Τροπολογία Υπουργείου Παιδείας για πιστοποιήσεις ΑΕΙ – Ίδιοι όροι για Δημόσια Ιδρύματα και Μη Κρατικά Πανεπιστήμια

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Η τροπολογία έρχεται στη Βουλή εν μέσω αξιολογήσεων προγραμμάτων σπουδών των μη κρατικών πανεπιστήμιων για τη λειτουργία τους το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προωθεί στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση για την ενίσχυση του συστήματος εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.). Με τη νέα διάταξη, καθορίζεται με σαφήνεια το θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, με ενιαίους κανόνες για όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Η ρύθμιση εναρμονίζεται με τις σύγχρονες απαιτήσεις διασφάλισης της ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες οδηγίες. Παράλληλα, λαμβάνει υπόψη τη διεύρυνση και τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στη σαφήνεια των διαδικασιών, την ανεξαρτησία της αξιολόγησης και την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων πιστοποίησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας: “Ο Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εξωτερικών Αξιολογητών, ο Οδηγός Πιστοποίησης και ο Κώδικας Δεοντολογίας, στηρίζονται σε ενιαία εξουσιοδοτική διάταξη και κοινούς κανόνες. Η Αρχή στο αμέσως επόμενο διάστημα θα εξειδικεύσει το νέο κανονιστικό πλαίσιο έτσι ώστε να το καταστήσει σύγχρονο και απολύτως ασφαλές στην εφαρμογή του.

Οι διαδικασίες πιστοποίησης που βρίσκονται σε εξέλιξη συνεχίζονται με σαφή μεταβατικό κανόνα, ο οποίος διασφαλίζει ότι τα μέλη των επιτροπών πληρούν τις προϋποθέσεις του νέου πλαισίου και ότι τα στάδια που διατηρούνται ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του, επιτρέποντας παράλληλα να αξιοποιηθεί το έργο που έχει ήδη επιτελεστεί. Η ρύθμιση διασφαλίζει την ασφάλεια δικαίου, ώστε κάθε ίδρυμα και κάθε φοιτητής να γνωρίζει εκ των προτέρων με ποιους κανόνες αξιολογείται ένα πρόγραμμα σπουδών. Προστατεύει παράλληλα τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη όσων έχουν ενεργήσει με βάση το ισχύον πλαίσιο, με κανόνες σαφείς, σταθερούς και ενιαίους για όλους.

Η Πολιτεία οφείλει να εγγυάται ότι κάθε τίτλος σπουδών που απονέμεται εντός της ελληνικής επικράτειας έχει κριθεί με ενιαία κριτήρια και με την ίδια αυστηρότητα, από οποιοδήποτε ίδρυμα και αν προέρχεται. Η ρύθμιση υπηρετεί ακριβώς αυτή την υποχρέωση. Η εμπιστοσύνη στην ανώτατη εκπαίδευση θεμελιώνεται σε κανόνες σαφείς, διαδικασίες διαφανείς και κρίση ανεξάρτητη, και σε αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο προχωρά με αποφασιστικότητα.”

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