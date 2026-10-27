«Ωρολογιακή βόμβα» σε δύο δημοτικά σχολεία: Βραχυκυκλώματα εδώ και μήνες – Καταγγελίες και φόβοι για ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά

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Επαναλαμβανόμενα βραχυκυκλώματα και ηλεκτρολογικές βλάβες σε δύο συστεγαζόμενα δημοτικά σχολεία προκαλούν έντονη ανησυχία στους γονείς, που καταγγέλλουν ότι το πρόβλημα παραμένει άλυτο από τον Αύγουστο και ζητούν επίσημες εγγυήσεις ασφάλειας.

Με τον φόβο ενός σοβαρού ατυχήματος ζουν οι γονείς εκατοντάδων μαθητών στο Ηράκλειο, καθώς επαναλαμβανόμενα βραχυκυκλώματα, πτώσεις ασφαλειών και διακοπές ηλεκτροδότησης σε σχολικό συγκρότημα προκαλούν έντονη ανησυχία για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών.

Παρά τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, το πρόβλημα, σύμφωνα με τους γονείς, παραμένει χωρίς οριστική λύση από τον περασμένο Αύγουστο, ενώ η έλευση του χειμώνα εντείνει τους φόβους για νέα περιστατικά.

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκονται το 28ο και το 57ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, τα οποία συστεγάζονται σε κτίριο επί της οδού Παπαγιάννη Σκουλά 10.

Με κοινή ανακοίνωσή τους, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου Ηρακλείου, επισημαίνοντας ότι δεν αρκούν πλέον οι προσωρινές επισκευές, αλλά απαιτείται ολοκληρωμένος έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και επίσημη διαβεβαίωση ότι το σχολικό συγκρότημα είναι ασφαλές.

Από τον Αύγουστο οι βλάβες – Επιδείνωση μετά την κακοκαιρία

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, τα πρώτα προβλήματα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση καταγράφηκαν στις 17 Αυγούστου 2026.

Η κατάσταση, ωστόσο, επιδεινώθηκε μετά την κακοκαιρία της 23ης Σεπτεμβρίου, όταν άρχισαν να παρουσιάζονται επανειλημμένα βραχυκυκλώματα και πτώσεις ασφαλειών στους ηλεκτρολογικούς πίνακες.

Τα περιστατικά αυτά είχαν ως αποτέλεσμα διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των δύο σχολείων.

Παρότι συνεργείο του Δήμου Ηρακλείου πραγματοποίησε παρέμβαση, οι γονείς υποστηρίζουν ότι η βλάβη δεν έχει αντιμετωπιστεί οριστικά.

Μάλιστα, εκφράζουν την ανησυχία ότι οι βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα ενδέχεται να προκαλέσουν νέα προβλήματα, εφόσον δεν εντοπιστεί και δεν αποκατασταθεί η πραγματική αιτία των ηλεκτρολογικών δυσλειτουργιών.

Φόβοι για ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά

Η σοβαρότερη διάσταση των καταγγελιών αφορά τους πιθανούς κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα μαθητών και εκπαιδευτικών.

Οι Σύλλογοι Γονέων προειδοποιούν ότι οι επαναλαμβανόμενες ηλεκτρολογικές βλάβες δημιουργούν εύλογη ανησυχία για ενδεχόμενα περιστατικά ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Υπογραμμίζουν ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στις διακοπές μαθημάτων ή στις δυσκολίες της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά αφορά πρωτίστως την ασφάλεια εκατοντάδων παιδιών και του προσωπικού των σχολείων.

«Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να συμβεί ένα σοβαρό ατύχημα για να κινητοποιηθούν όλοι οι αρμόδιοι», επισημαίνουν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τονίζουν ότι η προσωρινή υποχώρηση των βλαβών δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής λύση, εάν δεν συνοδεύεται από ολοκληρωμένη τεχνική διερεύνηση.

Επανειλημμένα αιτήματα στον Δήμο – Ζητούν επίσημη διαβεβαίωση ασφάλειας

Σύμφωνα με τους γονείς, οι διευθύνσεις των δύο σχολείων έχουν απευθυνθεί επανειλημμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου, υποβάλλοντας σχετικά αιτήματα από τον Αύγουστο έως και τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν, δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα η οριστική και τεκμηριωμένη λύση που ζητούν.

Οι δύο Σύλλογοι επιμένουν ότι απαιτείται όχι μόνο η αποκατάσταση των βλαβών, αλλά και επίσημη έγγραφη ενημέρωση για την κατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα, ζητούν να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και να υπάρξει σαφής διαβεβαίωση για την ασφάλεια των σχολικών χώρων.

Τα τρία αιτήματα των γονέων

Με την κοινή ανακοίνωσή τους, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του 28ου και του 57ου Δημοτικού Σχολείου ζητούν:

Την άμεση αποστολή εξειδικευμένου κλιμακίου ηλεκτρολόγων, ώστε να εντοπιστούν τα αίτια των βλαβών και να πραγματοποιηθεί πλήρης διάγνωση και οριστική αποκατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Την παροχή επίσημης, έγγραφης ενημέρωσης από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, με τεκμηριωμένη αξιολόγηση της κατάστασης και σαφή διαβεβαίωση για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων.

Την άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος από τον Δήμο Ηρακλείου, χωρίς νέες καθυστερήσεις ή προσωρινές παρεμβάσεις που δεν αντιμετωπίζουν την αιτία των βλαβών.

«Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από ασφαλή σχολεία»

Οι γονείς συνδέουν την ανησυχία τους με τα πρόσφατα περιστατικά σε σχολικές εγκαταστάσεις της Γκράβας στην Αθήνα και στο Γάζι, τα οποία επικαλούνται ως παραδείγματα της ανάγκης έγκαιρης διερεύνησης προβλημάτων στις σχολικές υποδομές.

Όπως επισημαίνουν, η πρόληψη και η οριστική αποκατάσταση τεχνικών βλαβών αποτελούν υποχρέωση των αρμόδιων φορέων.

«Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο: ασφαλή σχολεία για τα παιδιά μας», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Κλείνοντας, καλούν τη Δημοτική Αρχή και τις τεχνικές υπηρεσίες να αναλάβουν άμεσα τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, τονίζοντας ότι η προστασία των μαθητών δεν επιτρέπει άλλες καθυστερήσεις.

Η καταγγελία επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών υποδομών και της ανάγκης για έγκαιρη, τεκμηριωμένη αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων, προτού αυτά εξελιχθούν σε σοβαρότερους κινδύνους.