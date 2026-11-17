Την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις περιορισμένες προσλήψεις της Γ΄ φάσης εκφράζουν αναπληρωτές νηπιαγωγοί ΠΕ60, ζητώντας νέες πιστώσεις, πλήρη καταγραφή των κενών και ουσιαστική Δ΄ φάση προσλήψεων για την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής εκπαίδευσης.

Νέο πρόγραμμα για τη δημιουργία 27.494 θέσεων εργασίας θέτει σε εφαρμογή η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), προσφέροντας στις επιχειρήσεις οικονομικά κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω.

Προθεσμία έως τις 25 Νοεμβρίου για την επικαιροποίηση των εγγραφών στο Ολοήμερο Δημοτικό. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς και πότε προβλέπεται διαγραφή μαθητή.

Την αύξηση της χρηματοδότησης για τις υπερωρίες των διοικητικών υπαλλήλων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης ζητα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., προειδοποιώντας για τον κίνδυνο περαιτέρω περιορισμού των αποζημιώσεών τους μετά την πρόσφατη διεύρυνση των δικαιούχων.

Μετά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ τοποθετείται υπέρ της θεσμοθέτησης του κλάδου, επισημαίνοντας τις συνέπειες που έχει η συνεχιζόμενη εκκρεμότητα στη στελέχωση των Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Σφοδρή κριτική από την ΑΣΓΜΕ για τη Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, με χιλιάδες κενά να παραμένουν στα σχολεία. Οι γονείς κάνουν λόγο για «χριστουγεννιάτικο δώρο κοροϊδίας» και απαιτούν άμεσα νέα φάση προσλήψεων.

Στις 30 Νοεμβρίου καταβάλλεται η επιστροφή ενοικίου, με την ενίσχυση να φτάνει έως τα 800 ευρώ ανά κατοικία. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, τι ισχύει για τα εισοδηματικά κριτήρια και πώς γίνεται η πληρωμή χωρίς αίτηση.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου, με τις δύο χώρες να προχωρούν σε κοινές πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων στα σχολεία και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Αντίστροφη μέτρηση για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ, ύψους 719 έως 1.438 ευρώ. Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται, πόσα ημερομίσθια απαιτούνται και πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Αντίστροφη μέτρηση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ, που θα πραγματοποιηθούν στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2026.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, καθώς όλα τα παιδιά, αλλά και ο οδηγός και η συνοδός, είναι καλά στην υγεία τους.

Στη Διεθνή Ομοσπονδία Abilympics εντάσσεται η Ελλάδα, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στον 11ο Διεθνή Διαγωνισμό Επαγγελματικών Δεξιοτήτων για Άτομα με Αναπηρία, που θα πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι από τις 10 έως τις 13 Μαΐου 2027

Ο δήμος αναγνωρίζει την ανάγκη μεταστέγασης, ωστόσο οι δύο προσπάθειες εξεύρεσης νέου κτιρίου το 2024 και το 2025 απέβησαν άκαρπες.

Ο πρύτανης προαναγγέλλει μήνυση κατά αγνώστων και αναφορά στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ το ίδρυμα έχει ενεργοποιήσει το σχέδιο ασφάλειάς του.

Απίστευτες διαστάσεις παίρνει στη Βρετανία ο ενθουσιασμός για το GTA 6, με σχολεία να επιστρατεύουν δωροεπιταγές, κληρώσεις και ακόμη και επισκέψεις στα σπίτια μαθητών, προκειμένου να αποτρέψουν τις απουσίες λόγω του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού.

Το ίδρυμα βρίσκεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων στον ίδιο τομέα, ενώ καταγράφει βελτιωμένη συνολική βαθμολογία σε σχέση με το 2026.

Η συμφωνία, την οποία υπέγραψαν ο Πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος και η Πρόεδρος Melissa Gilliam, ανοίγει τον δρόμο για κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα και ερευνητικές δράσεις σε τομείς όπως η Ιατρική, η Δημόσια Υγεία, οι Κλασικές Σπουδές και το Διεθνές Δίκαιο.

Τελευταία ευκαιρία για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες του Δήμου Μαλεβιζίου να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση από 1.000 έως 1.200 ευρώ, καθώς η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026.

Αναλυτικές οδηγίες για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) της Β΄ περιόδου 2026 δίνει το Υπουργείο Παιδείας, υπενθυμίζοντας τα εξεταστικά κέντρα και το ωρολόγιο πρόγραμμα

Κατά τη Σύνοδο των Υπουργών Παιδείας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να ενισχύει και όχι να αντικαθιστά τις ανθρώπινες ικανότητες.

Πολυτεχνείο 2026: Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για την 53η επέτειο – Η μεγάλη πορεία, τα μέτρα ασφαλείας και οι σταθμοί του μετρό που κλείνουν

Intime - Liakos John

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Κορυφώνονται σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, οι εκδηλώσεις για την επέτειο των πενήντα τριών χρόνων από την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο.