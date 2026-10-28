Μισθοί εκπαιδευτικών: Πόσα χρήματα παίρνουν μόνιμοι, αναπληρωτές και νεοδιόριστοι – Νέος αναλυτικός οδηγός

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Νέος οδηγός μισθοδοσίας για το 2026 παρουσιάζει τα μισθολογικά κλιμάκια, τις ενδεικτικές καθαρές αποδοχές, τις κρατήσεις των νεοδιόριστων και τις οικογενειακές παροχές για ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Πόσα χρήματα καταλήγουν τελικά κάθε μήνα στους λογαριασμούς των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού; Πώς διαμορφώνονται οι καθαρές αποδοχές ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο, την οικογενειακή κατάσταση και τις κρατήσεις;

Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που απασχολούν μόνιμους, αναπληρωτές και νεοδιόριστους επιχειρεί να δώσει ένας νέος Πρακτικός Οδηγός Μισθοδοσίας για το 2026.

Τον οδηγό συνέταξε ο αιρετός εκπρόσωπος στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας, Χρήστος Βουλιώτης, με στόχο την ουσιαστική και προσβάσιμη ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τις μηνιαίες αποδοχές τους και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν.

Η νέα ενημερωτική πρωτοβουλία απευθύνεται στο σύνολο των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, παρουσιάζοντας ξεχωριστά στοιχεία για διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις πρόσθετες κρατήσεις που επιβαρύνουν τους νεοδιόριστους.

Τι περιλαμβάνει ο νέος Οδηγός Μισθοδοσίας

Ο Πρακτικός Οδηγός Μισθοδοσίας ΕΕΠ – ΕΒΠ 2026 περιλαμβάνει αναλυτικούς πίνακες για μόνιμους, αναπληρωτές και νεοδιόριστους, ώστε κάθε εργαζόμενος να μπορεί να αναζητήσει τις πληροφορίες που αντιστοιχούν στη δική του υπηρεσιακή κατάσταση.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα μισθολογικά κλιμάκια και οι ενδεικτικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές, καθώς και πληροφορίες για τις πρόσθετες κρατήσεις που ισχύουν για τους νεοδιόριστους.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στην οικογενειακή παροχή, με ενδεικτικά καθαρά ποσά ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, ενώ περιλαμβάνονται και διευκρινίσεις σχετικά με τη μισθολογική εξέλιξη των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Στόχος είναι να συγκεντρωθούν σε έναν πρακτικό οδηγό πληροφορίες που επιτρέπουν στους εργαζομένους να αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα για τη διαμόρφωση των αποδοχών τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επισήμανση ότι τα καθαρά ποσά που παρατίθενται στους πίνακες είναι ενδεικτικά και δεν αποτελούν απαραίτητα το ακριβές ποσό που θα λάβει κάθε εργαζόμενος.

Όπως διευκρινίζεται, οι πραγματικές μηνιαίες αποδοχές ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις που ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

Για τον λόγο αυτό, ο οδηγός λειτουργεί ως εργαλείο ενημέρωσης και προσανατολισμού σχετικά με τη μισθοδοσία και όχι ως εξατομικευμένη εκκαθάριση αποδοχών.

Παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία του, ο Χρήστος Βουλιώτης τονίζει ότι η πρόσβαση σε σαφείς και κατανοητές πληροφορίες για τα μισθολογικά ζητήματα αποτελεί δικαίωμα όλων των εργαζομένων.

«Η ενημέρωση δεν πρέπει να αποτελεί προνόμιο λίγων, αλλά δικαίωμα όλων», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, συνδέει την έκδοση του οδηγού με την ανάγκη διαρκούς υποστήριξης των συναδέλφων του, υπογραμμίζοντας ότι η εκπροσώπηση δεν πρέπει να περιορίζεται σε περιόδους εκλογικών διαδικασιών.

«Γιατί δίπλα στους συναδέλφους δεν στεκόμαστε μόνο όταν πλησιάζουν οι κάλπες. Στεκόμαστε όταν μας χρειάζονται. Και αυτό αποδεικνύεται με πράξεις, όχι με προεκλογικές υποσχέσεις», αναφέρει.

Ο Πρακτικός Οδηγός Μισθοδοσίας ΕΕΠ – ΕΒΠ 2026 είναι διαθέσιμος στους ενδιαφερόμενους, με αναλυτικούς πίνακες και διευκρινίσεις για τις αποδοχές των διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού.

O οδηγός εδώ