Ξεκίνησε η 5η ακαδημαϊκή σειρά του Μεταπτυχιακού στη Χημική Βιομηχανία του ΔΠΘ

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Το μεταπτυχιακό έχει λάβει δύο διεθνείς πιστοποιήσεις και περίπου το 75% των αποφοίτων του έχουν βρει επαγγελματική απασχόληση.

Με 91 φοιτητές στις τέσσερις πρώτες σειρές, 47 αποφοίτους, επαγγελματική απασχόληση που προσεγγίζει το 75%, κρίση «Πλήρους Συμμόρφωσης» (Fully Compliant) από την ΕΘΑΑΕ και ήδη καταγεγραμμένες προσλήψεις αποφοίτων από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, το ΠΜΣ «Χημική Βιομηχανία: Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας» (MSc QSSHE) του Τμήματος Χημείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης υποδέχθηκε την 5η Ακαδημαϊκή Σειρά του.

Η διαδικτυακή τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Συγκέντρωσε την ηγεσία του Πανεπιστημίου με την Πρύτανι, Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη χημική βιομηχανία, φορείς πιστοποίησης και αποφοίτους.

Τέσσερα ανεξάρτητα τεκμήρια σε τέσσερα χρόνια

Σε μόλις τέσσερα χρόνια από τη θεσμοθέτησή του (2022), το ΠΜΣ έχει συγκεντρώσει τέσσερα ισχυρά και ανεξάρτητα τεκμήρια ποιότητας, αναγνώρισης και επαγγελματικού αντικρίσματος:

Πλήρης Συμμόρφωση (Fully Compliant) – συνολική κρίση στην εξωτερική αξιολόγηση της ΕΘΑΑΕ (2026). ISO 21001 και ISO 29994 – πιστοποίηση για την οργάνωση της εκπαίδευσης και την εξ αποστάσεως μάθηση. Πρώτο Βραβείο (Winner), Βραβεία Υγείας και Ασφάλειας (Health & Safety Awards) 2024 – κατηγορία «Εκπαίδευση». ~75% επαγγελματική απασχόληση, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων παρακολούθησης αποφοίτων.

Η πορεία αυτή αποτυπώνει και τη διοικητική φιλοσοφία που έχει υιοθετήσει η Διεύθυνση του ΠΜΣ υπό τον Αναπληρωτή Καθηγητή Μιχαήλ Χάλαρη: εξωτερική αξιολόγηση αντί αυτοαναφορικότητας, πιστοποίηση αντί διακηρύξεων, συνεργασίες αντί ακαδημαϊκής εσωστρέφειας και διαρκής σύνδεση της διδασκαλίας με πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Τη συνόψισε ο ίδιος σε μία φράση: «Η ποιότητα δεν δηλώνεται· τεκμηριώνεται».

Η φράση βρήκε άμεση απήχηση στη συζήτηση: την επανέλαβε η κ. Χριστίνα Αλεξανδροπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Παραρτήματος του Διεθνούς Οργανισμού Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (IFMA Greece Chapter), προσθέτοντας ότι η ποιότητα τεκμηριώνεται κυρίως μέσα από τα αποτελέσματα.

Στον χαιρετισμό της, η Πρύτανις συνέδεσε τη δυναμική του ΠΜΣ με τη στρατηγική του ΔΠΘ για έρευνα, διεθνοποίηση και εκπαίδευση με κοινωνικό και παραγωγικό αντίκρισμα. Ευχαρίστησε τους διδάσκοντες που για μία ακόμη χρονιά ξεκινούν ένα τόσο επιτυχημένο μεταπτυχιακό και τους φοιτητές για την εμπιστοσύνη τους, τονίζοντας ότι τα πεδία αυτά είναι πολύ μεγάλης κρισιμότητας και απαιτούν συστηματική μελέτη και συνεργασία φορέων. Η ενεργειακή ασφάλεια και η περιβαλλοντική ανθεκτικότητα, που πρεσβεύει το ΠΜΣ, είναι άλλωστε και το αντικείμενο της νέας στρατηγικής συνεργασίας του ΔΠΘ με το Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ (University of Connecticut).

