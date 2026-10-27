Καταγγελία για άνδρα που παρενοχλεί μαθητές δημοτικού – Αναζητείται από τις Αρχές
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Ανησυχία στον Βόλο μετά από καταγγελία για άνδρα που φέρεται να παρενοχλεί μαθητές δημοτικού σχολείου, απευθύνοντάς τους σχόλια σεξουαλικού περιεχομένου.
Καταγγελία για φερόμενη παρενόχληση ανήλικων μαθητών δημοτικού σχολείου έχει προκαλέσει προβληματισμό στον Βόλο. Σύμφωνα με το thenewspaper, άνδρας ηλικίας περίπου 50 έως 55 ετών φέρεται να προσεγγίζει παιδιά στην περιοχή Πανταζοπούλου, κοντά στον Άγιο Γεώργιο, κινούμενος με ποδήλατο.
Όπως περιγράφεται στην καταγγελία, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να απευθύνει απρεπή σχόλια σε μαθητές. Το πιο πρόσφατο περιστατικό καταγράφηκε τη Δευτέρα, όταν, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, προσέγγισε μικρά αγόρια και προχώρησε σε σχόλια σεξουαλικού περιεχομένου για το σώμα τους.
Ένα από τα παιδιά μίλησε στη γιαγιά του για όσα φέρεται να συνέβησαν, ενημερώνοντας έτσι την οικογένειά του. Ο πατέρας του κινητοποιήθηκε και αναζήτησε τον καταγγελλόμενο άνδρα στην περιοχή, χωρίς όμως να τον εντοπίσει, καθώς εκείνος είχε ήδη αποχωρήσει από το σημείο.
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