισμού για τις κινητοποιήσεις του Νοεμβρίου.

Νέο φοιτητικό και μαθητικό συλλαλητήριο προγραμματίζεται για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στον Πειραιά, με τους Φοιτητικούς Συλλόγους της Αθήνας να απευθύνουν κάλεσμα μαζικής συμμετοχής και να προετοιμάζουν τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου και της πανελλαδικής απεργίας της 25ης Νοεμβρίου.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10:00 το πρωί, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με τη συμμετοχή φοιτητών και μαθητών, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ημέρας διεθνών κινητοποιήσεων.

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι συνδέουν τη συγκέντρωση με τις απεργιακές δράσεις των λιμενεργατών, οι οποίοι, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, προχωρούν την ίδια ημέρα σε κινητοποιήσεις σε περισσότερα από 100 λιμάνια τεσσάρων ηπείρων.

Φοιτητικό και μαθητικό συλλαλητήριο: Πού και πότε θα γίνει

Το κάλεσμα των Φοιτητικών Συλλόγων της Αθήνας αφορά τη συγκέντρωση της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, στις 10:00, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Στην ανακοίνωσή τους, οι Σύλλογοι καλούν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να συμμετάσχουν στη διαδήλωση, δίνοντας έμφαση στη διεκδίκηση περισσότερων πόρων για την εκπαίδευση.

Κεντρικό σύνθημα της κινητοποίησης είναι:

«Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αλβανία – Δώστε λεφτά για την Παιδεία, όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία!»

Μέσα από το συγκεκριμένο σύνθημα, οι Σύλλογοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στις στρατιωτικές δαπάνες και θέτουν στο επίκεντρο το αίτημα για ενίσχυση της χρηματοδότησης της Παιδείας.

Στο πλευρό των λιμενεργατών – Κινητοποιήσεις σε τέσσερις ηπείρους

Η φοιτητική και μαθητική συγκέντρωση πραγματοποιείται την ίδια ημέρα με διεθνείς απεργιακές κινητοποιήσεις λιμενεργατών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δράσεις αναμένεται να εκδηλωθούν σε περισσότερα από 100 λιμάνια, σε τέσσερις ηπείρους, με απεργίες, διαδηλώσεις και άλλες μορφές κινητοποίησης.

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας δηλώνουν ότι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις στο πλευρό των λιμενεργατών, συνδέοντας τις διεκδικήσεις τους για την εκπαίδευση με τη διεθνή ημέρα δράσης.

Σύσκεψη στο Πανεπιστήμιο Πειραιά για τις επόμενες κινητοποιήσεις

Η κινητοποίηση της Παρασκευής δεν αποτελεί τη μοναδική προγραμματισμένη δράση των Φοιτητικών Συλλόγων.

Στις 14:30 της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη συντονισμού στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, με αντικείμενο τον σχεδιασμό των επόμενων κινητοποιήσεων.

Στην ατζέντα της σύσκεψης περιλαμβάνονται η κλιμάκωση των φοιτητικών δράσεων, η προετοιμασία των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, καθώς και η συμμετοχή στην πανελλαδική – πανεργατική απεργία της 25ης Νοεμβρίου.

Με τον τρόπο αυτό, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι επιδιώκουν να συντονίσουν τις επόμενες πρωτοβουλίες τους, με το συλλαλητήριο της 30ής Οκτωβρίου να αποτελεί έναν από τους προγραμματισμένους σταθμούς των κινητοποιήσεων.

Σχολεία: Μαθήματα με… «κενά» την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου – Στάσεις εργασίας εκπαιδευτικών και μαθητικό συλλαλητήριο

Ανατροπές στο σχολικό πρόγραμμα φέρνουν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου οι στάσεις εργασίας των εκπαιδευτικών, με Γυμνάσια και Λύκεια σε Αττική, Αχαΐα και Θεσπρωτία να ενδέχεται να λειτουργήσουν με τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία τους, ωστόσο, ανάλογα με τη συμμετοχή των καθηγητών στις κινητοποιήσεις, ενδέχεται να υπάρξουν κενές διδακτικές ώρες ή ακόμη και πρόωρη αποχώρηση.

Την ίδια ημέρα, μαθητές της Αττικής προγραμματίζουν νέο συλλαλητήριο στον Πειραιά, στο πλευρό των λιμενεργατών που έχουν ανακοινώσει διεθνείς απεργιακές κινητοποιήσεις σε περισσότερα από 100 λιμάνια τεσσάρων ηπείρων.

Έτσι, η Παρασκευή αναμένεται να συνδυάσει αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία ορισμένων σχολικών μονάδων με κινητοποιήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στάσεις εργασίας: Τι θα γίνει με τα μαθήματα στις 30 Οκτωβρίου

Λόγω των προκηρυγμένων στάσεων εργασίας, το πρόγραμμα μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια ενδέχεται να διαφοροποιηθεί σε τρεις περιοχές:

Αττική

Αχαΐα

Θεσπρωτία

Η έκταση των αλλαγών θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις στάσεις εργασίας.

Αυτό σημαίνει ότι δεν προβλέπεται γενική αναστολή λειτουργίας των σχολείων στις συγκεκριμένες περιοχές. Αντίθετα, τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν όπου υπάρχει διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ ενδέχεται να προκύψουν κενά στο ημερήσιο πρόγραμμα.

Μαθητικό συλλαλητήριο στον Πειραιά την ίδια ημέρα

Παράλληλα με τις στάσεις εργασίας των εκπαιδευτικών, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας έχει απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής σε νέο μαθητικό συλλαλητήριο την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στον Πειραιά.

Η κινητοποίηση συνδέεται με τη διεθνή ημέρα δράσης των λιμενεργατών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, προγραμματίζουν απεργίες σε περισσότερα από 100 λιμάνια σε τέσσερις ηπείρους.

Οι μαθητές εκφράζουν τη στήριξή τους στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, προβάλλοντας αντιπολεμικά αιτήματα.

«Η Παρασκευή 30/10 θα είναι μια ιστορική μέρα», αναφέρει χαρακτηριστικά η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, σημειώνοντας ότι οι λιμενεργάτες προχωρούν σε ταυτόχρονες απεργιακές δράσεις.

Στην ανακοίνωσή τους, οι μαθητές υποστηρίζουν ότι οι εργαζόμενοι στα λιμάνια αρνούνται να συμβάλουν στη μεταφορά πολεμικού εξοπλισμού, συνδέοντας την κινητοποίησή τους με την προστασία της ζωής και του μέλλοντος των νέων.