Νέο επίδομα 100 ευρώ τον μήνα από το 2027: Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται

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Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ για συγκεκριμένους δικαστικούς υπαλλήλους. Ποιοι το δικαιούνται, τι ισχύει για τις άδειες και πότε διακόπτεται.

Μηνιαία ενίσχυση 100 ευρώ στις τακτικές αποδοχές συγκεκριμένων κατηγοριών δικαστικών υπαλλήλων προβλέπεται από την 1η Ιανουαρίου 2027, με τη νέα ρύθμιση να θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την καταβολή της.

Το επίδομα μπορεί να φτάσει συνολικά τα 1.200 ευρώ ετησίως, πριν από τις προβλεπόμενες κρατήσεις, ωστόσο δεν θα καταβάλλεται ανεξαιρέτως σε όλους τους εργαζομένους της Δικαιοσύνης.

Η νέα παροχή, που χαρακτηρίζεται ως επίδομα ειδικών συνθηκών άσκησης δικαστικού έργου, συνδέεται άμεσα με την πραγματική εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιακών καθηκόντων. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιότητα του δικαστικού υπαλλήλου δεν αρκεί από μόνη της για τη χορήγησή της, καθώς απαιτείται πλήρης και αποκλειστική απασχόληση στη θέση που θεμελιώνει το σχετικό δικαίωμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ρύθμισης, το επίδομα προβλέπεται στο άρθρο 206 του νόμου 5344/2026, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 16 Οκτωβρίου 2026, και θα αρχίσει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του νέου έτους.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 100 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού που υπηρετούν σε δικαστικές υπηρεσίες και όχι το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Ειδικότερα, στους δικαιούχους περιλαμβάνονται υπάλληλοι που υπηρετούν:

Στη Γραμματεία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στις γραμματείες των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.

Στις γραμματείες των εισαγγελιών.

Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

Στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος αποτελεί η πλήρης και αποκλειστική άσκηση των καθηκόντων που συνδέονται με τη συγκεκριμένη θέση.

Κατά συνέπεια, η χορήγηση της παροχής δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την υπηρεσιακή ιδιότητα του εργαζομένου, αλλά και από το εάν εξακολουθεί να ασκεί πραγματικά τα καθήκοντα για τα οποία προβλέπεται η ενίσχυση.

Πόσα χρήματα θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι

Το επίδομα ορίζεται σε 100 ευρώ τον μήνα και αποτελεί πρόσθετο στοιχείο των τακτικών αποδοχών.

Εφόσον καταβάλλεται για ολόκληρο το έτος, η συνολική ονομαστική ενίσχυση ανέρχεται σε 1.200 ευρώ.

Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τα καθαρά χρήματα που θα λαμβάνει ο εργαζόμενος, καθώς η τελική ενίσχυση θα διαμορφώνεται ανάλογα με τη φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση της παροχής.

Σε αντίθεση με ένα έκτακτο ή εφάπαξ βοήθημα, το νέο επίδομα προβλέπεται να καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, για όσο διάστημα εξακολουθούν να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Τι ισχύει για τις αναρρωτικές άδειες

Η απουσία ενός εργαζομένου από την υπηρεσία δεν συνεπάγεται σε όλες τις περιπτώσεις αυτόματη διακοπή της καταβολής του επιδόματος.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, η παροχή εξακολουθεί να χορηγείται κατά τη διάρκεια αδειών που καλύπτονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών, η καταβολή συνεχίζεται εφόσον η συνολική διάρκειά τους δεν ξεπερνά τις οκτώ ημέρες μέσα στο έτος.

Για αναρρωτικές άδειες μεγαλύτερης διάρκειας, η συνέχιση της χορήγησης εξαρτάται από τις ειδικότερες προϋποθέσεις ιατρικής πιστοποίησης που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Πότε περικόπτεται ή διακόπτεται το επίδομα

Η νέα παροχή δεν καταβάλλεται ανεξάρτητα από την υπηρεσιακή κατάσταση του δικαιούχου.

Αντίθετα, προβλέπονται περιπτώσεις κατά τις οποίες το ποσό μπορεί να περικοπεί ή να διακοπεί, καθώς συνδέεται με την ενεργή άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων.

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο εργαζόμενος απέχει από την άσκηση των καθηκόντων του, τίθεται σε αργία ή διαθεσιμότητα ή απομακρύνεται από τη θέση που δικαιολογεί τη χορήγηση της παροχής.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις εκπαιδευτικής άδειας που υπερβαίνει τους δύο μήνες προβλέπεται επίδραση στο δικαίωμα καταβολής του επιδόματος.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποτυπώνει τον χαρακτήρα της ενίσχυσης, καθώς το επίδομα συνδέεται με τις ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης του δικαστικού έργου και όχι με μια γενική μισθολογική αύξηση για όλους τους υπαλλήλους.

Από πότε τίθεται σε εφαρμογή η νέα παροχή

Η έναρξη καταβολής του επιδόματος τοποθετείται στην 1η Ιανουαρίου 2027.

Από την ημερομηνία αυτή, οι δικαστικοί υπάλληλοι που εμπίπτουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις θα δικαιούνται την πρόσθετη μηνιαία παροχή.

Η ρύθμιση συνδέεται με το αίτημα για μισθολογική αναγνώριση των ιδιαίτερων απαιτήσεων της εργασίας στις δικαστικές υπηρεσίες, όπου το προσωπικό υποστηρίζει την καθημερινή λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών.

Το κρίσιμο στοιχείο για τους ενδιαφερόμενους είναι ότι η καταβολή των 100 ευρώ δεν αποτελεί οριζόντια ενίσχυση, αλλά προϋποθέτει την υπαγωγή σε συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού και την πραγματική άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων.