Πολυτεχνείο 2026: Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για την 53η επέτειο – Η μεγάλη πορεία, τα μέτρα ασφαλείας και οι σταθμοί του μετρό που κλείνουν
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Κορυφώνονται σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, οι εκδηλώσεις για την επέτειο των πενήντα τριών χρόνων από την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο.
Οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος του ΕΜΠ στην Πατησίων έχουν ανοίξει από το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές έως τη μία το μεσημέρι (13:00).
Νωρίς το πρωί της Τρίτης κατέθεσε στεφάνι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.
Το Πολυτεχνείο άνοιξε τις πύλες του από την περασμένη Κυριακή, στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων και, ήδη, πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και οργανισμών, έχει επισκεφθεί τον χώρο προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής για όσους χάθηκαν στα γεγονότα που σημάδεψαν τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973, αλλά και για όσους αγωνίστηκαν υπέρ της Δημοκρατίας κατά την περίοδο της Χούντας.
Ο εορτασμός της 53ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου θα κορυφωθεί, ως είθισται, με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία το απόγευμα.
Σημειώνεται, επίσης, ότι στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι μετά τις 2 το μεσημέρι (14:00) θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό: Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο και Μέγαρο Μουσικής.
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