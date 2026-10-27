28η Οκτωβρίου: Ακύρωση μαθητικής παρέλασης και στην Αθήνα

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Η κακοκαιρία έχει αλλάξει τα σχέδια αρκετών περιοχών για τις αυριανές μαθητικές παρελάσεις. Μετά τις πρώτες ακυρώσεις, σε αναγκαστική αλλαγή του εορταστικού προγράμματος για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου προχώρησε και ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, ματαιώνοντας επίσημα τη μαθητική παρέλαση λόγω της προβλεπόμενης επιδείνωσης του καιρού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των συνοδών και των πολιτών, υπό το πρίσμα του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων και των αυξημένων μέτρων ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού. Αντίθετα, η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα διεξαχθεί κανονικά στις 10:30 π.μ., με την προσέλευση των σημαιοφόρων των σχολείων να παραμένει ορισμένη για τις 10:00 π.μ.

Η επίσημη ανακοίνωση

Ματαιώνεται η προγραμματισμένη παρέλαση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την Αττική.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό, ενώ για την Αττική έχει ενεργοποιηθεί κατάσταση κινητοποίησης “Red Code”.

Με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των συμμετεχόντων και των πολιτών, αποφασίστηκε από τη δημοτική αρχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, η ματαίωση της παρέλασης.

Η προγραμματισμένη δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, θα πραγματοποιηθεί κανονικά και οι σημαιοφόροι από κάθε σχολείο θα πρέπει να προσέλθουν την προγραμματισμένη ώρα (10:00 π.μ.)