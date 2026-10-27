Παιδικοί σταθμοί: Στην «αναμονή» οι 9.000 μόνιμες προσλήψεις – Νέες παρατάσεις και αλλαγές στα προσόντα μέσω τροπολογίας

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Νέες ρυθμίσεις για τη στελέχωση των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών περιλαμβάνει τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, φέρνοντας αλλαγές στις προθεσμίες των διαδικασιών πρόσληψης, στις ειδικότητες που μπορούν να συμμετέχουν και στην αναγνώριση της προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η παράταση της προθεσμίας για τη σύσταση θέσεων τακτικού προσωπικού έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, η μεταφορά της προθεσμίας προγραμματισμού προσλήψεων στις 15 Ιανουαρίου 2027, αλλά και η δυνατότητα συμμετοχής πτυχιούχων Νηπιαγωγών σε διαδικασίες κάλυψης θέσεων Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, την αναγνώριση προϋπηρεσίας και τα απαιτούμενα προσόντα ορισμένων ειδικοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο σχεδιασμός για τη δημιουργία περίπου 9.000 μόνιμων θέσεων εργασίας στους δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, με τις προσλήψεις να προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μέσω ΑΣΕΠ. Οι νέες προθεσμίες που εισάγει η τροπολογία αποτελούν κρίσιμο βήμα για την προώθηση της διαδικασίας, καθώς δίνουν περισσότερο χρόνο στους δήμους για τη σύσταση των απαιτούμενων οργανικών θέσεων και τον προγραμματισμό των προσλήψεων. Ωστόσο, οι 9.000 θέσεις δεν έχουν ακόμη προκηρυχθεί, ενώ η τροπολογία δεν καθορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της τροπολογίας, με τίτλο «Ρύθμιση ζητημάτων προσωπικού δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών».

Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για τη σύσταση θέσεων

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά την προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 127 του νόμου 5331/2026 για τις διαδικασίες σύστασης θέσεων προσωπικού.

Με τη νέα διάταξη, η προθεσμία που έληγε στις 15 Οκτωβρίου 2026 παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Η αλλαγή αφορά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 759 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη σύσταση θέσεων τακτικού προσωπικού στους δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Νέα ημερομηνία για τον προγραμματισμό προσλήψεων

Αλλαγή προβλέπεται και στη μεταβατική διάταξη του άρθρου 767 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, η προθεσμία για τη διαδικασία προγραμματισμού προσλήψεων μεταφέρεται από τις 30 Νοεμβρίου 2026 στις 15 Ιανουαρίου 2027.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά τον προγραμματισμό των προσλήψεων και δεν συνιστά ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων από υποψηφίους.

Πτυχιούχοι Νηπιαγωγών σε θέσεις Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα δυνατότητα που προβλέπεται για υποψηφίους με τα τυπικά προσόντα του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών.

Σύμφωνα με την τροπολογία, οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία κάλυψης θέσεων ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, εφόσον πληρούν τις λοιπές προβλεπόμενες προϋποθέσεις και διαθέτουν τουλάχιστον 36 μήνες εμπειρίας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, στο αντικείμενο της θέσης.

Για όσους διοριστούν ή προσληφθούν με τα προσόντα του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών προβλέπεται επιπλέον υποχρεωτική παρακολούθηση ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης μέσα σε δύο χρόνια από τον διορισμό ή την πρόσληψή τους.

Το περιεχόμενο και οι ειδικότεροι όροι της επιμόρφωσης θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών.

Ποιες ειδικότητες προστίθενται στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας

Η τροπολογία επεκτείνει τις σχετικές προβλέψεις για τη σύσταση θέσεων τακτικού προσωπικού και στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε δήμους ή κοινωφελείς επιχειρήσεις τους.

Για τους συγκεκριμένους σταθμούς προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης θέσεων στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΠΕ Νηπιαγωγών.

ΠΕ Εργοθεραπείας.

ΤΕ Εργοθεραπείας.

ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών – Φροντιστών Παιδιών.

ΔΕ Βοηθών Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας.

Οι ειδικότητες αυτές προστίθενται στις κατηγορίες προσωπικού που μπορούν να προβλεφθούν μέσω τροποποίησης των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας ή των αντίστοιχων κανονισμών.

Ξεχωριστή ρύθμιση αφορά εργαζομένους που έχουν απασχοληθεί σε παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς με την ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.

Η τροπολογία προβλέπει ότι η προηγούμενη απασχόλησή τους στις συγκεκριμένες δομές θα λογίζεται ως εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, όταν συμμετέχουν στη διαδικασία κάλυψης θέσεων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων.

Παράλληλα, για την εφαρμογή του συγκεκριμένου πλαισίου, τα Α΄ και Β΄ επικουρικά προσόντα της ειδικότητας ΔΕ Οδηγών θα λογίζονται ως κύρια προσόντα, όπως προβλέπεται ήδη για ορισμένες άλλες ειδικότητες.

Τι ισχύει για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Στο πλαίσιο των μεταβατικών διατάξεων προβλέπεται δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης, για διάρκεια έως 12 μηνών, συγκεκριμένων ενεργών συμβάσεων ορισμένου χρόνου προσωπικού των δημοτικών σταθμών, έως το σχολικό έτος 2028-2029.

Η πρόβλεψη αφορά συμβάσεις που έχουν συναφθεί βάσει του άρθρου 38 του νόμου 4765/2021 και πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται στη διάταξη.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ρητά ότι απαγορεύεται η μετατροπή των συγκεκριμένων συμβάσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Οι αλλαγές που φέρνει η τροπολογία

Οι νέες διατάξεις επιχειρούν να ρυθμίσουν επιμέρους ζητήματα στελέχωσης των δημοτικών δομών προσχολικής αγωγής, με παρεμβάσεις τόσο στις διοικητικές προθεσμίες όσο και στα προσόντα συμμετοχής συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικού.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν η δυνατότητα συμμετοχής πτυχιούχων Νηπιαγωγών με αποδεδειγμένη εμπειρία στις θέσεις Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, η αναγνώριση προϋπηρεσίας εργαζομένων γενικών καθηκόντων και η επέκταση του πλαισίου σύστασης θέσεων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατατέθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2026 και, ως προτεινόμενες νομοθετικές αλλαγές, τελούν υπό την προϋπόθεση της ψήφισής τους.