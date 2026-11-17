Πανελλήνιες 2027 – Αλλαγές στην Οικονομία: Η «παπαγαλία» βγαίνει από την εξίσωση – Ποια η θέση των οικονομολόγων

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Τη «λογική της παπαγαλίας» επιχειρεί να περιορίσει η νέα μορφή εξέτασης της Οικονομίας στις Πανελλήνιες 2027, με τους οικονομολόγους εκπαιδευτικούς να χαιρετίζουν την υιοθέτηση της πρότασής τους.

Την ικανοποίησή της για την αποδοχή της πρότασής της σχετικά με τον τρόπο εξέτασης της Οικονομίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις εκφράζει η Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΟΕΔΕ), επισημαίνοντας ότι η νέα μορφή του Θέματος Β΄ θα επιτρέψει την ουσιαστικότερη αξιολόγηση των γνώσεων των υποψηφίων, περιορίζοντας την αποστήθιση και τον παράγοντα της τύχης.

Με ανακοίνωσή της, η Ένωση χαιρετίζει τη δημοσίευση του ΦΕΚ Β΄ 6700/09.11.2026, με το οποίο υιοθετήθηκε η πρόταση που είχε καταθέσει στις 17 Ιανουαρίου 2024 προς το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Υπενθυμίζεται ότι από τη φετινή σχολική χρονιά 2026-2027 αλλάζει ο τρόπος εξέτασης του Θέματος Β΄ στην Οικονομία των Γενικών Λυκείων, καθώς αντί για μία ερώτηση προβλέπονται περισσότερα ερωτήματα, τα οποία μπορούν να προέρχονται από το ίδιο ή διαφορετικά κεφάλαια. Η τροποποίηση αφορά αποκλειστικά τη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση :

Η Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΟΕΔΕ) χαιρετίζει τη δημοσίευση του ΦΕΚ Β΄ 6700/09.11.2026, με το οποίο γίνεται δεκτή η πρόταση της Ένωσης (Αρ. πρωτ. 26/17-01-2024) για την τροποποίηση της δεύτερης ομάδας ερωτήσεων (Θέμα Β΄) στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Οικονομία» των ΓΕΛ.

Η αλλαγή κρίνεται αναγκαία για την αναβάθμιση της εξέτασης του μαθήματος, σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές αξιολόγησης, οι οποίες επιτρέπουν στους μαθητές να αναδείξουν πληρέστερα όσα γνωρίζουν. Η αποδοχή της πρότασης από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής διευκολύνει, παράλληλα, την εκπαιδευτική κοινότητα να προσαρμόσει σταδιακά τη διδασκαλία και την αξιολόγηση στη λογική του πολλαπλού βιβλίου.

Η τροποποίηση αφορά αποκλειστικά το Θέμα Β΄. Η δεύτερη ομάδα ερωτήσεων, η οποία μέχρι σήμερα αποτελούνταν από «μία ερώτηση με την οποία ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/ες» (ΦΕΚ Β΄ 5136/03.10.2022), αποτελείται πλέον «από ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/ες» (ΦΕΚ Β΄ 6700/09.11.2026).

Η ίδια διατύπωση ισχύει ήδη σε άλλα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, όπως η Φυσική και η Χημεία. Η πρόταση για την αλλαγή δεν είχε στόχο να καταστήσει την εξέταση δυσκολότερη, αλλά δικαιότερη και ουσιαστικότερη. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες δεν θα καλούνται πλέον να αναπαράγουν εκτενή αποσπάσματα του βιβλίου, απαντώντας σε μία ερώτηση που αντιστοιχεί στον τίτλο μιας παραγράφου.

Με περισσότερα ερωτήματα, τα οποία μπορεί να προέρχονται από το ίδιο ή διαφορετικά κεφάλαια, η επίδοσή τους δεν κρίνεται από μία μόνο απάντηση και περιορίζεται ο παράγοντας της τύχης. Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι ερωτήσεις της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ). Οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι ήδη εξοικειωμένοι με ερωτήσεις κατανόησης, σύνθεσης και εφαρμογής μέσα από την ΤΘΔΔ, για την οποία προετοιμάζονται συστηματικά και στην οποία ανταποκρίνονται.

Η ΕΟΕΔΕ θα συνεχίσει να στηρίζει, με συγκεκριμένες ενέργειες που θα κοινοποιηθούν σύντομα, τους συναδέλφους στην προσαρμογή της διδασκαλίας και της αξιολόγησης του μαθήματος των Οικονομικών.