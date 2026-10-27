Πανεπιστήμιο Αθηνών: Το μήνυμα του Πρύτανη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

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Στο μήνυμά του, ο Πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών η επίσημη τελετή για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Την εκδήλωση άνοιξε με προσφώνηση ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, ενώ κεντρική ομιλία με τίτλο «Αυταπάρνηση και αυτοθυσία: η Νοσηλευτική στο έπος του ’40» εκφώνησε ο αναπληρωτής καθηγητής Παθολογικής Νοσηλευτικής του Τμήματος Νοσηλευτικής, Νικόλαος Φώτος.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με σύντομο μουσικό πρόγραμμα από τη Μικτή Χορωδία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Νωρίτερα, είχε πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων στους ανδριάντες στον χώρο των Προπυλαίων.

Μήνυμα του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Δύσκολα θα βρει κανείς στην Ιστορία πιο λακωνικό, πιο εύγλωττο και πιο ξεκάθαρο παγκόσμιο μήνυμα από το ελληνικό «Όχι». Μια λέξη μικρή, που όμως έκρυβε μέσα της τεράστια ηθική δύναμη — τη δύναμη να σταματήσει τη βία, να αναμετρηθεί με τον φόβο και να εμπνεύσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο ελληνικός σπινθήρας του 1940 έγινε η φλόγα της ελπίδας για εκατομμύρια ανθρώπους, αναζωπυρώνοντας μέσα τους την πίστη στην ελευθερία και στην αξιοπρέπεια. Το «Όχι» της Ελλάδας αντήχησε σε όλο τον κόσμο και ο απόηχός του σώπασε, μόνο όταν οι δυνάμεις του φασισμού νικήθηκαν οριστικά στα μεγάλα μέτωπα του πολέμου — στη Μόσχα, στο Λένινγκραντ, στο Ελ Αλαμέιν και στη Νορμανδία.

Σε όλη τη δύσκολη εκείνη περίοδο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαδραμάτισε ενεργό ρόλο παρέχοντας ανθρώπινο δυναμικό, οικονομικούς πόρους και υποδομές για τη στήριξη του αγώνα. Πλήθος φοιτητών, Καθηγητών και προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών στρατεύθηκαν και θυσιάστηκαν στον βωμό για την ελευθερία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτοθυσίας ο διακεκριμένος Καθηγητής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ξενοφών Κοντιάδης, ο οποίος οικειοθελώς αναχώρησε για το μέτωπο και έχασε τη ζωή του σε βομβαρδισμό ενώ χειρουργούσε τραυματισμένους Έλληνες στρατιώτες.

Αξιοσημείωτα παραμένουν τα γεγονότα που ενέπλεξαν τη Νομική Σχολή Αθηνών με τη διπλωματική πολιτική του Ελληνικού κράτους ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και των Νοσηλευτών και Νοσηλευτριών στον αγώνα – όχι μόνο με τις ηρωικές δράσεις των Καθηγητών αλλά και με την επίταξη του Αρεταιείου Νοσοκομείου, τη διάθεση κλινών στο Αιγινήτειο και τη μεγάλη στήριξη των Πανεπιστημιακών εργαστηρίων στην υπηρεσία του ελληνικού στρατού.

Οι μάχες που δόθηκαν στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο του 1940, όπως και οι αμέτρητες καθημερινές μάχες που ακολούθησαν μέσα στις μέρες της Κατοχής και της Αντίστασης, δεν ήταν αγώνες απλής επιβίωσης. Ήταν αγώνες εμπνευσμένοι από τα ιδανικά της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της δημοκρατίας.

Με σεβασμό στη μνήμη των προγόνων μας και βαθιά επίγνωση της ιστορικής τους παρακαταθήκης, γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου. Ας πάρουμε το μέγιστο δίδαγμα από τις ηρωικές πράξεις εκείνων των Ελλήνων που με διάφορους τρόπους αντιστάθηκαν στον ξένο κατακτητή και στην ίδια την ιδέα του φασισμού και του ναζισμού. Και ας συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας με τις αξίες της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας και της προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εμπνέοντάς τους να συνεχίσουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην πρόοδο της κοινωνίας μας.