Ειδικά Νηπιαγωγεία: «Παράθυρο» για ισότιμη φοίτηση σε φορείς κοινωνικής φροντίδας – Φόβοι για εκπαίδευση δύο ταχυτήτων

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Την απόσυρση διάταξης που προβλέπει την αναγνώριση της φοίτησης σε πιστοποιημένους φορείς κοινωνικής φροντίδας ως ισότιμης με τη φοίτηση σε δημόσιες δομές ειδικής προσχολικής εκπαίδευσης ζητά ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ)

Ο Σύλλογος εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στο άρθρο 71 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο δημιουργίας ενός παράλληλου συστήματος εκπαίδευσης που θα μπορούσε να αποδυναμώσει τα δημόσια ειδικά νηπιαγωγεία.

Η επίμαχη πρόβλεψη αφορά πιστοποιημένους φορείς κοινωνικής φροντίδας που παρέχουν προγράμματα πρώιμης παρέμβασης και προσαρμοσμένα προγράμματα σπουδών. Σύμφωνα με τον ΣΑΤΕΑ, η ρύθμιση επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις διαχρονικές ελλείψεις της δημόσιας Ειδικής Αγωγής χωρίς να επιλύει τα προβλήματα που τις προκαλούν.

«Τα ειδικά νηπιαγωγεία δεν χρειάζονται υποκατάστατα»

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι η ανεπαρκής ανάπτυξη του δικτύου ειδικών νηπιαγωγείων, η περιορισμένη χωρητικότητα ορισμένων μονάδων, οι ακατάλληλες ή μη προσβάσιμες υποδομές και οι ελλείψεις προσωπικού δυσχεραίνουν την πρόσβαση παιδιών με αναπηρία στη δημόσια εκπαίδευση.

Παρά τη δημιουργία νέων οργανικών θέσεων τα τελευταία χρόνια, τονίζει ότι η ουσιαστική αντιμετώπιση των αναγκών προϋποθέτει την κάλυψή τους με προσωπικό και την ανάπτυξη κατάλληλων σχολικών εγκαταστάσεων.

«Τα ειδικά νηπιαγωγεία δεν χρειάζονται υποκατάστατα. Χρειάζονται ουσιαστική ενίσχυση», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Τα ερωτήματα για την ισοτιμία της φοίτησης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διάκριση μεταξύ κοινωνικής φροντίδας και οργανωμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο ΣΑΤΕΑ υποστηρίζει ότι η πιστοποίηση ενός φορέα για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας δεν συνεπάγεται αυτομάτως την αναγνώρισή του ως εκπαιδευτικής δομής.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η έγκριση προγραμμάτων από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και η προβλεπόμενη εποπτεία δεν επαρκούν από μόνες τους για τη διασφάλιση της ποιότητας. Όπως σημειώνει, απαιτούνται σαφή κριτήρια αξιολόγησης, επαρκώς στελεχωμένες ελεγκτικές υπηρεσίες και συστηματικοί έλεγχοι.

Γιατί προκαλεί προβληματισμό η ηλικιακή ομάδα 4 έως 7 ετών

Ένα ακόμη ζήτημα που αναδεικνύει ο Σύλλογος αφορά τον χαρακτηρισμό των προγραμμάτων ως «πρώιμης παρέμβασης» για παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών, δηλαδή για ηλικίες που στην Ελλάδα εντάσσονται ήδη στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ο ΣΑΤΕΑ υπενθυμίζει ότι το άρθρο 51 του νόμου 4997/2022 προβλέπει πιλοτικό πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης για παιδιά 0 έως 6 ετών, με οικογενειοκεντρική προσέγγιση και παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών κατά προτεραιότητα στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού. Επισημαίνει, μάλιστα, ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο εξαιρεί τις δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας για τις ηλικίες 4 έως 6 ετών.

Κατά τον Σύλλογο, το άρθρο 71 δεν αποσαφηνίζει επαρκώς τη σχέση των δύο πλαισίων, δημιουργώντας ερωτήματα για τα όρια μεταξύ πρώιμης παρέμβασης, ειδικής προσχολικής εκπαίδευσης και υποστήριξης παιδιών σχολικής ηλικίας.

Αίτημα απόσυρσης και ενίσχυσης των δημόσιων δομών

Ο ΣΑΤΕΑ ζητά συγκεκριμένα την απόσυρση των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 71, που αφορούν την αναγνώριση της ισοτιμίας φοίτησης.

Αντί της προτεινόμενης ρύθμισης, διεκδικεί την ίδρυση νέων δημόσιων ειδικών νηπιαγωγείων όπου υπάρχουν ακάλυπτες ανάγκες, ασφαλή και προσβάσιμα σχολικά κτίρια, μόνιμη στελέχωση με εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, καθώς και επαρκή εξοπλισμό, εκπαιδευτικό υλικό και επιστημονική υποστήριξη.

Παράλληλα, τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης υπηρεσιών πρώιμης παρέμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν συμπληρωματικά και δεν θα υποκαθιστούν τη δημόσια εκπαιδευτική ευθύνη.

Τέλος, καλεί εκπαιδευτικούς, γονείς, επιστημονικούς φορείς και πολίτες να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, καταθέτοντας σχόλια υπέρ της απόσυρσης της επίμαχης διάταξης.