Προσλήψεις αναπληρωτών: Πότε αναμένεται η Γ’ φάση – «Ανοιχτή πληγή» τα 16.343 κενά στα σχολεία, πού εντοπίζονται οι περισσότερες ελλείψεις

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Έως τα μέσα Νοεμβρίου αναμένεται η Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, την ώρα που στη Βουλή καταγγέλλονται περισσότερα από 16.000 κενά σε σχολεία, με σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και προσωπικό Ειδικής Αγωγής.

Με χιλιάδες κενά να εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία της χώρας και την εκπαιδευτική κοινότητα να αναμένει νέες προσλήψεις, η αντίστροφη μέτρηση για τη Γ΄ φάση αναπληρωτών έχει ξεκινήσει, με τη διαδικασία να αναμένεται έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση βρέθηκε στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής συζήτησης, κατά την οποία έγινε λόγος για 16.343 ακάλυπτα κενά, παρά την ολοκλήρωση των δύο προηγούμενων φάσεων προσλήψεων.

Το ζήτημα έφερε στη Βουλή ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, με επίκαιρη ερώτηση που συζητήθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, αναδεικνύοντας τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής, αλλά και σε Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό.

Από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας, ο υφυπουργός Κωνσταντίνος Βλάσης επιβεβαίωσε ότι θα ακολουθήσει Γ΄ φάση προσλήψεων μέσα στον Νοέμβριο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται στο συγκεκριμένο απόσπασμα ακριβής ημερομηνία ή αριθμός προσλήψεων.

Γ΄ φάση αναπληρωτών: Πότε αναμένεται

Σύμφωνα με πληροφορίες του iPaideia.gr, η Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών αναμένεται έως τα μέσα Νοεμβρίου, με τις νέες τοποθετήσεις να θεωρούνται κρίσιμες για την κάλυψη μέρους των αναγκών που εξακολουθούν να υπάρχουν στις σχολικές μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, η Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2025, με τις αναλήψεις υπηρεσίας να ακολουθούν στις 17 και 18 Νοεμβρίου. Το αντίστοιχο φετινό χρονοδιάγραμμα αναμένεται να κινηθεί έως τα μέσα Νοεμβρίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημα συγκεκριμένη ημερομηνία.

Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί νέα φάση προσλήψεων μέσα στον Νοέμβριο.

Πάντως, από τα στοιχεία της κοινοβουλευτικής συζήτησης δεν προκύπτει συγκεκριμένη ημερομηνία ανακοίνωσης των ονομάτων ούτε ο αριθμός των αναπληρωτών που πρόκειται να προσληφθούν.

Το βασικό ερώτημα παραμένει κατά πόσο η επόμενη φάση θα μπορέσει να περιορίσει ουσιαστικά τις ελλείψεις που καταγράφονται, ιδιαίτερα στις ειδικότητες με μεγάλο αριθμό ακάλυπτων θέσεων.

Πάνω από 16.000 κενά καταγγέλλονται στα σχολεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή ο Γιάννης Δελής, μετά την ολοκλήρωση της Α΄ και της Β΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, τα ακάλυπτα κενά υπολογίζονται σε 16.343.

Όπως ανέφερε ο βουλευτής του ΚΚΕ, περίπου 9.000 κενά εντοπίζονται στη Γενική και Ειδική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 4.500 στη Γενική και Ειδική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και περίπου 3.000 στο Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό των ειδικών σχολείων.

Η εικόνα που περιέγραψε αφορά μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και βαθμίδων, αποτυπώνοντας, σύμφωνα με τον ίδιο, τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση των σχολικών μονάδων.

Ποιες ειδικότητες παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ελλείψεις

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ειδικότητες στις οποίες καταγράφονται σημαντικά κενά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο Γιάννης Δελής, οι ελλείψεις περιλαμβάνουν περισσότερους από 6.000 δασκάλους, περίπου 1.000 νηπιαγωγούς, σχεδόν 1.000 φιλολόγους, 450 μαθηματικούς, 500 εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας, περισσότερους από 500 καθηγητές Φυσικής Αγωγής και περίπου 300 μουσικούς.

Ο βουλευτής υποστήριξε ότι οι αριθμοί αυτοί δεν αποτυπώνουν το σύνολο των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς ο υπολογισμός των κενών επηρεάζεται, κατά την εκτίμησή του, από τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα και τις συγχωνεύσεις.

Ειδικότερα, άσκησε κριτική στη λειτουργία τμημάτων με 25 έως και 27 μαθητές, καθώς και στην κατάργηση ολιγομελών τμημάτων στα Λύκεια.

Ειδική Αγωγή: Καταγγελίες για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην Ειδική Αγωγή, όπου, σύμφωνα με τον βουλευτή του ΚΚΕ, σημαντικό μέρος των αναγκών παραμένει ακάλυπτο.

Ο Γιάννης Δελής ανέφερε ότι στα ειδικά σχολεία δεν έχει καλυφθεί ακόμη το 30% των κενών, επισημαίνοντας τις συνέπειες της υποστελέχωσης στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, έκανε λόγο για περίπου 3.000 ελλείψεις σε Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό.

Η κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Αγωγής αποτελεί ένα από τα ζητήματα που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της επόμενης φάσης προσλήψεων.

Αντιπαράθεση στη Βουλή για τους διορισμούς εκπαιδευτικών

Κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης, ο Γιάννης Δελής άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τη στελέχωση των σχολείων.

Υποστήριξε ότι, ενώ είχε ανακοινωθεί στόχος για 10.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών, τελικά πραγματοποιήθηκαν περίπου 5.000 διορισμοί, αριθμός που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν επαρκεί ούτε για την αναπλήρωση των περίπου 5.100 συνταξιοδοτήσεων.

Απαντώντας, ο υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης υπογράμμισε ότι η εκπαίδευση αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα και αναφέρθηκε στους περίπου 55.000 διορισμούς εκπαιδευτικών που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ αντέτεινε ότι οι διορισμοί αυτοί δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών, υπενθυμίζοντας τη μακρά περίοδο κατά την οποία δεν πραγματοποιούνταν μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση.