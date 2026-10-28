ΑΣΕΠ: 119 προσλήψεις σε Δήμο – Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

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Οκτάμηνες συμβάσεις για 119 εργαζομένους στον Δήμο Βόλου, με 81 θέσεις χωρίς ειδικά τυπικά προσόντα. Οι ειδικότητες, τα ηλικιακά όρια, η μοριοδότηση και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Βόλου ανοίγουν μέσω προκήρυξης που εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ, με συνολικά 119 προσλήψεις προσωπικού Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια οκτώ μηνών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 81 θέσεις στην καθαριότητα, για τις οποίες δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Οι προσλήψεις αφορούν την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, με τις διαθέσιμες ειδικότητες να περιλαμβάνουν οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων έργου, τεχνικούς οχημάτων και συνοδούς απορριμματοφόρων.

Η διαδικασία απευθύνεται σε υποψηφίους ηλικίας από 18 έως 67 ετών, ενώ προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής και για άτομα έως 70 ετών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πώς κατανέμονται οι 119 θέσεις εργασίας

Οι προσλήψεις κατανέμονται σε πέντε ειδικότητες, με τη μεγαλύτερη ζήτηση προσωπικού να καταγράφεται στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

81 θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – Συνοδών Απορριμματοφόρων.

26 θέσεις ΔΕ Οδηγών.

6 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου.

4 θέσεις ΔΕ Τεχνικού – Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων.

2 θέσεις ΔΕ Τεχνικού – Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων.

Όλες οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών.

Οι 81 θέσεις χωρίς ειδικά τυπικά προσόντα

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για την πρόσληψη 81 εργαζομένων ως προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων και συνοδών απορριμματοφόρων.

Για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, η προκήρυξη δεν απαιτεί ειδικά τυπικά προσόντα, γεγονός που επιτρέπει τη συμμετοχή ενδιαφερομένων χωρίς την ανάγκη κατοχής συγκεκριμένου επαγγελματικού τίτλου ή άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Οι υποψήφιοι, ωστόσο, θα πρέπει να πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής και θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια μοριοδότησης.

Τι απαιτείται για οδηγούς και χειριστές μηχανημάτων

Για τις 26 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών απαιτείται ένας από τους προβλεπόμενους τίτλους σπουδών συναφούς ειδικότητας, όπως τεχνικού αυτοκινήτων, μηχανικών οχημάτων, μηχανοτρονικής ή άλλης αντίστοιχης επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ΄ ή C, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας της αντίστοιχης κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού σε ισχύ.

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα κύρια προσόντα, προβλέπεται η δυνατότητα αξιολόγησης υποψηφίων με προσόντα επικουρίας. Η απαίτηση για άδεια οδήγησης, ΠΕΙ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου παραμένει.

Για τις έξι θέσεις χειριστών μηχανημάτων έργου απαιτείται η προβλεπόμενη άδεια χειριστή για τα συγκεκριμένα μηχανήματα, καθώς και επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ΄ ή C.

Επιπλέον, απαιτείται αποδεκτός τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενώ προβλέπονται και περιπτώσεις επικουρικών προσόντων.

Στη Β΄ επικουρία μπορεί να γίνει δεκτός τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή άλλος προβλεπόμενος ισότιμος τίτλος, εφόσον συνοδεύεται από τουλάχιστον τριετή αντίστοιχη εμπειρία μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας χειριστή.

Οι προϋποθέσεις για τις θέσεις τεχνικών οχημάτων

Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικού προβλέπονται συνολικά έξι θέσεις, εκ των οποίων δύο για ηλεκτροτεχνίτες και τέσσερις για μηχανοτεχνίτες οχημάτων.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις ηλεκτροτεχνιτών πρέπει να διαθέτουν άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησής του, καθώς και τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών.

Αντίστοιχες προϋποθέσεις ισχύουν και για τους μηχανοτεχνίτες, με απαραίτητη την προβλεπόμενη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση και τον σχετικό τίτλο εκπαίδευσης.

Για τις συγκεκριμένες ειδικότητες προβλέπονται επίσης επικουρικά προσόντα, με αποδεκτούς τίτλους επαγγελματικών σχολών, χωρίς να καταργείται η απαίτηση της αντίστοιχης επαγγελματικής άδειας ή βεβαίωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτά και άτομα έως 70 ετών, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Πώς θα γίνει η μοριοδότηση των υποψηφίων

Η επιλογή του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται για τις συγκεκριμένες προσλήψεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο χρόνος ανεργίας, συνεχόμενης ή μη, η πολυτεκνική ή τριτεκνική ιδιότητα, η μονογονεϊκή ιδιότητα και ο αριθμός των ανήλικων παιδιών.

Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη η επαγγελματική εμπειρία, η αναπηρία του υποψηφίου ή συγγενικού προσώπου και, για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών και ο δεύτερος τίτλος, όπου προβλέπεται.

Κατά τη διαδικασία κατάταξης προηγούνται όσοι διαθέτουν τα κύρια απαιτούμενα προσόντα, ενώ ακολουθούν οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις επικουρίας.

Πού και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Η ταχυδρομική διεύθυνση υποβολής είναι:

Δήμος Βόλου – Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κτήριο Σκενδεράνη, Τοπάλη 12, Τ.Κ. 38221, Βόλος

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Αργυρούλας Ιατροπούλου.

Για τις αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στον φάκελο αποστολής. Ο φάκελος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμβουλευτούν την πλήρη προκήρυξη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, καθώς στα διαθέσιμα στοιχεία δεν προσδιορίζονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της διαδικασίας.