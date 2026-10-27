28η Οκτωβρίου: Το μήνυμα του Κ. Βλάση για την ιστορική μνήμη και τον ρόλο της εκπαίδευσης

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Στη διαχρονική σημασία του «Όχι» και στην ευθύνη της Παιδείας να διατηρεί ζωντανή την ιστορική μνήμη αναφέρεται ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης, στο μήνυμά του για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάση αναδεικνύει, στο μήνυμά του, τη διαχρονική αξία του «Όχι» και τη σημασία της ιστορικής μνήμης για τις νεότερες γενιές.

Εστιάζοντας στον καθοριστικό ρόλο της Παιδείας στη διαμόρφωση ενεργών και συνειδητοποιημένων πολιτών, συνδέει το παράδειγμα της γενιάς του ’40 με τις σύγχρονες προκλήσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της υπεύθυνης συμμετοχής στα κοινά.

Το μήνυμα του υφυπουργού

Η 28η Οκτωβρίου 1940 αποτελεί ορόσημο στην ιστορική πορεία του Ελληνισμού. Εκείνη την ημέρα, ο ελληνικός λαός επέδειξε απαράμιλλο θάρρος και αποφασιστικότητα, επιλέγοντας να αντισταθεί στον φασισμό και να υπερασπιστεί με αυταπάρνηση την ελευθερία και τα ιδανικά του.

Το Έπος του ’40 ανέδειξε τη δύναμη της ελληνικής ψυχής και τη θέληση ενός λαού να καθορίζει ο ίδιος την πορεία του. Η αντίσταση στην επίθεση αποτέλεσε κορυφαία στιγμή της νεότερης ιστορίας μας και ανέδειξε την προσήλωση των Ελλήνων στην ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία. Η γενιά του ’40 απέδειξε πως, ακόμη και στις δυσκολότερες συνθήκες, η πίστη στα ιδανικά και η ενότητα μπορούν να αποτελέσουν πηγή δύναμης για ένα ολόκληρο έθνος.

Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί θεμελιώδη αποστολή της Παιδείας. Έτσι, η ιστορική γνώση γίνεται ζωντανό μάθημα για την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ειρηνική συνύπαρξη και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Το χρέος της σύγχρονης Παιδείας είναι να συνδέει τη γνώση του παρελθόντος με τις απαιτήσεις του παρόντος. Να διαμορφώνει νέους ανθρώπους με ελεύθερη σκέψη, ισχυρή ταυτότητα και επίγνωση των δικαιωμάτων τους, αλλά και των υποχρεώσεών τους απέναντι στην κοινωνία. Γιατί η αγάπη για την πατρίδα αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν εκφράζεται μέσα από τη συμμετοχή στα κοινά, τον σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς και τη συμβολή στην πρόοδο της χώρας.

Ο Θουκυδίδης συμπύκνωσε αυτή την αλήθεια στη φράση «ἄνδρες γὰρ πόλις»: οι άνθρωποι είναι εκείνοι που συγκροτούν και δίνουν υπόσταση στην πόλη. Αντίστοιχα, η δύναμη της Ελλάδας βρίσκεται στους ανθρώπους της, στις αξίες και στην εθνική τους προσφορά. Γι’ αυτό, η επένδυση στην Παιδεία είναι επένδυση στην ίδια την πορεία του τόπου.

Ογδόντα έξι χρόνια μετά, το μήνυμα του ’40 παραμένει επίκαιρο. Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο και υπερασπίζεται με συνέπεια την εθνική της κυριαρχία, τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τα εθνικά της συμφέροντα. Με επίγνωση της ιστορικής μας διαδρομής και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του Ελληνισμού, αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις του παρόντος και οικοδομούμε ένα μέλλον αντάξιο των προσδοκιών των επόμενων γενεών.

Τιμούμε όσους αγωνίστηκαν το 1940 και κρατούμε ζωντανό το παράδειγμά τους, μετατρέποντας τη μνήμη σε γνώση και την ιστορική εμπειρία σε δύναμη προόδου.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.