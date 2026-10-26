Ειδική Αγωγή σε ασφυξία: 17 τμήματα στριμώχνονται σε 10 αίθουσες – Μαθητές με αναπηρία διανύουν καθημερινά χιλιόμετρα για το σχολείο

Πίνακας περιεχομένων

Σχολεία που ασφυκτιούν από την έλλειψη χώρων, μαθητές με αναπηρία που αναγκάζονται να διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν στην τάξη και οικογένειες που σηκώνουν το βάρος των ελλείψεων συνθέτουν, σύμφωνα με κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ, την εικόνα της Ειδικής Αγωγής στη Δυτική Αττική

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας, όπου 17 τμήματα καλούνται να λειτουργήσουν σε μόλις 10 αίθουσες διδασκαλίας, αναδεικνύοντας το μέγεθος του στεγαστικού προβλήματος.

Την κατάσταση φέρνουν στη Βουλή εννέα βουλευτές του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων ο βουλευτής Δυτικής Αττικής Χρήστος Τσοκάνης, με ερώτηση που κατατέθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου προς τα υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών.

Ειδικό Δημοτικό Ελευσίνας: 17 τμήματα σε 10 αίθουσες

Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται στην κοινοβουλευτική ερώτηση, οι υπάρχουσες υποδομές Ειδικής Αγωγής στη Δυτική Αττική δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Παρότι πρόκειται για μια εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή, ειδικά σχολεία λειτουργούν μόνο στους Δήμους Ελευσίνας και Φυλής, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες να καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγάλο αριθμό μαθητών.

Ιδιαίτερα σοβαρή χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο Ειδικό Δημοτικό Ελευσίνας. Όπως αναφέρεται, με βάση καταγγελίες της Διεύθυνσης του σχολείου και του Συλλόγου Γονέων, η σχολική μονάδα διαθέτει μόλις 10 αίθουσες διδασκαλίας για 17 τμήματα.

Η αναντιστοιχία ανάμεσα στις διαθέσιμες αίθουσες και στις ανάγκες λειτουργίας των τμημάτων δημιουργεί, σύμφωνα με την ερώτηση, σοβαρά προβλήματα στις υποδομές και στην ασφάλεια, ενώ επηρεάζει την ποιότητα της παιδαγωγικής και θεραπευτικής παρέμβασης.

Μαθητές διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις

Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και η απουσία ειδικών σχολικών μονάδων στους Δήμους Ασπροπύργου και Μεγαρέων.

Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που κατοικούν στις συγκεκριμένες περιοχές αναγκάζονται να μετακινούνται καθημερινά προς την Ελευσίνα, προκειμένου να φοιτήσουν σε Ειδικό Δημοτικό, Ειδικό Νηπιαγωγείο, Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο.

Οι βουλευτές του ΚΚΕ υποστηρίζουν ότι το υφιστάμενο σύστημα μεταφοράς επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους μαθητές και τις οικογένειές τους, ενώ η υποστελέχωση των σχολικών μονάδων επιδεινώνει την κατάσταση.

Σύμφωνα με την ερώτηση, οι δυσκολίες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα ορισμένα παιδιά να μην εγγράφονται καθόλου ή να αντιμετωπίζουν εμπόδια στη σταθερή φοίτησή τους.

Ζητούν νέα ειδικά σχολεία και μόνιμες προσλήψεις

Με την κοινοβουλευτική τους παρέμβαση, οι εννέα βουλευτές ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει στην άμεση ίδρυση και λειτουργία ειδικών σχολείων στους Δήμους Ασπροπύργου και Μεγαρέων.

Για την υλοποίηση του αιτήματος τονίζουν ότι πρέπει να εξασφαλιστούν η αναγκαία κρατική χρηματοδότηση και κατάλληλοι χώροι για τη στέγαση των νέων σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, ζητούν την προκήρυξη όλων των αναγκαίων οργανικών θέσεων, με μόνιμη σχέση εργασίας, για εκπαιδευτικούς, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, ώστε να καλυφθούν τα κενά στα ειδικά σχολεία της Δυτικής Αττικής.

Οι βουλευτές αποδίδουν διαχρονικές ευθύνες στις κυβερνήσεις, αλλά και στις δημοτικές αρχές, τις οποίες επικρίνουν για τη μη διεκδίκηση της αναγκαίας χρηματοδότησης.

Το ζήτημα που αναδεικνύεται δεν περιορίζεται στην έλλειψη σχολικών αιθουσών, αλλά αφορά συνολικά τη δυνατότητα των μαθητών με αναπηρία να έχουν σταθερή πρόσβαση στην εκπαίδευση, χωρίς εξαντλητικές μετακινήσεις και χωρίς οι οικογένειές τους να αναγκάζονται να αναπληρώνουν τις ελλείψεις του συστήματος.