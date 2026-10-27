Καταγγελία για άνδρα που παρενοχλεί μαθητές δημοτικού – Αναζητείται από τις Αρχές

Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα μέτρα για την εκπαίδευση, επιχειρώντας να περιορίσει τις μαθητικές κινητοποιήσεις που συνεχίζονται εδώ και εβδομάδες. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί τα χαρακτηρίζουν ανεπαρκή, ενώ οι διαδηλωτές δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.