Η αναγνώριση επιβεβαιώθηκε σε τρία επίπεδα:

Ακαδημαϊκή κοινότητα. Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Καθ. Κωνσταντίνος Ταρχανίδης, που διετέλεσε και Διευθυντής του Προγράμματος, υπογράμμισε ότι η γνώση αυτή είναι πλέον απαραίτητη στη βιομηχανία, όπως δείχνουν πρόσφατα βιομηχανικά ατυχήματα, και ευχήθηκε η 5η σειρά να είναι μία από πολλές που θα ακολουθήσουν. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας, Καθ. Γεώργιος Κύζας, χαρακτήρισε το ΠΜΣ «κόσμημα στο Τμήμα Χημείας» και τα αποτελέσματά του «εντυπωσιακά», συγχαίροντας τον Διευθυντή και την ομάδα του. Θεσμικοί εταίροι. Ο Διευθυντής του ΕΛΙΠΥΚΑ, Γεώργιος Μυλωνάκης, μίλησε για «ένα εξόχως πρωτότυπο και συνδυαστικό, εμπνευσμένο και καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα». Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Αριστείδης Ψαρράς, Επικεφαλής Τομέα Ελλάδας της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME), στάθηκε στη «πραγματική έννοια για τους φοιτητές» και στην πλήρη υποτροφία σε πρόσφυγα, για 4η συνεχή χρονιά. Εργοδότες. Ο Γεώργιος Πανόπουλος, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου Management Force, ανέφερε ότι ο Όμιλος έχει ήδη προσλάβει δύο αποφοίτους – ο ένας έκτοτε κινήθηκε σε μεγάλο διεθνή όμιλο – και ότι δύο ακόμη φοιτητές εκπόνησαν τη διπλωματική τους με την εταιρεία. «Περιμένουμε και περισσότερους», σημείωσε.

Τι συναντά ο φοιτητής

3 εξάμηνα, 90 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), 12 μαθήματα και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, συμβατή με εργασία και προσβάσιμη από οπουδήποτε στην Ελλάδα.

Εβδομάδα Καβάλας (Kavala Week): Βιωματική εκπαίδευση στο Εργαστήριο «Ήφαιστος» και στο Εικονικό Κέντρο Ελέγχου Κρίσεων (Virtual Crisis Control Room), με αποφάσεις υπό πίεση σε ρεαλιστικά σενάρια.

Εκπαίδευση με επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα (AR/VR) σε κρίσεις, πυρκαγιά, εργαστηριακούς κινδύνους και εργασία σε ύψος

Διδάσκοντες από το πεδίο: ΕΛΙΝΥΑΕ (θεσμικός εταίρος), ΕΣΥΔ, TÜV NORD, Management Force, GEP, ΕΛΙΠΥΚΑ κ.ά.

Τι ζητά η αγορά

Η Δρ Θεοδώρα Κουλουρά (KAVALA SOLUTIONS, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών), ο Αλέξανδρος Σοφιανόπουλος (Όμιλος GEP) και ο Θωμάς Αραπογιάννης (TÜV NORD Hellas) συνέκλιναν στο ίδιο ζητούμενο: στελέχη με ολοκληρωμένη γνώση ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας, που μετατρέπουν τη γνώση σε εφαρμόσιμες λύσεις και χτίζουν κουλτούρα ασφάλειας.

Η κ. Κουλουρά εκτίμησε ότι οι απόφοιτοι του ΠΜΣ «θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν την εθνική βιομηχανία». Η κεντρική ομιλία του Ανδρέα Λουκάτου (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας), «Το παρόν και το μέλλον της Βιομηχανίας σε Ελλάδα και Ευρώπη», έβαλε στο τραπέζι την ανταγωνιστικότητα και τις δεξιότητες που θα ζητήσει η επόμενη μέρα.

Οι απόφοιτοι

Οι 47 απόφοιτοι προέρχονται από τη Χημεία και τη Μηχανική έως την Ιατρική, την Πυροσβεστική Ακαδημία και τη Ναυτιλία.

Η Ευγενία Κορολόγου, ιατρός εργασίας και περιβάλλοντος, συνέταξε στο πλαίσιο του ΠΜΣ οδηγό για την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων, που έχει ήδη εκδοθεί.

Μαζί με τον Ιωάννη Παναγιωτίδη στάθηκαν στο δίκτυο που αποκτούν οι φοιτητές: «Διατηρώ επαφή με πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους, στους οποίους καταφεύγω κάθε φορά που χρειάζομαι μια εμπεριστατωμένη επιστημονική άποψη», είπε η κ. Κορολόγου.

Το επόμενο βήμα: Η 6η Ακαδημαϊκή Σειρά

Η 5η σειρά μόλις ξεκίνησε. Ο σχεδιασμός, όμως, της επόμενης ημέρας έχει ήδη αρχίσει. Η Δρ Θεοδώρα Κουλουρά αποδέχθηκε δημόσια την πρόσκληση να είναι κεντρική προσκεκλημένη ομιλήτρια στην έναρξη της 6ης σειράς.

Για νέους επιστήμονες και ενεργά στελέχη που αναζητούν σπουδές με τεκμηριωμένη ποιότητα, επαφή με τη βιομηχανία και άμεσο επαγγελματικό αντίκρισμα, η επόμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος ανοίγει έναν νέο κύκλο.

Πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος: http://hssqe.chem.duth.gr/