Παρέμβαση του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη σύνδεση της Χίου μετά το προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου

Πίνακας περιεχομένων

Τρεις εναλλακτικές λύσεις για τη μετακίνηση από και προς τη Χίο, με καθημερινή σύνδεση με τον Πειραιά, ταχύπλοα από τα Μέστα και συνδυασμό ακτοπλοϊκών δρομολογίων με πτήσεις μέσω Μυτιλήνης, εξετάζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η αναστολή λειτουργίας του Κρατικού Αερολιμένα Χίου «Όμηρος» για το διάστημα από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027 δημιουργεί την ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων για τη μετακίνηση από και προς το νησί. Σε αυτή την κατεύθυνση, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ξεκίνησε πρωτοβουλία για τη μελέτη πρόσθετων θαλάσσιων και συνδυασμένων συγκοινωνιακών συνδέσεων, που θα λειτουργούν συμπληρωματικά στα ήδη υπάρχοντα δρομολόγια.

Με πρωτοβουλία του Πρύτανη, καθηγητή Στυλιανού Ξανθόπουλου, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 διαδικτυακή συνάντηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, των Δήμων Χίου και Μυτιλήνης, ναυτιλιακών φορέων και των βουλευτών Χίου.

Κατά τη συνάντηση, η επιστημονική ομάδα του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών παρουσίασε τρία κοστολογημένα σενάρια για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας του νησιού. Οι προτάσεις βασίζονται σε στοιχεία για την επιβατική κίνηση του αεροδρομίου και λαμβάνουν υπόψη τον τύπο των πλοίων, την ταχύτητα, την κατανάλωση καυσίμων, τη συχνότητα των δρομολογίων και τη συνολική διάρκεια του ταξιδιού.

Προτάσεις

Καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά: Προσθήκη έβδομου εβδομαδιαίου δρομολογίου, κάθε Σάββατο, στην υφιστάμενη γραμμή Πειραιάς–Χίος–Μυτιλήνη, ώστε να υπάρχει καθημερινή σύνδεση της Χίου με την Αττική.

Ταχύτερη ακτοπλοϊκή σύνδεση μέσω Μεστών: Νέα υπηρεσία ταχύπλοου από τον Πειραιά ή το Λαύριο προς τον λιμένα Μεστών, με τρία δρομολόγια την εβδομάδα και οργανωμένη λεωφορειακή μεταφορά προς την πόλη της Χίου.

Συνδυασμένη μετακίνηση μέσω Μυτιλήνης: Πρόσθετη ταχύπλοη σύνδεση Μυτιλήνης–Χίου, με προτεινόμενη συχνότητα δύο δρομολογίων ημερησίως, σε συντονισμό με τις πτήσεις από και προς τη Μυτιλήνη και με λεωφορειακή σύνδεση του αεροδρομίου «Οδυσσέας Ελύτης» με το λιμάνι.

Σύμφωνα με την αρχική τεχνική διερεύνηση, οι δύο ταχύτερες εναλλακτικές μπορούν, υπό τις απαιτούμενες οργανωτικές προϋποθέσεις, να περιορίσουν τον συνολικό χρόνο μετακίνησης περίπου στις 4–4,5 ώρες.

Τα επόμενα βήματα

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα συνεχίσει άμεσα την επιστημονική και τεχνικοοικονομική επεξεργασία των επιλογών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, με στόχο να διαμορφωθεί μια ρεαλιστική, εφαρμόσιμη και βιώσιμη λύση προς αξιολόγηση από τους αρμόδιους φορείς.

Η πρωτοβουλία αξιοποιεί την επιστημονική γνώση του Πανεπιστημίου για ένα επείγον πρόβλημα της νησιωτικότητας και στηρίζει τη συνεργασία όσων έχουν την αρμοδιότητα να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις.