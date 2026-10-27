Σχολεία σε «νευρική κρίση»: Εκπαιδευτικοί στα όρια της εξουθένωσης – Έρευνα δείχνει το 69% με burnout, «βροχή» παραιτήσεων

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Οι εργασιακές συνθήκες που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί καθημερινά έρχονται στο προσκήνιο, καθώς η εξουθένωση «λυγίζει» ένα μεγάλο ποσοστό αυτών, ενώ η αποχώρηση από το επάγγελμα κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος ως επιλογή.

Η εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών δεν αποτελεί πλέον μια αφηρημένη συζήτηση στους διαδρόμους των σχολείων. Επιστημονικά ευρήματα καταγράφουν αυξημένη κόπωση, υπερβολικό φόρτο εργασίας και ελλιπή υποστήριξη, την ώρα που εκατοντάδες παραιτήσεις στελεχών εκπαίδευσης και άδειες άνευ αποδοχών στην Αττική προκαλούν σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία.

Την ίδια ώρα, μέσα σε περίπου τρία χρόνια έχουν καταγραφεί 330 παραιτήσεις διευθυντών σχολείων και προϊσταμένων νηπιαγωγείων, ενώ την ίδια περίοδο 396 εκπαιδευτικοί έχουν λάβει άδειες άνευ αποδοχών, μόνο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Αττικής.

Οι αριθμοί αυτοί εντείνουν προβληματισμό που προκαλεί επιστημονική έρευνα για την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών, αναδεικνύοντας την ανάγκη ουσιαστικής εξέτασης των εργασιακών συνθηκών.

Έρευνα: Υψηλή εξουθένωση για σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών

Στοιχεία για την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται σε επιστημονικό άρθρο της Χριστίνας Στίγγα, που δημοσιεύθηκε στο τελευταίο τεύχος του International Journal of Educational Innovation. Τα ευρήματα βασίζονται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023 από 131 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δυτική Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στη δημοσίευση, η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο του Τομέα Οικονομικής, Κοινωνικής και Ποσοτικής Έρευνας του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας. Στο δείγμα συμμετείχαν 72 εκπαιδευτικοί από την Αχαΐα, 38 από την Αιτωλοακαρνανία και 21 από την Ηλεία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 44% των συμμετεχόντων καταγράφει υψηλά επίπεδα εργασιακής εξουθένωσης και το 25% πολύ υψηλά, ενώ η συνολική εξουθένωση διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 2,70 σε κλίμακα από το 1 έως το 5.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στη διάσταση της σωματικής και ψυχικής εξάντλησης, με μέσο όρο 3,26.

Φόρτος εργασίας, πίεση και έλλειψη αναγνώρισης

Τα ευρήματα της μελέτης υπογραμμίζουν τον υπερβολικό φόρτο εργασίας, την ανεπαρκή υποστήριξη και την έλλειψη αναγνώρισης ως σημαντικούς παράγοντες που συνδέονται με την επαγγελματική εξουθένωση.

Το 39% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν δηλώνει απόλυτη συμφωνία ότι αντιμετωπίζει υπερβολικό φόρτο εργασίας, ενώ σχεδόν οι μισοί αναφέρουν έλλειψη υποστήριξης από τη διοίκηση.

Η έρευνα διαπιστώνει επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί που αισθάνονται πως δεν αναγνωρίζεται η προσπάθειά τους εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα εξουθένωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαπίστωση ότι αυξημένη εξουθένωση εμφανίζουν, μεταξύ άλλων, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές σχολικών μονάδων.

330 παραιτήσεις στην Αττική – Η αιχμηρή παρέμβαση προς το υπουργείο Παιδείας

Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες εργασίας στην εκπαίδευση θέτουν οι αιρετοί της ΔΑΚΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΑΠΥΣΠΕ Αττικής, Χρήστος Τρανός και Σωτήρης Γεωργόπουλος, παρουσιάζοντας στοιχεία για εκατοντάδες παραιτήσεις στελεχών σχολικών μονάδων και άδειες άνευ αποδοχών.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή τους, μετά τη συνεδρίαση της 22ας Οκτωβρίου, οι παραιτήσεις διευθυντών σχολείων και προϊσταμένων νηπιαγωγείων έχουν φτάσει τις 330 μέσα σε περίπου τρία χρόνια, ενώ την ίδια περίοδο 396 εκπαιδευτικοί έχουν λάβει άδειες άνευ αποδοχών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Αττικής.

Οι αιρετοί συνδέουν την απομάκρυνση εκπαιδευτικών από θέσεις ευθύνης με το φαινόμενο της εργασιακής εξουθένωσης, ζητώντας άμεσες λύσεις και ασκώντας κριτική στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Μάλιστα, επισημαίνουν ότι στον αριθμό των 330 παραιτήσεων δεν περιλαμβάνονται όσοι αποχώρησαν από τις θέσεις τους λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης ούτε εκείνοι των οποίων τα αιτήματα παραίτησης απορρίφθηκαν από το υπηρεσιακό συμβούλιο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν, οι φετινές συνταξιοδοτήσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Αττικής έφτασαν τις 746, αριθμό που χαρακτηρίζουν πρωτοφανή.