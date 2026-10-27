Γαλλία: Πλαφόν 28 μαθητών και αλλαγές στην εισαγωγή στα πανεπιστήμια δεν κατευνάζουν την οργή των εκπαιδευτικών

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Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα μέτρα για την εκπαίδευση, επιχειρώντας να περιορίσει τις μαθητικές κινητοποιήσεις που συνεχίζονται εδώ και εβδομάδες. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί τα χαρακτηρίζουν ανεπαρκή, ενώ οι διαδηλωτές δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι προτεινόμενες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις της γαλλικής κυβέρνησης δεν φαίνεται να ικανοποιούν τους εκπαιδευτικούς, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται εδώ και εβδομάδες. Εκπρόσωποι του εκπαιδευτικού κλάδου εκτιμούν ότι οι εξαγγελθείσες παρεμβάσεις δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστεί η δυσαρέσκεια των μαθητών και δασκάλων.

Τη Δευτέρα, η γαλλική κυβέρνηση παρουσίασε δέσμη μέτρων με στόχο την αποκλιμάκωση των αντιδράσεων. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται ο καθορισμός ανώτατου ορίου 28 μαθητών ανά τάξη, η διάθεση δανείων ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανακαίνιση σχολικών υποδομών, καθώς και η αναθεώρηση του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ωστόσο, η Σοφί Βενετιτέ, γενική γραμματέας του συνδικάτου εκπαιδευτικών SNES-FSU, χαρακτήρισε ανεπαρκείς τις κυβερνητικές προτάσεις. Όπως τόνισε, απαιτούνται ευρύτερες παρεμβάσεις για τη μείωση του αριθμού των μαθητών σε περισσότερα σχολικά τμήματα και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να βελτιωθούν ουσιαστικά οι συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης.

“Σήμερα, αυτό που ανακοίνωσε το υπουργείο είναι μόνο η αρχή μιας απάντησης. Δεν αρκεί για να εξαλείψει την οργή”, δήλωσε η Βενετιτέ.

Μαθητές Γυμνασίου ξεκίνησαν τους αποκλεισμούς των σχολείων τους για να διαμαρτυρηθούν κατά της ανεπαρκούς στελέχωσης και της έλλειψης πόρων και στη συνέχεια η διαμαρτυρία επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε εμπορικά συνδικάτα και τα αποκαλούμενα “Κίτρινα Γιλέκα” που ένωσαν τις φωνές τους για να διαμαρτυρηθούν για την υποβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών και την αύξηση του κόστους ζωής.

Η γαλλική κυβέρνηση, υπό πίεση από τις αγορές ομολόγων για να μειώσει το επίπεδο του χρέους της, έχει περιορισμένο προϋπολογισμό για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των διαδηλωτών.

Ο υπουργός Προϋπολογισμού Νταβίντ Αμιέλ δήλωσε στο TF1 ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες αναμένεται να κοστίσουν πέντε δισεκατομμύρια ευρώ και θα αντισταθμιστούν με περικοπές από αλλού.

Οι ηγέτες των μαθητών δήλωσαν ότι οι υποχωρήσεις της κυβέρνησης είναι ένα καλό πρώτο βήμα, αλλά δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις το Σάββατο και στις 5 Νοεμβρίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές δήλωσε στο RTL ότι θα υπάρχει ισχυρή παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας, το Σάββατο, δύο εβδομάδες μετά τις πολυπληθείς πανεθνικές διαδηλώσεις που αμαυρώθηκαν από επεισόδια βίας και λεηλασίες και σόκαραν τη χώρα, ενώ οδήγησαν σε απαγορεύσεις κυκλοφορίας και μεγάλων συγκεντρώσεων στη Γαλλία.

Οι ταραχές έχουν ενισχύσει την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν, η οποία θεωρείται φαβορί για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών την ερχόμενη άνοιξη.